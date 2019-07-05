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 Политика Украины
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Все про:таможня (1427) теневая экономика (74) Нефьодов (84)

 Гройсман - Нефьодову: "Сегодня ты получаешь билет со мной на войну с теневиками"

Премьер-министр Владимир Гройсман поздравил победителя в конкурсе на должность председателя Государственной таможенной службы Максима Нефедова и высказал пожелание к его работе.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом Гройсман заявил на заседании правительства 5 июля.

"Сегодня, слава Богу, апелляционным судом разблокирован конкурс, конкурс завершен, объявлен победитель, и я рад, что им стал Максим Нефьодов. Я хочу сказать, Максим, что, фактически, сегодня ты получаешь билет вместе со мной на войну с теневиками. Это огромный вызов, но я рад, если ты согласился взять на себя эту ответственность. И хочу тебе сказать следующее, что, так как я поддерживал и внедрение prozorro, и дерегуляцию, точно так я буду абсолютно полностью поддерживать твою деятельность и команды, которую ты сформируешь. Но мне нужен результат. Белый бизнес должен работать с космической скоростью, а все теневые схемы должны быть ликвидированы на системном уровне", - сказал премьер-министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нефьодов хочет перевести Государственную таможенную службу на контрактную систему работы

Напомним, 25 июня состоялся финальный этап конкурса на должность главы новой Государственной таможенной службы. Конкурсная комиссия решила рекомендовать правительству назначить на должность руководителя службы Максима Нефьодова.

В конце 2018 Кабинет министров Украины разделил Государственную фискальную службу на налоговую и таможенную службы и сообщил о намерении провести конкурс на руководителей вновь ведомств.

Источник: https://censor.net.ua/n3135893
 
   
 Топ комментарии
 
Гройсман - Нефьодову: "Сегодня ты получаешь билет со мной на войну с теневиками"

Ни хрена се. А пять лет гройсман не боролся с теневиками, билета у него не было. Ну не падло же ж?
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вінницьке порося буде боротися сам з собою.
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Тогда он был "режиссёром", а теперь продаёт билеты. Понял, что на всякий случай нужно находиться ближе к выходу.
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Нефьодов буде яскравим маркером щодо готовності/неготовності Зе-команди побороти корупцію. І чомусь я боюся, що його почнуть мочить(

Нефьодова раніше намагались втопити за ПроЗорро, на митниці йому теж 100% ставитимуть палки в колеса. Подивимось на ставлення нової влади до такого назначення (бо конкурс ж не вона проводила, його ще навесні почали).
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Я хочу сказать, Максим, что, фактически, сегодня ты получаешь билет вместе со мной на войну с теневикам Источник: https://censor.net.ua/n3135893

😁😁😁
Рэмбо Гройсман
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Гройсман не может быть рэмбой. Он в голубой сорочке под пустым бронежелетом по окопам второй линии на камеры не шастает
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вінницьке порося буде боротися сам з собою.
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Гройсман - Нефьодову: "Сегодня ты получаешь билет со мной на войну с теневиками"

Ни хрена се. А пять лет гройсман не боролся с теневиками, билета у него не было. Ну не падло же ж?
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Тогда он был "режиссёром", а теперь продаёт билеты. Понял, что на всякий случай нужно находиться ближе к выходу.
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Гы ГЫ мы увидели как работает прозоро все для коррупционеров и воров так и с таможней будет
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"Белый бизнес должен работать с космической скоростью".... Чёт Лёню-космоса вспомнилось... Гройсман - новоназначенному главе Гостаможни Нефьодову: "Сегодня ты получаешь билет со мной на войну с теневиками" - Цензор.НЕТ 2799
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а что они сделали?
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Безбилетник ищет друга-попутчика с билетом чтобы обмануть контроллера.
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Да, теневые схемы лучше всего контролировать сидя в первом ряду.
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зубожилым73 рассказали очередную предвыборную сказку, что таможня несет золотые яйца! объясняю как участник процесса. оформление сейчас пролетает мухой, нет проблем, никто с протянутой рукой, как 5 лет назад, не подходит. черного импорта нет, а если речь о сером, то любое движение в этом направлении обернется потерями бюджета. поднимут ставки, и перестанут возить! для быдла -подорожание, начнут скулить.
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Да, да, конечно. Таможня - это воплощение нищеты.
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в 90х со смены минимум 1500$. старший смены 3000, с каждой смены начальнику поста 10 в день. за место нач поста 250$ на Киев. портфель-дипломат с ГТД по лжетранзиту меняется на дипломат $. сегодняшние таможенники-щипачи голимые! если кто то заслюнявит полтюх на лоб, руки целуют.
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Белый билет и шрам на колчаковских фронтах ? ))
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А ще обіцяв показати, як треба управляти країною, а тепер роздає проїзні білети.
Ніде так не брешуть і крадуть, як на війні та полюванні. Може навпаки, змінити умови співіснування: зменшити навантаження і не треба буде відкривати лінію фронту по кордону нашої держави. Правда, тоді перестануть заносити в кабінети, неважно хто: або ті які завозять, або ті, які охороняють лінію фронту, якщо останні не "крисятничають".
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Кацапская привычка "тыкать" только мне не понравилась?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГройсман - Нефьодову: "Сегодня ты получаешь билет со мной на войну с теневиками"
 
 
 
 
 
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