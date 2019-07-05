EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Языковой вопрос Агрессия России против Украины Украинские заложники в РФ Избиение экс-мэра Конотопа Семенихина Убийство Кирилла Тлявова
 Политика Украины
  1917  36
Материалы по теме:
Все про:Киев (17666) Нацполиция (9648)

 Приступа назначен замначальника полиции Киева

Новым заместителем начальника киевской полиции назначили Германа Приступу, он же будет руководить управлением криминальной полиции столицы.

Сообщение о его назначении опубликовали на сайте ГУНП Киева, информирует Цензор.НЕТ.

Приступа был одним из руководителей трагической спецоперации в селе Княжичи в ночь на 4 декабря 2016 года. Тогда киевская полиция организовала спецоперацию по задержанию банды вероятных грабителей. Во время ее проведения между различными подразделениями полиции началась перестрелка, в результате которой погибли двое полицейских разведчиков, двое сотрудников полиции охраны и командир группы спецназа КОРДа.

Руководители спецоперации допустили многочисленные нарушения и ошибки. В частности, не сообщили о проведении специальных мероприятий полицию Киевщины и ошиблись с домом, который должны были грабить преступники.

По информации собеседников издания, участвовавших в спецоперации, Приступа лично разрабатывал план операции по задержанию злоумышленников в Княжичах. Соответствующие документы есть в распоряжении журналистов.

Также Приступа приезжал в Княжичи за день до перестрелки. Вместе с тогдашним начальником уголовного розыска столицы Леонидом Курятой они уговаривали местного бизнесмена устроить в его доме полицейскую засаду.

Приступа назначен замначальника полиции Киева 01

После трагедии в Княжичах руководство Нацполиции провело служебное расследование, чтобы выяснить, почему погибли полицейские и кто в этом виноват. К ответственности привлекли руководство Киевской полиции, в том числе Приступу.

"По результатам служебного расследования мне объявили неполное служебное соответствие. Но взыскание с меня уже снято, оно действовало в течение года", - сказал Приступа.

Как сообщалось ранее, Броварской суд начал слушать дело о трагедии в Княжичах. На скамье подсудимых экс-начальник уголовного розыска Киева Леонид Курята, экс-начальник оперативной службы Киева Игорь Иващенко, его бывший подчиненный Александр Мелихов, экс-сотрудник Шевченковского райотдела полиции Роман Мариновский и боец ​​спецподразделения КОРД Андрей Курта.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ГПУ подготовила обвинительный акт по трагедии в Княжичах: троим подозреваемым грозит по 15 лет заключения, еще двоим - пожизненный срок

Источник: https://censor.net.ua/n3135900
 
 
 Топ комментарии
 
Не знал, кого тормознул.


Первого августа 2008 года, рано утром, полицейский в штате Нью-Джерси остановил на дороге машину за превышение скорости. Машина была довольно старой, 1994 года, но уж слишком резво неслась через небольшой нью-джерсийский городок. Офицер замерил её радаром на скорости 69 миль в час, несмотря на то, что на местных дорогах действовало ограничение до 50.

Организатор трагической спецоперации в Княжичах стал замначальника полиции Киева Приступа - Цензор.НЕТ 4898
Организатор трагической спецоперации в Княжичах стал замначальника полиции Киева Приступа - Цензор.НЕТ 1176

За рулём женщина лет тридцати пяти. Полицейский взял у неё права и пошёл в свою машину выписывать штраф - от нарушения на почти 20 миль в час предупреждением не отделаешься. Он не узнал её в лицо, хотя мог бы. И даже имя на водительских правах - Энн Милгрэм - не показалось ему знакомым.

Тем временем, в своей машине, Энн Милгрэм, которая в тот момент была генеральным прокурором штата Нью-Джерси, потянулась к телефону.

Организатор трагической спецоперации в Княжичах стал замначальника полиции Киева Приступа - Цензор.НЕТ 1176

В качестве генпрокурора Милгрэм заведовала всеми правоохранительными органами в штате, и по сути была начальником полицейского, который её остановил. Она знала, что в компьютерных системах полиции штата номера её машины и водительских прав помечены для особого мониторинга, и боялась, что когда штрафующий её офицер введёт их в систему, в центральном штабе может подняться тревога.

