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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:прокуратура (3547) Юра Енакиевский (352) Сарган (360)

 ГПУ отменила постановление о закрытии производства против Иванющенко (Юры Енакиевского) и поручила полиции возобновить розыск экс-нардепа

Генпрокуратура отменила постановление о закрытии производства, в котором фигурирует Юрий Иванющенко (Юра Енакиевский), бывший депутат от "Партии регионов", близкий соратник беглого экс-президента Виктора Януковича.

Об этом сообщила в фейсбуке пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, информирует Цензор.НЕТ.

Заместителем Генерального прокурора 03.07.2019 отменено постановление прокурора прокуратуры Одесской области от 18.03.2019 и 18.04.2019 о закрытии уголовного производства №42015000000000207 по подозрению Иванющенко Ю.В. в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 368-2, ч. 3 ст. 189, ч. 3 ст. 358 УК Украины, Аврамова И.И., Греся А.А. и Мельничука Б.В. в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 189, ч. 3 ст. 358 УК Украины.

Досудебное расследование продолжается.

Председателю Национальной полиции Украины направлено письмо о возобновлении розыска Иванющенко Ю.В. и Аврамова И.И.

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Напомним, прокуратура Одесской области в апреле 2019 года закрыла уголовное производство №42015000000000207, в котором фигурирует экс-нардеп от ПР Юрий Иванющенко (Юра Енакиевский).

После этого Енакиевский был снят с розыска полиции.

ГПУ отменила постановление о закрытии производства против Иванющенко (Юры Енакиевского) и поручила полиции возобновить розыск экс-нардепа 01

Источник: https://censor.net.ua/n3135903
 
   
 Топ комментарии
 
😁😁 после освещения в СМИ цена вопроса выросла
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кум парашенко уже не котируется... пора нахер сливать юрика...
тормоз... просто для ГПУ...
дашь Сакверелидзе вместо алкаша....
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кум парашенко уже не котируется... пора нахер сливать юрика...
тормоз... просто для ГПУ...
дашь Сакверелидзе вместо алкаша....
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зеленые рано стартовали. нужно пару недель подождать, зубожилых еще раз поиметь, а потом ура вперед.
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как раз нормально. Счас все зашкварные дела можна обтяпать сваливая вину на луца.
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мало заплатил, ничче , юра награбував,хватит всем
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😁😁 после освещения в СМИ цена вопроса выросла
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А кадрові рішення будуть? Там переведення на вищу посаду? Або в міністерство якесь?
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"Двє шагі налєво, две шагі направо, шаг назад наабарот"
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Радуюсь за Украину, которая избавляется от такого ужаса, как например что в этой статье. В данном случае - ГПУ
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Вы немножко не поняли. Я про потужную борьбу Владимира Александровича спросил
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Новая Рада - назначения в органах власти - реформы

Где-то не раньше зимы сможем поговорить о результатах борьбы с коррупцией
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а шмаркля тут до чого? воно ж НЕ ЗДАТНЕ ПРОСТО ПІДПИСАТИ ДОКУМЕНТ!!
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Вы не правы. Владимир Александрович много чего уже понаподписывал. Правда, ему свойственно потом переподписывать Указы, но ведь это тоже труд.
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вероятно ещё не родился тот прокурор, который бы решился засадить, и на долго, этого персонажа..(
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Теперь зелебени в трудной ситуации.
Розыск с иванющенки должен бил "снять" Луценко и ему же и все шишки. А теперь єто придется делать новому прокурору от коломойш)
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Борьба Добра и Зла. Да посадите его же наконец ! )))
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Интересно, кому Владимир Александрович первому отрубит руки: Иванющенко или Труханову?
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Не тарапись. Он сейчас активно рубит головы мальдивско-панамско-расийской гидре пэпо
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Пока нет, но 21-е уже близко, а там посмотрим. Шо тебя волнует？
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Вы, прям, какой то грубоватый. А что произойдет 21 числа? Игорь Валерьевич пойдет под суд?
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21-го слив лолиты, грустишь шоле？
А Беню под суд почему то не тянет кум диабетика и не судит потужно рэформованый суд. Удивительное рядом, правда？
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Через какой сливной бачок слив будет происходить?
А про реформированные суды зря Вы так. Все решения пока что в пользу Владимира Александровича и Игоря Валерьевича. Значит, правильные суды или все же нет?
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Через ЦВК слив, посредством отвращения к ПЕС людей. А какие решения то？
А суды рэформованные же, или не？
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а може просто зробить хара-кірі в прямому ефірі ГПУ скасувала постанову про закриття провадження проти Іванющенка (Юри Єнакієвського) і доручила поліції відновити розшук екснардепа - Цензор.НЕТ 328
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Так Владимира Александровича не пригласили в Японию на G20, откуда у него танто для харакири?
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Походу в ГПУ кто-то собачий вальс исполняет, шаг вперед два назад мабудь то Юру ПЕС выгуливает!
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А рюкзаков так старался для нового патрона... всё насмарку!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГПУ отменила постановление о закрытии производства против Иванющенко (Юры Енакиевского) и поручила полиции возобновить розыск экс-нардепа
 
 
 
 
 
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