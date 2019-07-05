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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Нафтогаз (2696) Гройсман (4805) Коболев (330)

 Гройсман предлагает уволить руководителей "Нафтогаза" и других госкомпаний, если они не отзовут иски против государства

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предлагает уволить руководителя госкомпании "Нафтогаз" и других предприятий, которые подали иски против государства, если они не отзовут их до среды.

Об этом он заявил на заседании правительства, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Нафтогаз и еще некоторые государственные компании решили, что им не нужно платить дивиденды государству. "Нафтогаз" подал в административный суд против государства. Государственное предприятие против государства. Это нонсенс. Это уже не первый суд, где "Нафтогаз" пытается поставить ультиматумы государству", - сказал Гройсман.

Премьер-министр отметил, что Кабмин уволит руководителя "Нафтогаза", если иски не отзовут до среды.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гройсман: Кабмин разработал нормативный документ, который не даст "Нафтогазу" злоупотреблять "прожорливым" монопольным положением

"Я считаю, что сегодня надо принять протокольное решение правительства, направить его Наблюдательному совету, чтобы до среды они отозвали все свои иски в отношении государства. Потому что государство является их владельцем. Если они этого не сделают, я сейчас предлагаю принять протокольное решение правительства и поручить министерству, в координации которых являются компании "Нафтогаз" и несколько других компаний, внести предложение об увольнении таких руководителей", - заявил Гройсман.

Источник: https://censor.net.ua/n3135911
 
   
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5 лет Гросю все устраивало, а тут проснулся Гройсман предлагает уволить руководителей "Нафтогаза" и других госкомпаний, если они не отзовут иски против государства - Цензор.НЕТ 1529
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Гройсман предлагает Гройсману предлагает уволить руководителя "Нафтогаза"
Это прям как вчера Порошенко обещал митинг против судей КС, 50% из которых назначенных им лично а 50% остальные- ВР где у БПП большинство. Гройсман предлагает уволить руководителя "Нафтогаза" и других госкомпаний, если они не отзовут иски против государства - Цензор.НЕТ 3866
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Lana.od.UA‏ @LanaodUA1

Lana.od.UA Ретвитнул(а) Ледокоин Гетьмана

Разумков не исключает что Грося будет опять премьером, но также он и не исключает Коболева! Не исключает коалиции с пинчуковским Голосом, да и рыгов в самой СН хоть отбавляй!Эта речь-как утопить надежды избирателей и свой рейтинг! Туман рассеивается, драконы вылазят на свет!
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мнения магазина запчастей очень важно для нас-смешные порохоботы)))
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нафтогаз государство в государстве шоли？ ахренеть！
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кобелев себе очередную премию выписал.
около 270 миллионов по итогам прошлого года
в ктором было около 220 рабочих дней.
если прибавить сюда оклад, то получается
1,5 миллиона в день товарисч ложит себе в карман..
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Мародеры на марше. Скандальный Гладковский-Свинарчук старший, который грабил ВСУ во время войны, вновь стал руководителем корпорации олигарха Порошенко "Богдан".

Гройсман предлагает уволить руководителей "Нафтогаза" и других госкомпаний, если они не отзовут иски против государства - Цензор.НЕТ 4310
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Отак, Зебенятка це працює! Поки президент на своєму місці - вся шушера тихенько робить свою роботу. А чому ці "юні дарування розперезалися саме тепер? Бо відчули, що саме тепер настав їх зоряний час. До влади у країні прийшли їхні "брати по дерибану". З АМКУ звільняють тих, хто цьому противився. Запам'ятайте цей недовгий період відносної стабільності. Ми стоїмо на порозі грандіозного шухера.
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Ви ж ідіот! Це ж саме при Порошенкові Коболєв був призначений, саме при Порошенкові він отримував мільонні преміальні і зарплати, і коли вам адекватні люди вказували на це, ви, порохоботи, його захищали, бо він - "ефективний менеджер", і заслуговує таких грошей.
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Суды и власти сделали так что теперь все решается только в суде - вот где
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГройсман предлагает уволить руководителей "Нафтогаза" и других госкомпаний, если они не отзовут иски против государства
 
 
 
 
 
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