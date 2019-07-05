 Запрет "Корвалола-Здоровье" не влияет на судебный спор "Фармака" и "Дарницы", – юрист

Об этом сообщил партнер юридической компании AEQUO Александр Мамуня, представляющий интересы "Дарницы", пишет УНИАН.

"На сегодняшний день у "Дарницы" есть все права на "Корвалол-Дарница", подтвержденные решением судов. И это дело никоим образом на наш спор не влияет, поскольку "Фармак" полностью проиграл аналогичный процесс против "Дарницы", - сказал он. Юрист уточнил, что имеет в виду судебный спор, инициированный "Фармаком" в 2005 году. "Точно такая же война шла между "Дарницей" и "Фармаком", который как агрессор на рынке напал на нас еще в 2005 году и проиграл все суды к 2011 году. Спустя 10 лет "Фармак" зачем-то решил реанимировать этот спор в отношении "Здоровья" – и выиграл. Это просто говорит о том, что у "Здоровья" более слабая правовая позиция", - объяснил Мамуня. Он подчеркнул, что в судебной тяжбе "Фармака" со "Здоровьем" предметом спора являлось хорошо известное обозначение "Корвалол". Точно такое же обозначение было предметом спора "Фармака" с "Дарницей" в 2005-2011 гг. В нынешнем же разбирательстве "Фармака" с "Дарницей" фигурирует другое обозначение – "Корвалол Corvalolum".

Как сообщалось, 3 июля Кассационный суд в составе Верховного суда оставил в силе судебное решение об отмене госрегистрации лекарственного средства "Корвалол-Здоровье" и запретил ООО "Фармацевтическая компания "Здоровье" использовать это обозначение. "Фармак" хочет отменить регистрацию препарата "Корвалол-Дарница", считая себя единственным законным правообладателем торгового знака "Корвалол Corvalolum". Судебное противостояние длится с 2004 года. В 2011 году "Фармак" окончательно проиграл спор, однако в 2017-м решил возобновить его. Апелляционная палата Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ) признала обозначение "Корвалол Corvalolum" хорошо известным по отношению к "Фармаку". В 2018 году Киевский апелляционный хозяйственный суд по апелляционной жалобе "Дарницы" отменил это решение. 25 июня 2019 года Большая палаты Верховного суда, в свою очередь, отменила решение Киевского апелляционного хозсуда, фактически предложив сторонам повторно начать рассмотрение дела в суде первой инстанции. ООО "Фармацевтическая компания "Здоровье" зарегистрирована в 2001 году. По данным Министерства юстиции, ее конечным бенефициаром является гражданин Польши Леонид Огородников.

ЧАО "Фармак" основано в 1925 году. Является одной из крупнейших фармкомпаний Украины. В 2018 году компания увеличила чистую прибыль на 25,16% - до 1,05 млрд грн. ЧАО "Фармацевтическая фирма "Дарница" основано в 1930 году. Является лидером в Украине по объему производства лекарств в натуральном выражении. Портфель компании включает около 250 наименований готовых лекарственных средств. В 2018 году "Дарница" увеличила чистую прибыль на 31,3%, до 449,134 млн грн.





