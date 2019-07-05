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 Политика Украины
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Все про:ПАСЕ (1415) Кулеба Дмитрий (143)

 Кулеба о ситуации в ПАСЕ: Яркое начало эпохи примирения с РФ. Все, что видели дипломаты за кулисами, вылезло наружу

Возвращение делегации РФ в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) является началом эпохи примирения Запада с Россией.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью ВВС Украина заявил постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба.

"Мы должны говорить откровенно, что это яркое начало эпохи примирения с Россией. Все, что видели дипломаты за кулисами, вылезло наружу в наиболее брутальном, ярком виде. Посмотрите на увеличение визитов в Россию и визитов российских лидеров на Запад, в частности в ЕС. Российского премьер-министра Медведева радушно принимали во Франции, улыбались. В группе "Большой двадцатки" с Путиным провели все встречи", - отметил посол.

По его мнению, эпоха, "когда все стояли одним фронтом с Украиной в противостоянии с агрессором", подошла к концу. Международные партнеры, которые поддерживали Киев в одном формате, не учитывают украинских интересов в других форматах.

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На вопрос о возможности непродления антироссийских санкций Евросоюзом после ситуации в ПАСЕ, Кулеба ответил: "Не думаю, что где-то есть такой план: вот мы снимем в ПАСЕ давление, потом – в ЕС. Но однозначно, что теперь во время дискуссий о продолжении санкций в ЕС, будут приводить пример ПАСЕ. Мол, небо на землю от этого не упало".

По словам посла, ситуация в ПАСЕ не является ударом по екс-президенту Петру Порошенко, действующему главе государства Владимиру Зеленскому, МИД Украины или Верховной Раде. Это удар по государству, подчеркнул Кулеба.

Напомним, 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса. Несмотря на ночное голосование, явка депутатов была выше обычной. За резолюцию проголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.

В знак протеста и солидарности с Киевом делегации шести государств: Польши, Эстонии, Литвы, Латвии, Украины, Грузии и часть словацких парламентариев покинули заседание.

2 июля стало в Украину прилетела делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая должна оценить ход предвыборной кампании в Украине.

В этот же день стало известно, что председатель Верховной Рады Андрей Парубий отменил приглашение для Парламентской ассамблеи Совета Европы осуществлять наблюдение за досрочными парламентскими выборами в Украине.

"Среди международных наблюдателей не может быть представителей страны-агрессора - России, которые будут не наблюдателями, а агентами гибридной войны Путина. Влияние России на украинские выборы - любым образом - недопустимо", - отметил Парубий.

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3 июля президент ПАСЕ Лилиан Мари Паскье заявила, что у Украины есть обязательство приглашать Ассамблею для наблюдения за выборами.

После этого делегация ПАСЕ заявила, что досрочно завершает работу в Украине и покидает страну.

