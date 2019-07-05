 Гройсман предлагает уволить руководителей "Нафтогаза" и других госкомпаний, если они не отзовут иски против государства

Об этом он заявил на заседании правительства, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Нафтогаз и еще некоторые государственные компании решили, что им не нужно платить дивиденды государству. "Нафтогаз" подал в административный суд против государства. Государственное предприятие против государства. Это нонсенс. Это уже не первый суд, где "Нафтогаз" пытается поставить ультиматумы государству", - сказал Гройсман.
Премьер-министр отметил, что Кабмин уволит руководителя "Нафтогаза", если иски не отзовут до среды.
"Я считаю, что сегодня надо принять протокольное решение правительства, направить его Наблюдательному совету, чтобы до среды они отозвали все свои иски в отношении государства. Потому что государство является их владельцем. Если они этого не сделают, я сейчас предлагаю принять протокольное решение правительства и поручить министерству, в координации которых являются компании "Нафтогаз" и несколько других компаний, внести предложение об увольнении таких руководителей", - заявил Гройсман.
кто-то урвать до выборов хочет...
кто-то пропиариться в Раду выбраться...
мерзавцы...
Это прям как вчера Порошенко обещал митинг против судей КС, 50% из которых назначенных им лично а 50% остальные- ВР где у БПП большинство.
Lana.od.UA Ретвитнул(а) Ледокоин Гетьмана
Разумков не исключает что Грося будет опять премьером, но также он и не исключает Коболева! Не исключает коалиции с пинчуковским Голосом, да и рыгов в самой СН хоть отбавляй!Эта речь-как утопить надежды избирателей и свой рейтинг! Туман рассеивается, драконы вылазят на свет!
около 270 миллионов по итогам прошлого года
в ктором было около 220 рабочих дней.
если прибавить сюда оклад, то получается
1,5 миллиона в день товарисч ложит себе в карман..
ось їм..