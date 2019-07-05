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 Политика Украины
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Все про:увольнение (1603) Антимонопольный комитет (316) Загребельская (37) Шалайский Алексей (1)

 "Увольнение Загребельской из АМКУ означает, что с олигархами будут "договариваться", - Шалайский

Уволенная президентом Зеленским Агия Загребельская в последние годы была флагом здоровых сил Антимонопольного комитета.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главный редактор "Наших грошей" Алексей Шалайский, передает Цензор.НЕТ.

"Зеленский уволил из АМКУ Агию Загребельскую. Человека, который последние годы был флагом здоровых сил Антимонопольного комитета. Которого ненавидели и Третьяков с силовиками (игровые автоматы), и Ахметов (энергетика), и Коломойский (АЗС), и соратники Труханова (Одесский порт - Евротерминал). И многие. К высшему руководству АМКУ у президента вопросов не возникло. Поскольку у вышеуказанных представителей "бизнес-элиты" проблем с этим не было никаких. Ну что ж. Яркий сигнал, что монополии в Украине будут только крепнуть, а с олигархами "будем договариваться", а не поступать с ними, как в цивилизованных странах. И воровать будут продолжать не только из бюджета, но и из карманов граждан напрямую. Известная российская формула: "Люди - это новая нефть". Желаю Загребельской восстановить силы, отдохнуть и не выпадать из обоймы. Она Украине еще нужна. А эти "ребята" вскоре тоже пойдут ветром", - заявил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский уволил из АМКУ Загребельскую, которая боролась с игорной мафией

Сама Загребельская прокомментировала свое увольнение следующим образом: "О том, что Президент Украины подписал Указ о моем увольнении узнала 15 минут назад от журналиста. До этого времени была на работе, в коллегии, принимала решения. Заявлений об увольнении по собственному желанию не писала. Причины увольнения мне неизвестны. Есть несколько версий, кто и каким образом смог внести свой "вклад" в неприкосновенность отдельных монополистов. Но об этом обязательно расскажу вам позже. Сейчас нужно собрать вещи и осознать то, что произошло".

Ранее Зеленский уволил из АМКУ Загребельскую, которая боролась с игорной мафией.

Увольнение Загребельской из АМКУ означает, что с олигархами будут договариваться, - Шалайский 01
Увольнение Загребельской из АМКУ означает, что с олигархами будут договариваться, - Шалайский 02

Источник: https://censor.net.ua/n3135889
 
   
 Топ комментарии
 
А никто собстна не обязан не то что бороться, но даже ссорится с олигархами Заставить забилов перестать лгать. это всё равно что у военного сорвать погоны.
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Вместо борьбы с олигархами Зе начал с ними договариваться... вон Коломойский остановку покрасить уже пообещал...
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Да ладно.
Не может быть такого, шоб жопная кукла Коломойского договаривалась с олигархами...

Вывсеврети!!!
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Ну канешна Петя мог ошибиться и втулил порядочного человека в АМКУ, которая так боролась с игорным бизнесом так что этот бизнес процветает и сама не бедствует!
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Единственная ошибка Зеленского будет если он оставит хоть кого-то из Петиной обоймы!
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Точно. Только рыги, только кацапы, только хардкор!!!

Итить ты тупорылое...
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порохобот, если ты не заметил я давно имею вас ввиду....кончай пить тормозную жидкость тебе до выборов дожить надо, чтоб ты ущутило всю глубину сортирной ямы за которую так отчаянно топите!
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Я заметил, что пока все имеют тебя, нищеброд дырявый. Кого ты в таком положении можешь иметь, кроме себя, ума не приложу.

