 "США присоединяются к призывам ОБСЕ освободить заключенного корреспондента Асеева", - Кемиан

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Мы присоединяемся к Вам и Вашим призывам к России и ее марионеткам на Донбассе об освобождении заключенного корреспондента Радио Свобода/Радио Свободная Европа Станислава Асеева, который более двух лет находится за решеткой на незаконных основаниях", - заявил американский дипломат Гарри Кемиан в ответ на отчет представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезире.

Заместитель главы миссии США при ОБСЕ отметил, что ситуация со свободой выражения мнений в оккупированном Россией Крыму и на подконтрольной России территории восточной Украины является ужасной.

Ранее постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк во время заседания призвал представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезире приложить максимум усилий по содействию освобождения незаконно удерживаемых российскими властями украинских журналистов Романа Сущенко и Станислава Асеева, а также кинорежиссера Олега Сенцова.

Также международная коалиция One Free Press включила дело украинского журналиста и блогера Станислава Асеева, которого с июня 2017 года удерживают российские боевики из "ДНР" в Донецке по подозрению в "шпионаже", в перечень 10 "самых срочных".

Напоминаем, связь с донецким блогером и автором проекта "Радио Свобода" "Радио Донбасс. Реалии" Станиславом Асеевым, известным под псевдонимом Станислав Васин, прекратилась 2 июня 2017 года. В июле представители группировки "ДНР" подтвердили содержание в заложниках журналиста и позволили ему встретиться с матерью.

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