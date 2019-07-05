 "Увольнение Загребельской из АМКУ означает, что с олигархами будут "договариваться", - Шалайский

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главный редактор "Наших грошей" Алексей Шалайский, передает Цензор.НЕТ.
"Зеленский уволил из АМКУ Агию Загребельскую. Человека, который последние годы был флагом здоровых сил Антимонопольного комитета. Которого ненавидели и Третьяков с силовиками (игровые автоматы), и Ахметов (энергетика), и Коломойский (АЗС), и соратники Труханова (Одесский порт - Евротерминал). И многие. К высшему руководству АМКУ у президента вопросов не возникло. Поскольку у вышеуказанных представителей "бизнес-элиты" проблем с этим не было никаких. Ну что ж. Яркий сигнал, что монополии в Украине будут только крепнуть, а с олигархами "будем договариваться", а не поступать с ними, как в цивилизованных странах. И воровать будут продолжать не только из бюджета, но и из карманов граждан напрямую. Известная российская формула: "Люди - это новая нефть". Желаю Загребельской восстановить силы, отдохнуть и не выпадать из обоймы. Она Украине еще нужна. А эти "ребята" вскоре тоже пойдут ветром", - заявил он.
Сама Загребельская прокомментировала свое увольнение следующим образом: "О том, что Президент Украины подписал Указ о моем увольнении узнала 15 минут назад от журналиста. До этого времени была на работе, в коллегии, принимала решения. Заявлений об увольнении по собственному желанию не писала. Причины увольнения мне неизвестны. Есть несколько версий, кто и каким образом смог внести свой "вклад" в неприкосновенность отдельных монополистов. Но об этом обязательно расскажу вам позже. Сейчас нужно собрать вещи и осознать то, что произошло".
Ранее Зеленский уволил из АМКУ Загребельскую, которая боролась с игорной мафией.
Не может быть такого, шоб жопная кукла Коломойского договаривалась с олигархами...
Вывсеврети!!!
Итить ты тупорылое...
А вот ты не заметил, кого назначает твоя ватная ЗЕлупа уже целый месяц. Но это тебе наверное просто ЗЕмочой ЗЕнки просто позаливало.
Зеленский не может договариваться с олигархами.
Коломойский - может, Богдан - может, Разумков - может!
А Зе-марионетка? Конечно НЕ МОЖЕТ.
Але ось ставити собі в заслугу боротьбу з ігровою мафією в державі, де гральні автомати на кожному кроці...ще й статті замовляти з цього приводу... це удар в штангу...
Говорили наверное типа так:
- Такую неприязнь к ней чувствую, что даже кушать не могу (цитата к/ф "Мимино")
Голова Антимонопольного комітету України призначається на посаду та звільняється з посади Президентом України за згодою Верховної Ради України.
Голова Антимонопольного комітету України:
№ 1294-IV від 20.11.2003}
вносить Прем'єр-міністрові України пропозиції щодо призначення на посади першого заступника, заступника Голови та державних уповноважених Антимонопольного комітету України;
Стаття 10. Заступники Голови Антимонопольного комітету України
Перший заступник і заступник Голови Антимонопольного комітету України з числа державних уповноважених призначаються на посади за поданням Прем'єр-міністра України та звільняються з посад Президентом України. Прем'єр-міністр України вносить на розгляд Президента України подання про призначення на посади першого заступника і заступника Голови Антимонопольного комітету України відповідно до пропозицій Голови Антимонопольного комітету України.
№ 2592-VI від 07.10.2010}
Строк повноважень державного уповноваженого Антимонопольного комітету України становить сім років. Призначення державного уповноваженого першим заступником чи заступником Голови Антимонопольного комітету України не є підставою для поновлення перебігу семирічного строку його повноважень.
Posted on 26.02.2018
Госуполномоченная Антимонопольного комитета Агия Загребельская лоббирует российский бизнес, финансирующий боевиков.
Многие «молодые и перспективные реформаторы» пришли во власть, своевременно примазавшись к победе народа на Майдане. На самом деле, вся их революционность заключалась в «революционных» аферах. И большом желании дорваться до реальной власти, а соответственно и к реальным деньгам.
Прикрываясь «мандатами» «участников Революции Достоинства» и «героев Майдана», в госорганы пробрались очень сомнительные личности: проходимцы, аферисты, а также завербованные спецслужбами РФ шпионы. И ничего удивительного наверное нет, что иногда все эти качества можно встретить в одном лице.
Знакомьтесь: госуполномоченная Антимонопольного комитета Украины Агия Загребельская (в девичестве - Ахундова). Уникальная личность даже для нашего отечественного паноптикума. И её головокружительная карьера заслуживает пристального внимания.
Невероятно, но факт: имея только среднее образование, за два с половиной года она получает свидетельство о праве на занятие адвокатской деятельностью. Выдает его Киевская городская квалификационно-дисциплинарная комиссия.
Объясните, каким образом можно успеть за два с половиной года получить высшее юридическое образование, отработать еще два года в области права, и получить в Киеве свидетельство о праве заниматься адвокатской деятельностью? Ведь, согласно статьи 2 Закона Украины «Об адвокатуре», адвокатом может быть лицо, имеющее высшее юридическое образование, подтвержденное дипломом Украины или в соответствии с международными договорами Украины дипломом другой страны, стаж работы в отрасли права не менее двух лет, владеющее государственным языком, сдавшее квалификационные экзамены, получившее в Украине свидетельство о праве на занятие адвокатской деятельностью и принявшее Присягу адвоката Украины.
Примечательно, что Ахундова даже в своих, адвокатских кругах быстро приобрела дурную славу. Юристы свидетельствуют, что она вечно писала беспочвенные «кляузы» в разные инстанции на своих коллег, заказывала в СМИ очерняющие небылицы на разных людей.
Но есть и более серьезные вопросы. Так издание Facenews напрямую обвинило Ахундову-Загребельскую в «крышевании» азербайджанской мафии.
А с 2014-года начался её «взлёт».
Агия, с 2014-года известная, как «адвокат Майдана», некоторое время не могла монетизировать свой «революционный» статус. Пока не нашлись серьезные покровители (открытым остается вопрос - из какой страны?), которые устроили Ахундову на должность первого заместителя Председателя Государственной исполнительной службы Украины. И вот здесь она уже разошлась не на шутку.
А именно: взялась за госпредприятие «СЕТАМ». Схема была предельно проста: используя свое служебное положение, Агия договаривалась с хозяевами якобы обанкротившихся банков и лицами, заинтересованными в покупке заложенного имущества. За фиктивное оценивание стоимости активов и помощь в их реализации по заниженным ценам через «СЕТАМ», она получала значительное денежное, назовем его - вознаграждение. По-народному - откат.
2015-й стал звездным часом нашей чиновницы «с катастрофически пониженной социальной ответственностью». Во-первых, она вышла замуж. Счастливым избранником оказался Денис Загребельский, связанный с Партией Регионов ( и фамилию, соответственно, поменяла). А во-вторых её снова перепихнули. Теперь уже на место госуполномоченного Антимонопомольного комитета Украины.
Чиновница выиграла в лотерею больше миллиона