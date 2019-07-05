 В мусорном баке в Лондоне нашли тысячи секретных документов из лаборатории, где исследовали яд "Новичок", - Daily Star

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом пишет Daily Star.
"Секретные файлы о безопасности процедур в очень засекреченной химической лаборатории Великобритании были найдены в мусорном баке в Лондоне", - говорится в сообщении.
По данным СМИ, речь идет о тысячах страниц, содержащих персональную информацию о работниках лаборатории, в частности детали об оружии охранников и пароли к компьютерам.
Информация охватывает период с начала 1980-х по 2017 год.
По мнению экспертов в области разведки, такие документы являются "настоящей мечтой" для террористов в мире.
В Министерстве обороны Великобритании уже начали служебную проверку в связи с инцидентом.
Британская лаборатория Портон-Даун является одним из самых засекреченных военных объектов в мире. В начале своей работы она исследовала химическое оружие, которое было задействовано во время Первой мировой войны.
В прошлом году в лаборатории идентифицировали нервно-паралитическое вещество "Новичок", которое использовали при отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.
Я точно знаю, что русские внедрили своих людей в ирландский филиал Фэйсбука, в отдел модерирующий русскую и украинскую часть.
Таким образом они видят и знают все данные пользователей и когда надо - блокируют их
Там цілком таємно можна викинути через припустим умовних 100 років...
Таємно через умовних 50 років...
І то не викинути в сміття... А знищити або розсекретити... або продовжити режим секретності.
"В Министерстве обороны Великобритании уже начали служебную проверку в связи с инцидентом."
Очевидно, что МО Великобритании проблему в этом видят.
Офигенский уровень безопасности - пароли к компьютерам распечатывают на бумаге....
https://petition.president.gov.ua/petition/63666