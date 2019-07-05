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 Политика Украины
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Все про:лицензия (136) Медведчук (900) Садовый (435) телевидение (536)

 Садовый предложил национализировать или лишить лицензии каналы Медведчука

"Если мы будем наблюдать, как Медведчук скупает телевизионные каналы, то следующий шаг можем уже проспать".

В эфире ток-шоу "Право на владу" лидер "Самопомочи" Андрей Садовый призвал государственные службы не наблюдать за тем, как воплощается пророссийский реванш, сообщает Цензор.НЕТ.

"На такие вещи надо обращать особое внимание - или принимать закон о национализации тех каналов, или пусть Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания забирает лицензии. Потому что они одурманивают людей. Это большое зло для нашей страны", - подчеркнул Садовый.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Канал ZIK три минуты транслировал акцию на Майдане, пока назначенный Медведчуком шеф-редактор Гордийко не добежала в аппаратную

Напомним, 14 июня СМИ обнародовали информацию о том, что народный депутат от "Оппозиционного блока", соратник Виктора Медведчука Тарас Козак стал новым владельцем медиахолдинга ZIK. Таким образом, кум Путина вместе с "112 Украина" и "NEWSONE" теперь контролирует три новостных телеканалы.

Источник: https://censor.net.ua/n3135907
 
   
 Топ комментарии
 
Выше два кантуженых зебила какраз уже отметились.

Как шарахнул их Коломойский из "Г+Г" по голове, так до сих пор с иканием и полными штанами только про пороха и вспоминают.
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У Насіння Тимошенко загострення. Потрібний заштрик Садовый предложил национализировать или лишить лицензии каналы Медведчука - Цензор.НЕТ 3642
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кому предложил?
чучело, не знает как себя запиарить...
иди к пороху, от смитнык подпалит...
нехай...
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У Насіння Тимошенко загострення. Потрібний заштрик
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лединец посасать?
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Почему не зеленый? В ко манде зе все должно быть зеленым
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От скажи, тільки чесно: до кого в тебе ненависть - до Пороха чи до України в цілому?
Схоже, що ти готовий приректи усю націю на СПРАВЖНЄ зубожіння та страшні борошна, щоб люди дійсно забули, коли ялини мовну ковбасу або паляницю з вершковою олією, і щоб міфічні стать вареника були суворою реальністю? Готовий дати мап-бланш для вати та сепарів - лише щоб проти Пороха? Які ж пекельні парфуми у вас вселилися, що ви готові знищити свої вдома заради помсти?
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почему у тебя ник такой?
ненавидишь Украинское?
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не рви сердце. над их тупостью только смеяться. с недавнего времени я понял, что между кацапами которые голосуют за ХУ@ЛО и нашими родными хохлами, которые голосуют за ХОЛУЯ нужно ставить =. и там и там 73%. видимо в любом обществе третьего мира адекватных не больше 25%. проблемы украинцев их не тревожат, им миска и кнут.
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Він (вона, воно?) вже показало, якого "заштрика" йому треба. Ось воно і ходить, як в тому анекдоті:
- Чтого воно таке злюще?
- Не *буть.
- А ми при чому?
- Не *бете...
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ты ж не мытый... из рота вонь ... гавно в рот зачем набрал? плюнуть хочешь...?
так шо не злись...
посмотри в зеркало на себя и выплюни то что в роте носишь...
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Щойно знайшов в мережі скрін. Моя школа Садовий запропонував націоналізувати або позбавити ліцензії канали Медведчука - Цензор.НЕТ 5523
(в принципі, штірліц тут жодного разу не палиться - ані мейл.сру, ані "в неньку"... проте контрольний постріл не завадив)

Садовий запропонував націоналізувати або позбавити ліцензії канали Медведчука - Цензор.НЕТ 3058
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Мертвечук вообще должен сидеть.Когда приеду с отпуска, чтобы он уже был за решеткой Садовый предложил национализировать или лишить лицензии каналы Медведчука - Цензор.НЕТ 9196
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скоро вицеспикером. зеленая евровафля будет еще на поклон беать, со своим кодлом тупорылых.
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парашенко пеця і порохоботи будуть проти ((
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Поки що проти цього зелебобіки виступають.
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еще Адин рЭволюционЭр
как они достали...)))
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Если действовать в правовом поле, то только лишить лицензии.
А вобще национализировать стоило бы большую часть каналов. Бо людям с слабой умственной организацией не по силам без урона для себя воспринимать кал, который оттуда льется.
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Выше два кантуженых зебила какраз уже отметились.