Больше всего на свете, Милгрэм не хотела, чтобы полицейский узнал, кто она такая, и вдруг решил не выписывать штраф. Ведь тогда история будет очень отдавать злоупотреблением служебным положением. Поэтому она быстро отправила СМС в центральный штаб полиции, известив их, что её действительно остановили за превышение скорости, и попросила не вмешиваться в выписывание штрафа.

Милгрэм переживала неспроста. Её предшественница на посту генпрокурора штата вынуждена была уйти в отставку как раз из-за того, что возможно попыталась повлиять на штраф своего компаньона.

Но на этот раз всё завершилось благополучно: через несколько минут полицейский вернулся, и вручил ей штраф на $176, с начислением четырёх штрафных баллов на её права. Он пожелал ей хорошего дня, и оба поехали своей дорогой. Если офицер и понял, что только что оштрафовал свою начальницу, то виду он не подал, а Милгрэм не стала ему об этом говорить.

Добравшись (уже не превышая скорости) до своего офиса, она тут же поручила своим подчинённым сообщить об этом инциденте в СМИ. Это был её первый штраф.

В интервью журналистам Милгрэм извинилась:Я совершила ошибку, и понимаю, что поступила неправильно. Я беру на себя ответственность за превышение скорости.
Вот как бывает...
 показать весь комментарий
 
Меня терзают смутные сомнения: Хомчака - на начГШ, Приступу - на замполиции Киева...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Действительно чудно. Сначала горловских мусорят Крищенко и Приступу, у которых практически весь штат подчинённых пошёл воевать под командованием офицера ФСБ Безлера против Украины, несколько лет героизировали, и только спустя 5 лет начинают прозревать, что ж эти люди на самом деле из себя представляют.
 показать весь комментарий
 
 
"Трагічна" тому мається на увазі, що два ляма зелені у комерса з хати не вдалося віджати.
 показать весь комментарий
 
Від заголовку зазнав філологічні борошна. Ледве вистачило сечі розібратися.
 показать весь комментарий
 
 
Більша підлога Київа буде навпроти.
 показать весь комментарий
 
 
Добре, якщо так. Тоді є змога, що такі розв'язання розпадуться, наче лапті після тривалої шкарпетки.
 показать весь комментарий
 
 
Як правильно пишеться столиця України у родовому відмінку?
 показать весь комментарий
 
 
Такі фрази розраховані на відловлювання кацапів. Тому так і написав. Організатор трагічної спецоперації в Княжичах Приступа став заступником начальника поліції Києва - Цензор.НЕТ 541
Можеш ще запитати, чому я не написав навпроти чого.
 показать весь комментарий
 
То відповіді на запитання не буде, бо не знаєш?
 показать весь комментарий
 
Тепер питання до Вас. Ви на риболовлі на гачок настромлюєте наживку, яка подобається Вам, чи таку, яка подобається рибі?
 показать весь комментарий
 
Ну от чому завжди знайдеться якийсь ... недолугий діяч, який всю риболовлю зіпсує?
 показать весь комментарий
 
То це така цікава забавка - паплюжити державні назви?
 показать весь комментарий
 
Київ - це не державна, а географічна назва. І термін "паплюжити" Ви вжили неправильно. Схоже, один кацап таки впіймався.
 показать весь комментарий
 
Не знал, кого тормознул.


Первого августа 2008 года, рано утром, полицейский в штате Нью-Джерси остановил на дороге машину за превышение скорости. Машина была довольно старой, 1994 года, но уж слишком резво неслась через небольшой нью-джерсийский городок. Офицер замерил её радаром на скорости 69 миль в час, несмотря на то, что на местных дорогах действовало ограничение до 50.

Организатор трагической спецоперации в Княжичах стал замначальника полиции Киева Приступа - Цензор.НЕТ 4898
Организатор трагической спецоперации в Княжичах стал замначальника полиции Киева Приступа - Цензор.НЕТ 1176

За рулём женщина лет тридцати пяти. Полицейский взял у неё права и пошёл в свою машину выписывать штраф - от нарушения на почти 20 миль в час предупреждением не отделаешься. Он не узнал её в лицо, хотя мог бы. И даже имя на водительских правах - Энн Милгрэм - не показалось ему знакомым.

