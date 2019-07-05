 ГПУ отменила постановление о закрытии производства против Иванющенко (Юры Енакиевского) и поручила полиции возобновить розыск экс-нардепа

Об этом сообщила в фейсбуке пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, информирует Цензор.НЕТ.

Заместителем Генерального прокурора 03.07.2019 отменено постановление прокурора прокуратуры Одесской области от 18.03.2019 и 18.04.2019 о закрытии уголовного производства №42015000000000207 по подозрению Иванющенко Ю.В. в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 368-2, ч. 3 ст. 189, ч. 3 ст. 358 УК Украины, Аврамова И.И., Греся А.А. и Мельничука Б.В. в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 189, ч. 3 ст. 358 УК Украины.

Досудебное расследование продолжается.

Председателю Национальной полиции Украины направлено письмо о возобновлении розыска Иванющенко Ю.В. и Аврамова И.И.

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Напомним, прокуратура Одесской области в апреле 2019 года закрыла уголовное производство №42015000000000207, в котором фигурирует экс-нардеп от ПР Юрий Иванющенко (Юра Енакиевский).

После этого Енакиевский был снят с розыска полиции.