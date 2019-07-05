 С начала суток наемники РФ 10 раз обстреляли позиции ОС: ранен украинский воин, - Минобороны

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"По имеющейся информации, с начала текущих суток российско-оккупационные войска осуществили 10 прицельных обстрелов. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" Объединенных сил противник вел обстрел наших позиций 5 раз. В 05.05 утра противник начал минометный обстрел защитников Крымского. По направлению из пгт Славяносербск оккупанты выпустили 7 мин калибра 82 мм. Кроме этого, из оккупированного пгт Донецкий после 05.00 утра противник вел обстрел из ПТРК и гранатометов по нашим защитникам Новотошковского. С 06.30 до 07.10 утра оккупанты дважды из поселка Доломитное вели обстрелы защитников Новолуганского. Всего здесь противник выпустил около 20 мин калибра 82 мм и вел огонь из вооружения БМП. Кроме этого, из оккупированного города Первомайск враг выпустил 19 мин, преимущественно 120-го калибра по нашим защитникам Золотого-4", - говорится в сообщении.
"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" Объединенных сил с 02.15 ночи по защитниках Водяного из оккупированного села Ужовка вел огонь вражеский снайпер. Применяя крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие враг нарушал режим тишины вблизи н.п. Богдановка и Николаевка, из гранатометов - в районе Новотроицкого. С 11.40 в течение 20 минут оккупанты выпустили 9 мин калибра 120 мм по нашим защитникам Широкино. Подразделения Объединенных сил вели адекватные оборонительные действия, подавляя вражескую вооруженную активность дежурными огневыми средствами, и неукоснительно соблюдая Минские соглашения. По имеющейся информации, в результате вражеских обстрелов с начала текущих суток один наш защитник получил ранения. Его эвакуировали в военный госпиталь", - добавили в министерстве.
Рад за президента Украины Владимира Александровича и его команду.
Больше позитива! Народу, уставшему в Киеве от войны, это очень необходимо
4 июля силы Операции Объединенных сил на Донбассе ликвидировали командира разведки 5 ОМСБр «Оплот» 1 Армейского корпуса боевиков, террориста Евгения Новикова с позывным «Скиф». Фотографию террориста опубликовал на своем Telegram-канале офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).
Какой замечательный снаряд, слава снаряду!!!
А тебе, падаль даунбасятская, вечного неупокоения и земля стекловатой.
Самый большой из них это обезьяна Ходаковский, пока еще не дохлый.
На заседании круглого стола партии «Слуга народа» на тему «Новая политика в Донбассе. Возрождения. Развитие. Стабильность» было презентовано виденье «слуг народа» относительно дальнейшего развития оккупированного региона. По итогам проведенного мероприятия можно сделать вывод, что была озвучена смесь ярких и недостижимых прожектов или, как можно сейчас говорить, фишечек, и очень опасных идей, которые можно реализовать очень быстро.
В плане, представленном «слугами народа» сочетается прожект «Netflix для Донбасса» с катастрофической идеей восстановления железнодорожного сообщения Киев-Донецк. Эту диверсию с поездом, в отличие от «Netflix», можно реализовать несколькими подписями чиновников. Это самая настоящая диверсия. Можно спросить у пограничников, полицейских, профессиональных спецов из СБУ, они подтвердят. И это, если не говорить о негативном политическом и геополитическом контексте этого решения.
По словам политолога, похоже на то, что в «слуг» явно нет адекватных представление о размере убытков в ОРДЛО или же они планируют положить основной и неподъемный груз по восстановлению Донбасса на Украину. Самое страшное, что у Зеленского на восстановление ОРДЛО в России и ЕС планируют попросить всего лишь по 3 млрд. долларов. По самым скромным подсчетам авторитетных западных экспертов восстановление ОРДЛО обойдется от 20 и более миллиардов долларов. Самое интересное, что сайты так называемой «Новороссии» сегодня с оптимизмом пишут о «Новой политике на Донбассе» команды Зеленского.