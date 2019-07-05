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 Политика Украины
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Все про:таможня (1427) Нефьодов (84)

 Кабмин назначил Нефьодова на должность председателя Гостаможни

Кабинет министров назначил Максима Нефьодова на должность председателя Государственной таможенной службы Украины.

Об этом с заседания Кабмина сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Кабинет министров назначил Максима Нефьодова главой Государственной таможенной службы. Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании правительства.

Нефьодов отметил, что основные вызовы, которые перед ним стоят на должности - это коррупция, непрофессионализм, таможенная инфраструктура, евроинтеграция и фискальный перекос.

"Я точно могу гарантировать, что я не не стану богаче на этой работе и я точно могу гарантировать, что буду открытым к бизнесу, и точно могу гарантировать, что мы выгрызем тот результат, который мы показали и в очень многих других сферах - в тех же самых закупках, дерегуляции", - сказал Нефьодов.

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Напомним, 25 июня состоялся финальный этап конкурса на должность главы новой Государственной таможенной службы. Конкурсная комиссия решила рекомендовать правительству назначить на должность руководителя службы Максима Нефьодова.

В конце 2018 Кабинет министров Украины разделил Государственную фискальную службу на налоговую и таможенную службы и сообщил о намерении провести конкурс на руководителей вновь ведомств.

Источник: https://censor.net.ua/n3135901
 
   
 Топ комментарии
 
гнойсман - чьорт винницкий, уже подмазывется...
думает всё осталось по-старому...
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К Нефьодову подмазывается? Так Грося вроде натурал...
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гнойсман - чьорт винницкий, уже подмазывется...
думает всё осталось по-старому...
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К Нефьодову подмазывается? Так Грося вроде натурал...
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нет такой темы в економике, чтобы чьорт винницкий не сменил ориентацию ради бабла...
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то есть, теперь все будет по новому? Но кто - спереди, а кто - сзади?
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Дуже боюся, що Зе захоче його звільнити. Бо свого часу Нефьодов перейшов дорогу Бєні, коли ввів ПроЗорро і не дав наживатися на тендерах...
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тут на форумі про "прозоро".... Ну дуже багато цікавого...
Чого тільки варті "фрукти в депутатську столову"... Міліарди як топили до прозоро... так топлять і після... Процедура трошки ускладнилася... За піар і суди витрат добавилось.
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Цікаво ми ще колись побачимо, що б Службами керували люди зі служб, а не потрібні прізвища?)
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