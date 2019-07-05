 Гройсман - Нефьодову: "Сегодня ты получаешь билет со мной на войну с теневиками"

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом Гройсман заявил на заседании правительства 5 июля.
"Сегодня, слава Богу, апелляционным судом разблокирован конкурс, конкурс завершен, объявлен победитель, и я рад, что им стал Максим Нефьодов. Я хочу сказать, Максим, что, фактически, сегодня ты получаешь билет вместе со мной на войну с теневиками. Это огромный вызов, но я рад, если ты согласился взять на себя эту ответственность. И хочу тебе сказать следующее, что, так как я поддерживал и внедрение prozorro, и дерегуляцию, точно так я буду абсолютно полностью поддерживать твою деятельность и команды, которую ты сформируешь. Но мне нужен результат. Белый бизнес должен работать с космической скоростью, а все теневые схемы должны быть ликвидированы на системном уровне", - сказал премьер-министр.
Напомним, 25 июня состоялся финальный этап конкурса на должность главы новой Государственной таможенной службы. Конкурсная комиссия решила рекомендовать правительству назначить на должность руководителя службы Максима Нефьодова.
В конце 2018 Кабинет министров Украины разделил Государственную фискальную службу на налоговую и таможенную службы и сообщил о намерении провести конкурс на руководителей вновь ведомств.
Нефьодова раніше намагались втопити за ПроЗорро, на митниці йому теж 100% ставитимуть палки в колеса. Подивимось на ставлення нової влади до такого назначення (бо конкурс ж не вона проводила, його ще навесні почали).
😁😁😁
Рэмбо Гройсман
Ни хрена се. А пять лет гройсман не боролся с теневиками, билета у него не было. Ну не падло же ж?
Ніде так не брешуть і крадуть, як на війні та полюванні. Може навпаки, змінити умови співіснування: зменшити навантаження і не треба буде відкривати лінію фронту по кордону нашої держави. Правда, тоді перестануть заносити в кабінети, неважно хто: або ті які завозять, або ті, які охороняють лінію фронту, якщо останні не "крисятничають".