 Гройсман - Нефьодову: "Сегодня ты получаешь билет со мной на войну с теневиками"

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом Гройсман заявил на заседании правительства 5 июля.

"Сегодня, слава Богу, апелляционным судом разблокирован конкурс, конкурс завершен, объявлен победитель, и я рад, что им стал Максим Нефьодов. Я хочу сказать, Максим, что, фактически, сегодня ты получаешь билет вместе со мной на войну с теневиками. Это огромный вызов, но я рад, если ты согласился взять на себя эту ответственность. И хочу тебе сказать следующее, что, так как я поддерживал и внедрение prozorro, и дерегуляцию, точно так я буду абсолютно полностью поддерживать твою деятельность и команды, которую ты сформируешь. Но мне нужен результат. Белый бизнес должен работать с космической скоростью, а все теневые схемы должны быть ликвидированы на системном уровне", - сказал премьер-министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нефьодов хочет перевести Государственную таможенную службу на контрактную систему работы

Напомним, 25 июня состоялся финальный этап конкурса на должность главы новой Государственной таможенной службы. Конкурсная комиссия решила рекомендовать правительству назначить на должность руководителя службы Максима Нефьодова.

В конце 2018 Кабинет министров Украины разделил Государственную фискальную службу на налоговую и таможенную службы и сообщил о намерении провести конкурс на руководителей вновь ведомств.