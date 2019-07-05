 Гройсман предлагает уволить руководителей "Нафтогаза" и других госкомпаний, если они не отзовут иски против государства

Об этом он заявил на заседании правительства, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Нафтогаз и еще некоторые государственные компании решили, что им не нужно платить дивиденды государству. "Нафтогаз" подал в административный суд против государства. Государственное предприятие против государства. Это нонсенс. Это уже не первый суд, где "Нафтогаз" пытается поставить ультиматумы государству", - сказал Гройсман.

Премьер-министр отметил, что Кабмин уволит руководителя "Нафтогаза", если иски не отзовут до среды.

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"Я считаю, что сегодня надо принять протокольное решение правительства, направить его Наблюдательному совету, чтобы до среды они отозвали все свои иски в отношении государства. Потому что государство является их владельцем. Если они этого не сделают, я сейчас предлагаю принять протокольное решение правительства и поручить министерству, в координации которых являются компании "Нафтогаз" и несколько других компаний, внести предложение об увольнении таких руководителей", - заявил Гройсман.