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 Происшествия, Общество
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Все про:СБУ (13575) финансирование (1333)

 СБУ разоблачила схему финансирования террористов "ДНР" через сеть АЗС: организатору объявили о подозрении

Сотрудники Службы безопасности Украины под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области разоблачили организованную группировку на финансировании террористической организации "ДНР".

Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что группа лиц, находящихся по обе стороны линии разграничения, через подконтрольную сеть заправочных станций на временно оккупированной территории оказывали финансовую и материально-техническую "поддержку" деятельности незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР".

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Сотрудники СБ Украины установили, что злоумышленники для обеспечения беспрепятственной работы АЗС совершили двойную регистрацию подконтрольных предприятий: в государственных органах Украины и на временно оккупированной территории. Они регулярно платили налоги в так называемых "фискальных органах ДНР". Для этого они открыли счета в "центральном республиканском банке ДНР". Участники группировки также способствовали деятельности силового и административного блоков: "МВД", "МГБ", "прокуратуры" и оккупационным администрациям, в частности осуществляли бесперебойные поставки бензина и дизельного топлива.

Кроме того, на бесплатной основе хранили горюче-смазочные материалы как "мобилизационный резерв" так называемого "1 Армейского корпуса ДНР".

Сейчас следователи СБУ сообщили организатору противоправной схемы о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное расследование.

Источник: https://censor.net.ua/n3135895
 
   
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Цю групу треба ногородити орденами та медалями, дати героїв України, назвати їх новими обличчями і взяти у партію Слуг народу.
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семья зеленских играет в футбол! "вот тебе, урод, за то что лишил меня нормальной человеческой жизни!"
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семья зеленских играет в футбол! "вот тебе, урод, за то что лишил меня нормальной человеческой жизни!"
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Цю групу треба ногородити орденами та медалями, дати героїв України, назвати їх новими обличчями і взяти у партію Слуг народу.
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Вони не бажають переходити з ПЄСа,до Зелі,кажуть це не патріотично))
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Такі самі як і в тебе,але думаю що після призначення нового Генпрокурора будуть))
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Тобто у тебе нічого нема. Тому твою брехню у спам.
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Такое толькт в бпп и нф возможно, вот голубан тому пример - даже от петьки гос награду получил
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Якщо все так як тут описано то це премія Дарвіна в бізнесі за 2019)
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСБУ разоблачила схему финансирования террористов "ДНР" через сеть АЗС: организатору объявили о подозрении
 
 
 
 
 
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