Как шарахнул их Коломойский из "Г+Г" по голове, так до сих пор с иканием и полными штанами только про пороха и вспоминают.
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Так зебилы предпочитают те каналы, на которых "сваты" и "квартал". А на 5-м ватной жвачки для бычья нет.

Хотя в целом вобще не нормально, когда средства форматирования недоразвитых принадлежат кому-то полностью. 5-го это тоже касается.
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год назад БПП и НФ предложили бойкот этим каналам. Дрищь, бабЮля и Мусорщик визжали против как поросята, бегали на перегонки.
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Соевое, обьясни лучше почему именно при Пете Мертвечук обрел статус олигарха.
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Это факт, именно при Пете Мертвечук значительно расширил бизнес и купил 2 канала.
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и 40 % украинского рынка газа для автомашин... барыга мертвячуку пожаловал...
мабуть безоплатно...
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Мертвечук был одним из самых влиятельных олигархов уже при Кучме,позже его сдвинули с политической авансцены в тень,при Порохе выдвинуться дальше переговорщика в Минске и то по требованию путлера не смог,а при Зе наступил его звездный час.
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обсосня! прочти биографию В.В.Медведчука. ты по сравнению с его историей жалкое зарыганное чмо! и вообще, тупорылое, хватит повторять телевизор! у него яхта за 200 млн$ с 2010 года. олигарх-тот кто влияет на власть, а он начнет после 21 июля, все впереди.
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Жидкое, зеленое, я к тебе обращаюсь. Мертвечук всегда был олигархом, а при твоем квартальном он еще и политиком крупным стал. А эти 112, ньюсуан всегда принадлежали мордору через подставных лиц. Сейчас добавился ЗИК
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В этом и слабое место Садового.- Или -или ... - Народ такое никогда не любил. Если сказал режь,то отрезай. А не тереби веревку в руках.
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Ну и на основании чего это будет сделано? Против Медведчука даже не заведено дело за гос измену, тем более каналы оформлены на другого человека.
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Если бы Янукович отобрал у Порошенко и Коломойского телеканалы, сейчас был бы Таёжный союз. куда мы катимся? Анархия и кацапская цензура? Закон превыше всего, никак не поймут это воры, даже няшные как Садовой.
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а 40% газового рынка для мертвячука как порох отдал?
или ты думаешь что мертвячук за просто так Украину в Минске представлял?
а порох с этого пиара хиухя не имел?
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газ для автомобилей имеется ввиду...
корупционер №1 порох - главный враг Украины совместно с хайлом...
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У него призывы как спасительная соломинка. Но какой толк в ней, если сам ты почти у дна и призывы-- очередные бульбы на поверхности,которые даже уже, не каждый и видит.
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Отличное предложение!
И что характерно - как набросились лахтинские тролли под украинским прокси на Садового.
Если бы модер был проукраинским. то заблокировал бы любого, кто выступит против предложения Садового национализировать майно мертведчука
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Кум медведчука идет в ВР от партии преЗЕдента, так что думаю проси не проси, а преЗЕдент уже слил все путинистам
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Это еще ерунда, есть инфа что его одноклассник тоже идет, вот это зрадище.))
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Садовый предложил национализировать или лишить лицензии каналы Медведчука


