 СБУ разоблачила схему финансирования террористов "ДНР" через сеть АЗС: организатору объявили о подозрении

Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что группа лиц, находящихся по обе стороны линии разграничения, через подконтрольную сеть заправочных станций на временно оккупированной территории оказывали финансовую и материально-техническую "поддержку" деятельности незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР".

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Сотрудники СБ Украины установили, что злоумышленники для обеспечения беспрепятственной работы АЗС совершили двойную регистрацию подконтрольных предприятий: в государственных органах Украины и на временно оккупированной территории. Они регулярно платили налоги в так называемых "фискальных органах ДНР". Для этого они открыли счета в "центральном республиканском банке ДНР". Участники группировки также способствовали деятельности силового и административного блоков: "МВД", "МГБ", "прокуратуры" и оккупационным администрациям, в частности осуществляли бесперебойные поставки бензина и дизельного топлива.

Кроме того, на бесплатной основе хранили горюче-смазочные материалы как "мобилизационный резерв" так называемого "1 Армейского корпуса ДНР".

Сейчас следователи СБУ сообщили организатору противоправной схемы о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное расследование.