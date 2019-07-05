 Кабмин утвердил программу развития дорог местного значения до 2024 года

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом на заседании правительства 5 июля сказал исполняющий обязанности председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомир Новак.

"Сегодня я представляю дополнительную стратегию развития дорог территориального значения на 2020-2024 годы, которая станет логичным дополнением к стратегии 2018-2020 годов. Территориальные дороги составляют почти половину дорог местного значения - более 46%. Это 22 тыс. км дорог. Большинство этих дорог построены в 70-х годах прошлого века - и с тех пор их ремонты не проводились", - сказал Новак.

Он отметил, что для строительства таких дорог будет применена новая технология с использованием бетона и промышленных отходов - это потребует изменений в ГСН. Там, где ситуация позволяет, будет выполнен текущий ремонт - это около 15% дорог территориального значения.

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Министр инфраструктуры Владимир Омелян в комментарии журналистам после заседания правительства отметил, что правительство предусматривает, что новый парламент в бюджете следующего года проголосует за эту стратегию.

"Правительство предполагает, что в бюджете следующего года новый парламент должен за это проголосовать, где дорожный фонд, который имеет 100% поступлений от активов на горючее, также будет иметь дополнительное финансирование в размере 10 млд грн на строительство территориальных дорог. Их всего 25 тыс. километров по всей стране. Из них 10 тыс. можно отремонтировать с таким финансированием 10 млд грн в год из государственного бюджета в течение пяти лет", - отметил министр.

Также он призвал местные власти софинансировать ремонт дорог.