Было бы замечательно. Боюсь только что законных оснований не найти, если только не посадить самого Метверчука за измену.
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В российской газете "Комсомольская правда" большая статья, слезная.
О том, как нехорошие люди, создавшие партию мэров, оттягивают голоса у партии Медведчука-Бойко, "редиски" этакие.
Сегодна уже писала, и повторю еще раз: Украина - страна феодальная, как и все государства - бывшие советские республики. А при феодализме подданных кормит феодал.
Именно поэтому вассалы проголосуют за "партию мэров", а не "за жiття", кормят то вассалов мэры. А за Медведчука-Бойко вассалы мэров голосовать не обязаны, потому что, как нас учили в школе на уроках историии "вассал моего вассала - не мой вассал".
Учиться вшколе над было, тогда бы не было сюрпризов.
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Та пофиг, какой она рейтинг имеет.
Отключат мэры вассалов от соски, если те не проголосуют, и пойдут вассалы козинаки козьи каки для отопления собирать.
И, пожалуйста, не позорьтесь подобными процентами
- во-первых, если бы это было правдой, то в КП не было такой огромной и слезной статьи
- во-вторых, никто при отпросе населения такими долями процентов не оперирует, это даже не смешно, это для вас позорно очень.
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КП - то Кацапская Правда, не позорьтесь такими статьями.
Тут вам не там...
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Врага надо знать.
И КП - это рупор власти РФ.
Так что идите, "0,00008%" к вашему сеньору-помидору - Бойко.
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По партийным спискам примерно так,а вот мажоритарка - дело особое,там гречка многое решает.
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А что по украинским законам можно вот так просто взять и национализировать? Странно это.... я думаю, так нельзя делать, если по закону все делать...
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про законы расскажи русским - они все законники Садовый предложил национализировать или лишить лицензии каналы Медведчука - Цензор.НЕТ 1511
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я никому ничего не буду рассказывать, но если не опускаться до "российского" отжимания каналов, то прийдется все делать по закону. А я совсем не уверен, что украинские законы позволяют такие штуки проворачивать....
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Есть и законы и факт предательств а мертведчука и законы военного времени и целесообразность военного времени ...................= желания только нет
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А кто это сделает кроме балагана среди политиков не видно действий а ЗЕ в кустах с треуголкой набекрень
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Беда в том, что теперь национализируют и лишат лицензии все каналы, кроме тех, которые купил Медведчук. "Идеологическая концепция поменялась". Проголосовали за "русский мир" - жрите.
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******* Садовой . Долго думал. Зеленых подлизывал

У кандидата від "Слуги народу" виявили віллу у Відні і кумівство з Медведчуком
АНДРІЙ ХЛОДОВ, під номером 22 у списку партії "Слуга народу", має у власності елітний маєток у Відні і Є КУМОМ голови партії "Опозиційна платформа - За життя" ВІКТОРА МЕДВЕДЧУКА

Про це розслідувачі програми "Схеми" дізналися з австрійського реєстра нерухомості та сторінки в Instagram дружини Медведчука Оксани Марченко.

"Маєток придбаний у 2013 році за 6 мільйонів євро. Це - вартість будинку на 360 квадратних метрів та 20 соток землі. Нерухомість оформлена на дружину Холодова - Катерину Шаховську. Дітей подружжя хрестила Оксана Марченко - дружина Віктора Медведчука", - ідеться у повідомленні.

Також зазначається, що будинок знаходиться у найбільш елітному спальному районі Відня і, крім того, у 5 хвилинах від будинку українського олігарха Дмитра Фірташа.

Крім того, як випливає з розслідування, Холодови у Відні володіють салоном весільних та вечірніх ******.

Водночас, ​за даними журналістів, у списку "Слуги народу" Холодов вказаний як підприємець і благодійник.
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Безвинно загублена душа Героя України - Василя Стуса, завжди повинна виникати в нашій уяві, коли іде мова про мертвечука. Цей ворог повинен здохнути, бажано не в Україні, щоб землю нашу не отруювати . На жаль, яйце з голкою цього чахлика невмирущого десь у кремлі, але ж він тудим-сюдим літає, хоч би якась блискавка в його літак шандарахнула, чи шо.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСадовый предложил национализировать или лишить лицензии каналы Медведчука
 
 
 
 
 
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