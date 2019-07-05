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 Политика Украины, Общество
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 Террорист Чингиз, служивший под руководством ликвидированного Гиви, приговорен к 8 годам тюрьмы

Бывшего боевика поддерживаемых Россией группировок "ДНР" и "ЛНР" по кличке Чингиз, который состоял в банде "Сомали", приговорили к восьми годам тюрьмы.

Об этом сообщает прокуратура Автономной Республики Крым, информирует Цензор.НЕТ.

Согласно сообщению, 4 июля Голопристанский районный суд Херсонской области признал боевика виновным в участии в террористической организации и приговорил его к восьми годам заключения.

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13 апреля экс-боевика задержали на административной границе с оккупированным Россией Крымом. Государственная пограничная служба Украины писала, что задержанный в 2014 году в течение двух месяцев работал водителем одного из "комендантов" в Луганской области. Впоследствии был участником батальона боевиков под названием "Сомали", где, получив позывной Чингиз и имея соответствующий опыт, получил задание заниматься подготовкой личного состава для несения службы на контрольно-пропускных пунктах группировок.

По данным украинских правоохранителей, затем Чингиз работал в Алчевске охранником, а затем - в столице России Москве. Его задержали, когда он ехал в Киев для поиска работы.

Источник: https://censor.net.ua/n3135909
 
 
 Топ комментарии
 
Был чингизом.\ Станет наложницей ))
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8 лет.
Всего то 8 лет. Шо за "правосуддя"？
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на уранові рудники його ... разом із пацям порошенком і його виводком!
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а что в украинской тюрьме к выходцам из ЛНР/ДНР негативно относятся?
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Очень малые сроки дают террористам и убийцам в Украине. Новая Рада просто обязана будет пересмотреть УК и усилить ответственность за многие преступления и не обесценивать жизнь украинцев так как это сделали прошлые Рады и последняя.
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теперь 8 лет его в тюрме содержать... Странно все это....
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8 лет.
Всего то 8 лет. Шо за "правосуддя"？
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Дали вісім років це добре , але нафіга "Цензор" ховає морду , адже це вже після суду . З такою політкоректністю сайту лишається виставляти тільки фото чемпіонів , зєлєбєні і пейзажі .
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Сомали, гиви, чингиз - у русских там погонялы совсем нескрепные...
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Ось так, добудувалися Рускій Мір, коли воно з Москви їде до Києва шукати роботу. Як-то кажуть, дядьку, скінчуємо торгувати, бо вже немає чим здачі давати!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТеррорист Чингиз, служивший под руководством ликвидированного Гиви, приговорен к 8 годам тюрьмы
 
 
 
 
 
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