А вот ты не заметил, кого назначает твоя ватная ЗЕлупа уже целый месяц. Но это тебе наверное просто ЗЕмочой ЗЕнки просто позаливало.
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Ума не приложу как ты шо то можеш замечать, если ты даже хер у себя во рту не можеш заметить, чучело ты без мозгов
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Не знаю шо там в твоей голове расходится потом сходится, я в мозгу у порохоботов не ковырялся
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Русский! Перестань постить под флагом моей страны! У тебя есть собственный флаг, русский!
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Парахабот, пишы на англицкам, я сруцкий плохо слышу!
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І назначить із Бєніної обойми, що в принципі те саме...
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ОН ВСЕ ВРЕТ!
Зеленский не может договариваться с олигархами.
Коломойский - может, Богдан - может, Разумков - может!
А Зе-марионетка? Конечно НЕ МОЖЕТ.
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сюрприз бл'! либо договариваешься с олигархами либо они твой рейтинг "бритвой по горлу и в колодец"! "Звільнення Загребельської з АМКУ означає, що з олігархами будуть "домовлятися", - Шалайський - Цензор.НЕТ 9239
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бабло отрабатывать надо, вот и уволил
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буде не домовлятися, а виконувати що йому скажуть
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Возникает вопрос, где написано, что президент назначает и увольняет кадры в АНТИМОНОПОЛЬНОМ?
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Да у нас ЗЕбил теперь царь и Бог что хочет то и творит упырь...
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И глав ОГА нигде не прописано, что назначает президент.
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Жіночка так просто не здається...
Але ось ставити собі в заслугу боротьбу з ігровою мафією в державі, де гральні автомати на кожному кроці...ще й статті замовляти з цього приводу... це удар в штангу...
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Якщо її ненавиділи одночасно Ахметов, Третьяков і Коломойський, значить толково працювала!
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Эти трое сами тебе од этом сказали?
Говорили наверное типа так:
- Такую неприязнь к ней чувствую, что даже кушать не могу (цитата к/ф "Мимино")
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"Зебилы" может быть и были бы идиотами если бы не видели на каждом углу сомнительные игорные заведения. И все они принадлежат одному депутату. Кто скажет, что игорный бизнес не делился куском с самым верхним.
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Стаття 9. Голова Антимонопольного комітету України
Голова Антимонопольного комітету України призначається на посаду та звільняється з посади Президентом України за згодою Верховної Ради України.
Голова Антимонопольного комітету України:
№ 1294-IV від 20.11.2003}
вносить Прем'єр-міністрові України пропозиції щодо призначення на посади першого заступника, заступника Голови та державних уповноважених Антимонопольного комітету України;
Стаття 10. Заступники Голови Антимонопольного комітету України
Перший заступник і заступник Голови Антимонопольного комітету України з числа державних уповноважених призначаються на посади за поданням Прем'єр-міністра України та звільняються з посад Президентом України. Прем'єр-міністр України вносить на розгляд Президента України подання про призначення на посади першого заступника і заступника Голови Антимонопольного комітету України відповідно до пропозицій Голови Антимонопольного комітету України.
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Согласна с автором -этих зекрыс сдует ветром, причем очень скоро...
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Стаття 11. Державні уповноважені Антимонопольного комітету України
№ 2592-VI від 07.10.2010}
Строк повноважень державного уповноваженого Антимонопольного комітету України становить сім років. Призначення державного уповноваженого першим заступником чи заступником Голови Антимонопольного комітету України не є підставою для поновлення перебігу семирічного строку його повноважень.
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Загребельская боролась с олигархами? Да неужели? Ой вранье, уволил потому что у нее до сих пор президент старый.
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Ты владеешь секретной информацией, русский?
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Все тендеры в пользу мошенников Полтавабудцентра не она подмучивала?
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ШТА?! Кто и куда что-то «подмучивал «? Это за поребриком так говорят?
