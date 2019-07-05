EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Языковой вопрос Агрессия России против Украины Украинские заложники в РФ Избиение экс-мэра Конотопа Семенихина Убийство Кирилла Тлявова
 Политика Украины
  969  19
Все про:ВР (23119) Парубий (1976) внеочередное заседание (40)

 Парубий предлагает провести внеочередное заседание Рады 11 июля: "Будет полная мобилизация в зале"

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий предлагает инициаторам внеочередного пленарного заседания парламента провести его в четверг, 11 июля.

"Я бы рекомендовал, чтобы мы 11 июля, когда будет полная мобилизация в зале, чтобы они дали запрос и дали запрос и дали письмо на 14.15. У нас в соответствии с регламентом заседание утреннее и вечернее – это разные заседания, а внеочередное заседание может проходить в промежутке", - сказал Парубий на пресс-конференции в пятницу в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он высказал уверенность, что в обеденный перерыв, который продолжается с 14.00 до 16.00, можно провести заседание и рассмотреть необходимые законопроекты.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский рассмотрит возможность созыва внеочередного заседания Рады для решения кадровых вопросов, - Стефанчук

Спикер пояснил, что предлагает для внеочередного заседания четверг, поскольку именно в этот день в зале заседаний Верховной Рады присутствует наибольшее количество народных депутатов.

"Насколько я понимаю, основная концентрация будет 11 июля. Поэтому я посоветовал инициаторам внеочередной сессии проводить ее в четверг", - сказал Парубий.

Он также рассчитывает, что в этот день на очередном пленарном заседании депутаты проголосуют за Избирательный кодекс.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Парламент следующего созыва может изменить решение об участии украинской делегации в ПАСЕ, - Минюст

Спикер парламента напомнил, что депутаты уже рассмотрели 3640 правок к Избирательному кодексу. "Это означает, что во вторник-среду мы пройдем все правки, соответственно, в среду комитет сможет собраться и подготовить окончательный текст", - сказал Парубий.

Источник: https://censor.net.ua/n3135925
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Слава Петру Алексеевичу ! Слава Свынарчукам
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
А причем тут Порошенко? Ну если ты начал то лучше Порошенко, Лучше Тимошенко лучше на худой конец Ляшко но не этот торчек которого выбрали по недаразумению президентом!
 показать весь комментарий
 
 
Как ты смеешь ставить в сравнение с Петром Алексеевичем каких-то Тимошенко и Ляшко !? Порошенко - Отэц Нации Парубий предлагает провести внеочередное заседание Рады 11 июля: "Будет полная мобилизация в зале" - Цензор.НЕТ 4338
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Свиноферма вы свой выводок в зале соберите, а потом визг поднимайте.
Две недели они "работают" над поправками в пустом зале.
 показать весь комментарий
 
 
Молодець. Активізує народних обранців. А в вересні вони як захочуть працювати. Із Ради не можна буде вигнати.
 показать весь комментарий
 
Спикер парламента напомнил, что депутаты уже рассмотрели 3640 правок к Избирательному кодексу.

3640. Ни х"ра себе. Вот это сейчас выберем, так выберем. Лучших из лучших, ****. И заживём. Только сразу перекрыть границы на въезд - украина не резиновая. (хотя, по-моему, как показали последние 30 лет, очень даже резиновая Парубий предлагает провести внеочередное заседание Рады 11 июля: "Будет полная мобилизация в зале" - Цензор.НЕТ 8548 )
 показать весь комментарий
 
 
Ага при Зелёной плесени все новые лица кроме Януковича и Азарова вернулись!
 показать весь комментарий
 
 
Що там за неграмотні алкоголіки-тунеядці зібрались, що аж 3 сотні помилок в одному кодексі знайшли?
 показать весь комментарий
 
Мнение голландского путриота очень важно для Украины
 показать весь комментарий
 
 
Выпученные глаза - характерный признак кокса, при этом принявший находится в состоянии опьянения, эйфории = кайфа
 показать весь комментарий
 
потому шо в четверг самое большее количество депутатов в раде！
*****, оцените это, порохоидиоты！
 показать весь комментарий
 
 
в четвер свято - треба в суботу відпочивати по божому закону.
 показать весь комментарий
 
блок мальдивских патриотав чартером с мальдив привезешь???)))
 показать весь комментарий
 
 
слушал только что его пресконфиренцию с рады жарналистам!! много наговорил хорошего...но...после майдана пришли к власти майдановцы. патриоты. свободовцы. и другие! власть майдановцев заняла места у власти.... и что...скажите пожалуйста кто посажен. расстрелян и так далее из сепаров. титушек и так далее? НОЛЬ! все титуханы живы себе здоровы нищедралы спортсмены всего на всего....что уже говорить о их хозяевах миллионеров проросийских ..они неприкосновенны... пол партии регионалов спокойняк так себе балотировалась в президенты. половина каналов уже у них куплены.сьезды грандиозные проводятся по стране. партии и обьединения многочисленные. все возвращаються.так чего вот сейчас (разплакался в ковычках ПАРУБИЙ. что беда....аааа.... сепары и проросийские прошли в парламент так ещё и второе место занимают!!! ааа.... мы идём чтобы не дать им сделать реванш....аааа.... сами их взлелеяли. ненаказав и не посадив своей прокуратурой и судами которых сами и назначали торжественно в зале а теперь ноете....простите.... но надежды нет никакой уже.... неужели так и будет без конца власть меняться туда ...сюда . нет единой политики и единства в стране. снова на барикады что ли людям выходить...как уже блин всё надоело..так и возраст у меня такой что не увижу видать будущего молодому поколению в евросоюзе... (( сами создали себе проблемы а теперь бороться с ними будут..
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПарубий предлагает провести внеочередное заседание Рады 11 июля: "Будет полная мобилизация в зале"
 
 
 
 
 
 вверх