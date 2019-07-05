 "Увольнение Загребельской из АМКУ означает, что с олигархами будут "договариваться", - Шалайский

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главный редактор "Наших грошей" Алексей Шалайский, передает Цензор.НЕТ.

"Зеленский уволил из АМКУ Агию Загребельскую. Человека, который последние годы был флагом здоровых сил Антимонопольного комитета. Которого ненавидели и Третьяков с силовиками (игровые автоматы), и Ахметов (энергетика), и Коломойский (АЗС), и соратники Труханова (Одесский порт - Евротерминал). И многие. К высшему руководству АМКУ у президента вопросов не возникло. Поскольку у вышеуказанных представителей "бизнес-элиты" проблем с этим не было никаких. Ну что ж. Яркий сигнал, что монополии в Украине будут только крепнуть, а с олигархами "будем договариваться", а не поступать с ними, как в цивилизованных странах. И воровать будут продолжать не только из бюджета, но и из карманов граждан напрямую. Известная российская формула: "Люди - это новая нефть". Желаю Загребельской восстановить силы, отдохнуть и не выпадать из обоймы. Она Украине еще нужна. А эти "ребята" вскоре тоже пойдут ветром", - заявил он.

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Сама Загребельская прокомментировала свое увольнение следующим образом: "О том, что Президент Украины подписал Указ о моем увольнении узнала 15 минут назад от журналиста. До этого времени была на работе, в коллегии, принимала решения. Заявлений об увольнении по собственному желанию не писала. Причины увольнения мне неизвестны. Есть несколько версий, кто и каким образом смог внести свой "вклад" в неприкосновенность отдельных монополистов. Но об этом обязательно расскажу вам позже. Сейчас нужно собрать вещи и осознать то, что произошло".

Ранее Зеленский уволил из АМКУ Загребельскую, которая боролась с игорной мафией.