Тем временем, в своей машине, Энн Милгрэм, которая в тот момент была генеральным прокурором штата Нью-Джерси, потянулась к телефону.

Организатор трагической спецоперации в Княжичах стал замначальника полиции Киева Приступа - Цензор.НЕТ 1176

В качестве генпрокурора Милгрэм заведовала всеми правоохранительными органами в штате, и по сути была начальником полицейского, который её остановил. Она знала, что в компьютерных системах полиции штата номера её машины и водительских прав помечены для особого мониторинга, и боялась, что когда штрафующий её офицер введёт их в систему, в центральном штабе может подняться тревога.

Больше всего на свете, Милгрэм не хотела, чтобы полицейский узнал, кто она такая, и вдруг решил не выписывать штраф. Ведь тогда история будет очень отдавать злоупотреблением служебным положением. Поэтому она быстро отправила СМС в центральный штаб полиции, известив их, что её действительно остановили за превышение скорости, и попросила не вмешиваться в выписывание штрафа.

Милгрэм переживала неспроста. Её предшественница на посту генпрокурора штата вынуждена была уйти в отставку как раз из-за того, что возможно попыталась повлиять на штраф своего компаньона.

Но на этот раз всё завершилось благополучно: через несколько минут полицейский вернулся, и вручил ей штраф на $176, с начислением четырёх штрафных баллов на её права. Он пожелал ей хорошего дня, и оба поехали своей дорогой. Если офицер и понял, что только что оштрафовал свою начальницу, то виду он не подал, а Милгрэм не стала ему об этом говорить.

Добравшись (уже не превышая скорости) до своего офиса, она тут же поручила своим подчинённым сообщить об этом инциденте в СМИ. Это был её первый штраф.

В интервью журналистам Милгрэм извинилась:Я совершила ошибку, и понимаю, что поступила неправильно. Я беру на себя ответственность за превышение скорости.
Вот как бывает...
 показать весь комментарий
 
 
Ну, там у них, у Америках люди свідомі, притомні і відповідальні. Тому "косяки" виправляють самі. У нас такого нема. Я маю підозру, що враховуючи досвід приступи по відстрілу недобросовісних поліцейських, які грабували порожні будинки, його призначили для такої ж роботи вже на рівень вище. Тепер планування подібних операцій буде мати зовсім інші масштаби. А головне - ВВБ не потрібно буде "паритися" з доказами у суді. Це, звичайно чорний гумор. І вжив я його лише для того, що не можу зрозуміти логіки великих поліцейських начальників. Підвищення даються за досягнення. Виходить, убиті поліцейські - це "досягнення" Приступи? Якщо так, то ці досягнення досить сумнівні.
 показать весь комментарий
 
Ну и фамилия ! 😂. Всё, нужно свалиавать из Киева ! 😂
 показать весь комментарий
 
 
Авакян его по этому поводу крышевал. Теперь армянин пытается обставить себя зависимыми ментами
 показать весь комментарий
 
Скоро у жителей Киева в моду войдут жилеты. Бронированные.
 показать весь комментарий
 
 
при порошенку ..менти віджиммали хати у власників - вбиваючи інших ментів )) для порохобота це норма ))
 показать весь комментарий
 
Стесняюсь спросить - кто был министром МВД при Порошенко и где/с кем эта мама собаки сейчас? Організатор трагічної спецоперації в Княжичах Приступа став заступником начальника поліції Києва - Цензор.НЕТ 8165
 показать весь комментарий
 
 
Зебилы все что при Порошенко было выброшено на свалку подбирают да возвращают во власть.
 показать весь комментарий
 
 
Меня терзают смутные сомнения: Хомчака - на начГШ, Приступу - на замполиции Киева...
 показать весь комментарий
 
 
Гляди и Янучара пристроят "почетным презиком "...толи ишо будя..ого-го..
 показать весь комментарий
 
 
Страна превращается в 95 квартал клоунов и идиотов..надо валить куда то в Европу а то скоро здесь будет ад и хаос...
 показать весь комментарий
 
 
Полицаи уже стали детей убивать вместо мишеней-это разве страна демократии ?
 показать весь комментарий
 
 
При "шаурмене" снова которую Порох разогнал мразь ватников,сепаров,украинофобов восстала из Ада..
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПриступа назначен замначальника полиции Киева
 
 
 
 
 
 вверх