Источник: https://censor.net.ua/n3135886
 
   
 Топ комментарии
 
идиоты вроде тебя, вот несчастье Украины.
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"ситуация в ПАСЕ не является ударом по екс-президенту Петру Порошенко, действующему главе государства Владимиру Зеленскому, МИД Украины или Верховной Раде. Это удар по государству Источник: https://censor.net.ua/n3135886"
а зебилам это не интересно
у них одна цель посадить петю, а там хоть трава не расти
а интереса два - 1. соска смеси протеина с алкоголем и 2. тв-шоу
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***** враг Украины...
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За словами посла, ситуація в ПАРЄ не є ударом по експрезиденту Петру Порошенку, чинному главі держави Володимиру Зеленському, МЗС України або Верховній Раді. Це удар по державі, наголосив Кулеба.Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3135886
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То есть это не жирные кабаны какие в том пасе пять лет паслись обосрались, и отчетики в фейсбуках постили, а вся Украина обосралась. Хотя, к сожалению, да, они ж эти кабаны , там Раду представляли, избранную народом Украины в 2014 г.
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В середині 5 століття дипломат Східної Римської імперії Пріск Панійський прибув на терени ******** України, де син великого тюрського народу Атіла, народжений вже на українській землі, створив тут міцну державу із слов"ян, готів та гунів. У своїй праці «Візантійська історія й діяння Аттіли» Пріск Панійський зазначив, що, прибувши до держави Атіли, він здивувся, що тут ( на теренах ******** України) відсутнє рабство, оскільки, навіть, військовополонені через певний термін служби стають вільними. Пріск Панійський запропонував мешканцям Римської імперії, які в свій час потрапили в полон до Атіли, викупити їх з полону і повернутися на Батьківщину, але ті відмовилися. Причиною відмови вони назвали соціальну нерівність у Римі, заявивши, що вони вже і так вільні і могли б безперешкод самі покинути державу Атіли, але не бажають цього робити, оскільки там, у Римі, якщо тебе звинуватять у якомусь правопорушенні і ти не матимеш коштів на адвоката, то будеш покараний і не зможеш довести свою правоту.
Так ось, нічого не змінилось за півтори тисячі років, Європа на вагах між золотом і правом завжди обирала золото, а українська земля, син або дочка, якого б народу сюди не приходили, - ОБДАРОВУВАЛА ЙОГО ДУХОМ СВОБОДИ, ВОЛІ І СПРАВЕДЛИВОСТІ !!!!
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А не нужно лицом щелкать. Нужно предельно милитаризовать Украину, опираясь на не коррумпированную модель экономики. Не слышу шухера на таможне, как в Одессе, при Саакашвили. Многое, шо не слышу... Украина - форпост США и мирового порядка в Европе и Азии. Гитлер раздолбал Красную Армию, которая в 3-4 раза превосходила Вермахт, за 2 месяца. Россия - это колосс на глиняных ногах и нехер сцать, этих ордынских дегенератов.
Олигархов - к стенке, прокацапов - к стенке. Единый украинский народ победит любого противника.
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"ситуация в ПАСЕ не является ударом по екс-президенту Петру Порошенко, действующему главе государства Владимиру Зеленскому, МИД Украины или Верховной Раде. Это удар по государству Источник: https://censor.net.ua/n3135886"
а зебилам это не интересно
у них одна цель посадить петю, а там хоть трава не расти
а интереса два - 1. соска смеси протеина с алкоголем и 2. тв-шоу
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Митець щось знав. Піраміда потреб 73% виглядає приблизно так:
Кулеба про ситуацію в ПАРЄ: Яскравий початок епохи примирення з РФ. Все, що бачили дипломати за лаштунками, вилізло назовні - Цензор.НЕТ 8334
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Кажуть в залі ПАСЕ не принято ходити з телефонами та розмовляти.Наші ж делегати херащенко та арьєв тільки це й робили та ще селфі постійні для піара,чим викликали в інших делегацій роздратування та неприязнь і це переносилось за куліси,де робились висновки що мають справу з ідіотами,що і показав кінцевий результат,але винуватий Зеленський
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За словами посла, ситуація в ПАРЄ не є ударом по експрезиденту Петру Порошенку, чинному главі держави Володимиру Зеленському, МЗС України або Верховній Раді. Це удар по державі, наголосив Кулеба.Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3135886
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Блин, снова Конституцию переписывать! Кулеба про ситуацію в ПАРЄ: Яскравий початок епохи примирення з РФ. Все, що бачили дипломати за лаштунками, вилізло назовні - Цензор.НЕТ 2571
НАТО хоть, не планирует примирение с расией?
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начало? протри глаза. начало было в момент начала строительства трубы. зимой 2019-го был завершающий этап. а сейчас идет реализация всех наработанных планов.
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Жирній Європі не з руки підтримувати народ який вибрав собі президентом клоуна. Світ і Європав постійній боротьбі і Порошенко був в цій сфері на "ти", а пришов сцикуняка і думав ,що там він "розсмішить " всіх . Для боротьби потрібен бієць а не шут. Але біда.що прихильникам Зе прикольно посміятись і попить--це все на що вони спроможні. А до влади рвуться відкриті вороги України, сепари, пройдисвіти, прихильникі азіатського міра,брехуни ,піаршикі ,шахраї і просто неучі.
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Такая ситуация в ЕС была абсолютно предсказуема последние два-три года. Только идиот этого не видел и вряд ли Порошенко мог как-то существенно повлиять на внешнеполитическую ситуацию. Путинская пропаганда и газпромовское бабло делали свое грязное дело в Европе.. НО НАХРЕНА БЫЛО В КОНСТИТУЦИЮ ВПИСЫВАТЬ КУРС НА ЕС?!
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Хех, а какой там нужно было вписать курс? В АНЗЮС?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКулеба о ситуации в ПАСЕ: Яркое начало эпохи примирения с РФ. Все, что видели дипломаты за кулисами, вылезло наружу
 
 
 
 
 
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