 Садовый предложил национализировать или лишить лицензии каналы Медведчука

В эфире ток-шоу "Право на владу" лидер "Самопомочи" Андрей Садовый призвал государственные службы не наблюдать за тем, как воплощается пророссийский реванш, сообщает Цензор.НЕТ.
"На такие вещи надо обращать особое внимание - или принимать закон о национализации тех каналов, или пусть Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания забирает лицензии. Потому что они одурманивают людей. Это большое зло для нашей страны", - подчеркнул Садовый.
Напомним, 14 июня СМИ обнародовали информацию о том, что народный депутат от "Оппозиционного блока", соратник Виктора Медведчука Тарас Козак стал новым владельцем медиахолдинга ZIK. Таким образом, кум Путина вместе с "112 Украина" и "NEWSONE" теперь контролирует три новостных телеканалы.
чучело, не знает как себя запиарить...
иди к пороху, от смитнык подпалит...
нехай...
Схоже, що ти готовий приректи усю націю на СПРАВЖНЄ зубожіння та страшні борошна, щоб люди дійсно забули, коли ялини мовну ковбасу або паляницю з вершковою олією, і щоб міфічні стать вареника були суворою реальністю? Готовий дати мап-бланш для вати та сепарів - лише щоб проти Пороха? Які ж пекельні парфуми у вас вселилися, що ви готові знищити свої вдома заради помсти?
ненавидишь Украинское?
- Чтого воно таке злюще?
- Не *буть.
- А ми при чому?
- Не *бете...
так шо не злись...
посмотри в зеркало на себя и выплюни то что в роте носишь...
(в принципі, штірліц тут жодного разу не палиться - ані мейл.сру, ані "в неньку"... проте контрольний постріл не завадив)
как они достали...)))
А вобще национализировать стоило бы большую часть каналов. Бо людям с слабой умственной организацией не по силам без урона для себя воспринимать кал, который оттуда льется.
Как шарахнул их Коломойский из "Г+Г" по голове, так до сих пор с иканием и полными штанами только про пороха и вспоминают.
Хотя в целом вобще не нормально, когда средства форматирования недоразвитых принадлежат кому-то полностью. 5-го это тоже касается.
мабуть безоплатно...
или ты думаешь что мертвячук за просто так Украину в Минске представлял?
а порох с этого пиара хиухя не имел?
корупционер №1 порох - главный враг Украины совместно с хайлом...
И что характерно - как набросились лахтинские тролли под украинским прокси на Садового.
Если бы модер был проукраинским. то заблокировал бы любого, кто выступит против предложения Садового национализировать майно мертведчука
Было бы замечательно. Боюсь только что законных оснований не найти, если только не посадить самого Метверчука за измену.
О том, как нехорошие люди, создавшие партию мэров, оттягивают голоса у партии Медведчука-Бойко, "редиски" этакие.
Сегодна уже писала, и повторю еще раз: Украина - страна феодальная, как и все государства - бывшие советские республики. А при феодализме подданных кормит феодал.
Именно поэтому вассалы проголосуют за "партию мэров", а не "за жiття", кормят то вассалов мэры. А за Медведчука-Бойко вассалы мэров голосовать не обязаны, потому что, как нас учили в школе на уроках историии "вассал моего вассала - не мой вассал".
Учиться вшколе над было, тогда бы не было сюрпризов.
Отключат мэры вассалов от соски, если те не проголосуют, и пойдут вассалы
козинакикозьи каки для отопления собирать.
И, пожалуйста, не позорьтесь подобными процентами
- во-первых, если бы это было правдой, то в КП не было такой огромной и слезной статьи
- во-вторых, никто при отпросе населения такими долями процентов не оперирует, это даже не смешно, это для вас позорно очень.
Тут вам не там...
И КП - это рупор власти РФ.
Так что идите, "0,00008%" к вашему сеньору-помидору - Бойко.
У кандидата від "Слуги народу" виявили віллу у Відні і кумівство з Медведчуком
АНДРІЙ ХЛОДОВ, під номером 22 у списку партії "Слуга народу", має у власності елітний маєток у Відні і Є КУМОМ голови партії "Опозиційна платформа - За життя" ВІКТОРА МЕДВЕДЧУКА
Про це розслідувачі програми "Схеми" дізналися з австрійського реєстра нерухомості та сторінки в Instagram дружини Медведчука Оксани Марченко.
"Маєток придбаний у 2013 році за 6 мільйонів євро. Це - вартість будинку на 360 квадратних метрів та 20 соток землі. Нерухомість оформлена на дружину Холодова - Катерину Шаховську. Дітей подружжя хрестила Оксана Марченко - дружина Віктора Медведчука", - ідеться у повідомленні.
Також зазначається, що будинок знаходиться у найбільш елітному спальному районі Відня і, крім того, у 5 хвилинах від будинку українського олігарха Дмитра Фірташа.
Крім того, як випливає з розслідування, Холодови у Відні володіють салоном весільних та вечірніх ******.
Водночас, за даними журналістів, у списку "Слуги народу" Холодов вказаний як підприємець і благодійник.