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Виходить що в Антимонопольному комітеті підписують контракт на 7 років , тому звільнення має чимось бути аргументовано. Стала уповноваженим в 2015 році а отже контракт до 2022 року. Плями в біографії-З 2004 року працювала секретарем судових засідань Печерського районного суду м. Києва. і У 2006 році здобула кваліфікацію спеціаліста з правознавства у Донецькому юридичному інституті Луганського державного університету внутрішніх справ. У 2011 році отримала диплом магістра правознавства у Національній академії внутрішніх справ. Тобто дитя Печерного суду і ментів.
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я всегда был против своры соевых тролей, но это увольнение - позор новой власти.
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Агия Загребельская и аферисты во власти
Posted on 26.02.2018
Госуполномоченная Антимонопольного комитета Агия Загребельская лоббирует российский бизнес, финансирующий боевиков.
Многие «молодые и перспективные реформаторы» пришли во власть, своевременно примазавшись к победе народа на Майдане. На самом деле, вся их революционность заключалась в «революционных» аферах. И большом желании дорваться до реальной власти, а соответственно и к реальным деньгам.
Прикрываясь «мандатами» «участников Революции Достоинства» и «героев Майдана», в госорганы пробрались очень сомнительные личности: проходимцы, аферисты, а также завербованные спецслужбами РФ шпионы. И ничего удивительного наверное нет, что иногда все эти качества можно встретить в одном лице.
Знакомьтесь: госуполномоченная Антимонопольного комитета Украины Агия Загребельская (в девичестве - Ахундова). Уникальная личность даже для нашего отечественного паноптикума. И её головокружительная карьера заслуживает пристального внимания.
Невероятно, но факт: имея только среднее образование, за два с половиной года она получает свидетельство о праве на занятие адвокатской деятельностью. Выдает его Киевская городская квалификационно-дисциплинарная комиссия.
Объясните, каким образом можно успеть за два с половиной года получить высшее юридическое образование, отработать еще два года в области права, и получить в Киеве свидетельство о праве заниматься адвокатской деятельностью? Ведь, согласно статьи 2 Закона Украины «Об адвокатуре», адвокатом может быть лицо, имеющее высшее юридическое образование, подтвержденное дипломом Украины или в соответствии с международными договорами Украины дипломом другой страны, стаж работы в отрасли права не менее двух лет, владеющее государственным языком, сдавшее квалификационные экзамены, получившее в Украине свидетельство о праве на занятие адвокатской деятельностью и принявшее Присягу адвоката Украины.
Примечательно, что Ахундова даже в своих, адвокатских кругах быстро приобрела дурную славу. Юристы свидетельствуют, что она вечно писала беспочвенные «кляузы» в разные инстанции на своих коллег, заказывала в СМИ очерняющие небылицы на разных людей.
Но есть и более серьезные вопросы. Так издание Facenews напрямую обвинило Ахундову-Загребельскую в «крышевании» азербайджанской мафии.
А с 2014-года начался её «взлёт».
Агия, с 2014-года известная, как «адвокат Майдана», некоторое время не могла монетизировать свой «революционный» статус. Пока не нашлись серьезные покровители (открытым остается вопрос - из какой страны?), которые устроили Ахундову на должность первого заместителя Председателя Государственной исполнительной службы Украины. И вот здесь она уже разошлась не на шутку.
А именно: взялась за госпредприятие «СЕТАМ». Схема была предельно проста: используя свое служебное положение, Агия договаривалась с хозяевами якобы обанкротившихся банков и лицами, заинтересованными в покупке заложенного имущества. За фиктивное оценивание стоимости активов и помощь в их реализации по заниженным ценам через «СЕТАМ», она получала значительное денежное, назовем его - вознаграждение. По-народному - откат.
2015-й стал звездным часом нашей чиновницы «с катастрофически пониженной социальной ответственностью». Во-первых, она вышла замуж. Счастливым избранником оказался Денис Загребельский, связанный с Партией Регионов ( и фамилию, соответственно, поменяла). А во-вторых её снова перепихнули. Теперь уже на место госуполномоченного Антимонопомольного комитета Украины.
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антимонопольный комитет - это прекрасный действенный инструмент в руках здравомыслящего государства и палка в колесе олигархов и беспредельщиков, Агия такой и была, и таких всегда будут пытаться убрать, не забываем, что у нас феодально-олигархическая республика...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Увольнение Загребельской из АМКУ означает, что с олигархами будут "договариваться", - Шалайский
 
 
 
 
 
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