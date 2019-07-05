 С начала суток наемники РФ 10 раз обстреляли позиции ОС: ранен украинский воин, - Минобороны

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"По имеющейся информации, с начала текущих суток российско-оккупационные войска осуществили 10 прицельных обстрелов. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" Объединенных сил противник вел обстрел наших позиций 5 раз. В 05.05 утра противник начал минометный обстрел защитников Крымского. По направлению из пгт Славяносербск оккупанты выпустили 7 мин калибра 82 мм. Кроме этого, из оккупированного пгт Донецкий после 05.00 утра противник вел обстрел из ПТРК и гранатометов по нашим защитникам Новотошковского. С 06.30 до 07.10 утра оккупанты дважды из поселка Доломитное вели обстрелы защитников Новолуганского. Всего здесь противник выпустил около 20 мин калибра 82 мм и вел огонь из вооружения БМП. Кроме этого, из оккупированного города Первомайск враг выпустил 19 мин, преимущественно 120-го калибра по нашим защитникам Золотого-4", - говорится в сообщении.

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"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" Объединенных сил с 02.15 ночи по защитниках Водяного из оккупированного села Ужовка вел огонь вражеский снайпер. Применяя крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие враг нарушал режим тишины вблизи н.п. Богдановка и Николаевка, из гранатометов - в районе Новотроицкого. С 11.40 в течение 20 минут оккупанты выпустили 9 мин калибра 120 мм по нашим защитникам Широкино. Подразделения Объединенных сил вели адекватные оборонительные действия, подавляя вражескую вооруженную активность дежурными огневыми средствами, и неукоснительно соблюдая Минские соглашения. По имеющейся информации, в результате вражеских обстрелов с начала текущих суток один наш защитник получил ранения. Его эвакуировали в военный госпиталь", - добавили в министерстве.