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 Британский суд заморозил в качестве гарантий $145 млн дивидендов "Северного потока"

Коммерческий суд Высокого суда Англии и Уэльса в рамках иска НАК "Нафтогаз Украины" обязал "Газпром" в случае получения дивидендов от Nord Stream внести $145 млн с принадлежащей ему суммы на счет суда в качестве гарантии выполнения требований суда.

Об этом говорится в релизе НАК в пятницу, передает Цензор.НЕТ.

Согласно ему, соответствующее решение суд принял 11 июня 2019 года, учитывая продление сроков рассмотрения апелляции на решение Стокгольмского арбитража в Швеции и возможные дополнительные проценты по долгу, которые "Газпрому" придется заплатить "Нафтогазу".

Кроме того, Английский коммерческий суд обязал "Газпром" при принятии новых решений акционерами Nord Stream о выплате дивидендов получать согласие "Нафтогаза" или согласование суда для получения таких средств, отмечается в релизе украинской компании.

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"Нафтогаз" напомнил, что в марте Английский коммерческий суд наложил на "Газпром" дополнительные обязательства по поводу не сокрытия и не вывода своих активов из юрисдикций в Англии и Нидерландах. Кроме того, суд обязал "Газпром" предоставить денежное обеспечение в объеме $200 млн на счет суда или эскроу-счет одного из лондонских банков в качестве гарантии выполнения требований суда.

Согласно решению британского коммерческого суда, принудительное исполнение решения Стокгольмского арбитража в транзитном деле между "Нафтогазом" и "Газпромом" на территории Англии и Уэльса станет возможным после принятия решения Апелляционным судом округа Свеа.

Как сообщалось, Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) 13 июня удовлетворил ходатайство ПАО "Газпром" и вынес приказ о приостановлении исполнения решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года по спору между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" в рамках контракта на транзит газа через территорию Украины.

В конце мая - начале июня 2018 года "Нафтогаз Украины" сообщил, что предпринимает на территории Швейцарии и Нидерландов действия по принудительному исполнению решения Стокгольмского арбитража по разбирательству по транзитному контракту.

Напомним, Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.

В свою очередь, "Газпром" подтвердил, что должен выплатить НАК "Нафтогаз Украина" $2,56 миллиарда по решению арбитража в Стокгольме.

Вместе с тем, "Газпром" отказался начать в марте поставки газа для НАК "Нафтогаз Украины" и вернул внесенную предоплату, настаивая на необходимости подписания дополнительного соглашения к действующему контракту на 2009-2019 годы.

В то же время "Укртрансгаз" заявил, что "Газпром" с начала года не выполняет технические условия, подавая газ к украинской границе с заниженным по отношению к контрактному давлением.

"Газпром" после проигрыша в Стокгольмском арбитраже по иску "Нафтогаза" заявил о начале процедуры расторжения контрактов с украинской компанией на поставку и транзит газа.

4 апреля 2018 года истек срок для переговоров по контракту на поставку (30 дней с момента возникновения спора или разногласия), 19 апреля - по транзитному контракту (45 дней).

Тимошенко призвала Раду создать временную следственную комиссию по коррупции в НАК "Нафтогаз".

Источник: https://censor.net.ua/n3135899
 
   
 Топ комментарии
 
Кобелєв знає свою справу. Не заздріть.
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Ща, из каждого утюга зебилы начнут визжать за очередную победу шмаркли.
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Нічого нового, правосуддя першого світу стриже бариг з третього.
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Ща, из каждого утюга зебилы начнут визжать за очередную победу шмаркли.
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«Википедия» заблокировала 12 редакторов, делавших негативные правки о российской оппозиции. В правках фигурирует статья из «Федерального агентства новостей», связанного с «фабрикой троллей» и бизнесменом Евгением Пригожиным(поваром путина)

Британский суд заморозил в качестве гарантий $145 млн дивидендов "Северного потока" - Цензор.НЕТ 8158

