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 Происшествия, За рубежом
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 В мусорном баке в Лондоне нашли тысячи секретных документов из лаборатории, где исследовали яд "Новичок", - Daily Star

Тысячи секретных документов из военной химической лаборатории Великобритании Портон-Даун случайно обнаружены в мусорном баке в Лондоне.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом пишет Daily Star.

"Секретные файлы о безопасности процедур в очень засекреченной химической лаборатории Великобритании были найдены в мусорном баке в Лондоне", - говорится в сообщении.

В мусорном баке в Лондоне нашли тысячи секретных документов из лаборатории, где исследовали яд Новичок, - Daily Star 01

По данным СМИ, речь идет о тысячах страниц, содержащих персональную информацию о работниках лаборатории, в частности детали об оружии охранников и пароли к компьютерам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин предлагает Великобритании забыть об отравлении Скрипалей ради улучшения отношений

Информация охватывает период с начала 1980-х по 2017 год.

По мнению экспертов в области разведки, такие документы являются "настоящей мечтой" для террористов в мире.

В Министерстве обороны Великобритании уже начали служебную проверку в связи с инцидентом.

Британская лаборатория Портон-Даун является одним из самых засекреченных военных объектов в мире. В начале своей работы она исследовала химическое оружие, которое было задействовано во время Первой мировой войны.

В прошлом году в лаборатории идентифицировали нервно-паралитическое вещество "Новичок", которое использовали при отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

Источник: https://censor.net.ua/n3135912
 
 
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Путін вночі навмисно підклав, аби підставити британських кегебістів. В мусорном баке в Лондоне нашли тысячи секретных документов из лаборатории, где исследовали яд "Новичок", - Daily Star - Цензор.НЕТ 1072
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Какие грамотные бомжи в Лондыне, не ленятся документы перечитывать
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лабораторія Портон Даун В мусорном баке в Лондоне нашли тысячи секретных документов из лаборатории, где исследовали яд "Новичок", - Daily Star - Цензор.НЕТ 9371 як лабораторію назвеш, так вона і буде працювати
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Сейчас там начнется...Ну, никакого покоя бриттам нету с этим "новичком"))
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такой комментарий мог бы написать расейский тролль В мусорном баке в Лондоне нашли тысячи секретных документов из лаборатории, где исследовали яд "Новичок", - Daily Star - Цензор.НЕТ 723
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КДБ работает, а евробарыги жуют сопли и мечтают о снятии с пуйла американских санкций.
Я точно знаю, что русские внедрили своих людей в ирландский филиал Фэйсбука, в отдел модерирующий русскую и украинскую часть.
Таким образом они видят и знают все данные пользователей и когда надо - блокируют их
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Документи вже відпрацьовані і їх викинули на смітник. В чому проблема?
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В грифах напевне...
Там цілком таємно можна викинути через припустим умовних 100 років...
Таємно через умовних 50 років...
І то не викинути в сміття... А знищити або розсекретити... або продовжити режим секретності.
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Такого рода документы, даже если они уже устарели, положено уничтожать, а не выбрасывать.

"В Министерстве обороны Великобритании уже начали служебную проверку в связи с инцидентом."

Очевидно, что МО Великобритании проблему в этом видят.
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"и пароли к компьютерам"

Офигенский уровень безопасности - пароли к компьютерам распечатывают на бумаге....
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Коли паролі по 20 і більше випадкових символів...а режим зміни паролів раз в декілька днів чи тижнів ... Саме так і роблять... Тут треба подякувати що на телефон не фотографують...
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Підтримай петицію щодо закону про захист сім'ї, що буде відповідати ******** викликам
https://petition.president.gov.ua/petition/63666
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А в чому, власне, петиція? Там не написано, що саме має бути у законі.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ мусорном баке в Лондоне нашли тысячи секретных документов из лаборатории, где исследовали яд "Новичок", - Daily Star
 
 
 
 
 
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