"Ольгинские" опарыши, ответьте.
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та шо тобі ще пояснювати про фашизм жидо-ліліпуків?
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а люди кажуть що пукін(шаломов в дівоцтві =їхній) Британский суд заморозил в качестве гарантий $145 млн дивидендов "Северного потока" - Цензор.НЕТ 9073
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Відщипнули трішки від хазпрома? Сподіваюсь "мамі кобилєва" щось перепаде? Британский суд заморозил в качестве гарантий $145 млн дивидендов "Северного потока" - Цензор.НЕТ 6195
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Кобелєв знає свою справу. Не заздріть.
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Це можливо. Але у нього контракт з Кабміном.
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ти ідійот? Контракти з віп-менеджерами і президент не відмінить і ВР не змінить... Та й хто тобі сказав що шмаркля набере новий кабін... та ще й з "своїх" - "рішуча більшість" це все марення недоумків шмарклі
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ти такі ідійот... кабмін буде ІНШИМ... але це НУ ДУЖЕ шмарклі несподобається Британский суд заморозил в качестве гарантий $145 млн дивидендов "Северного потока" - Цензор.НЕТ 7371
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Идиот, ради нового кабмина шмаркля распустил Раду - которая утверждает кабмин
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і не мрій! Україна ПАРЛАМЕНТСЬКО-президенська республіка а не царат пропукінський Британский суд заморозил в качестве гарантий $145 млн дивидендов "Северного потока" - Цензор.НЕТ 5021 Щоби президент в Україні хоч ЩОСЬ зробив він мусить бути РОЗУМНИНИМ та видатним дипломатом... а зеленій шмарклі боже розуму та кмітливості не дав та й хуцпа в Україні ВЖЕ з 2014р НЕ ПРАЦЮЄ
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кобелев себе очередную премию выписал.
около 270 миллионов по итогам прошлого года
в ктором было около 220 рабочих дней.
если прибавить сюда оклад, то получается

1,5 миллиона в день товарисч ложит себе в карман..
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какое твое свинячье дело ,мордвин-чебу рашка? Посчитать не хочешь ,считатель,зарплат ваших Вротенберхов,Милляров и тд.,а ты посчитай 6 на ум пошло....
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Так заморозил или только обязал внести? Это же ни разу не одно и тоже.
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На газові тарифи для українців ця різниця ніяк не впливає
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Та до чого тут тарифи?
Вздрючить газмяс и паРашу - бальзам на душу свідомого українця.
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Свідомого чого? Що переділ бабла між мафіозними паханами йому ніякої користі не несе?
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Заморозит в случае получения дивидендов
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"обязал "Газпром" в случае получения дивидендов от Nord Stream внести $145 млн с принадлежащей ему суммы на счет суда"

Но ведь Гапром может не выполнить это обязательство, разве нет? Или дивиденды ему выплачиваются на счет в британском банке?
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не выполнит это обязательство, то Британский суд передаст свой запрос в страну наличия денег газпрома - в Европе от этого никуда не скроешься
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Смотря в какой валюте. Если в евро - обязательно через корреспондента в евро нужно провести
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Ты рад, потому что прочитал новость и ни хрена не понял!
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срочно ликвидировать НЕФТЕГАЗ (бабЮля, ваЗЕлин, Дрищь)
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Баба Юля тобі на х..віст солі насипала?
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та стара крімінальна потвора =юдя просто смердить...
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Нет,просто жестко грабила страну,только не спрашивай про поставки стройматериалов в минобороны рф,газовые контракты,,машины скорой помощи по цене Фантомов,лекарства от свинячего гриппа и тд.
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Юлька-вароффка? А при ній жилось краще ніж зараз.
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ГПУ просить арештувати майно кума Порошенка, Ющенка - Горбатюк За його словами, мова йде про майно, яке «наявне в Ющенка по реєстрах».
«Де він зазначений у реєстрах нерухомості власником - про арешт цього майна клопоче слідчий», - зазначив Горбатюк у коментарі Радіо Свобода.
На початку червня Генеральна прокуратура оголосила Ющенку підозру за статтею 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою). п***ц петра все ближче..........
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В кремблі важко зітхнуло *****. Ажопадєлаєш?
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денежки англичане любят, с паршивой овцы хоть шерсти клок
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А ПРИ парашенко ТАКОГО НЕ БЫЛО!!!
СПАСИБО ЮЛИИ ТИМОШЕНКО ЗА ПАСТКУ, КОТОРУЮ В 2009 ПОСТАВИЛИ кацапам...
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Звернення і рішення у Стокгольмському арбітражі відбувались при Порошенко.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомБританский суд заморозил в качестве гарантий $145 млн дивидендов "Северного потока"
 
 
 
 
 
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