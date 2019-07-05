 Кулеба о ситуации в ПАСЕ: Яркое начало эпохи примирения с РФ. Все, что видели дипломаты за кулисами, вылезло наружу

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью ВВС Украина заявил постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба.

"Мы должны говорить откровенно, что это яркое начало эпохи примирения с Россией. Все, что видели дипломаты за кулисами, вылезло наружу в наиболее брутальном, ярком виде. Посмотрите на увеличение визитов в Россию и визитов российских лидеров на Запад, в частности в ЕС. Российского премьер-министра Медведева радушно принимали во Франции, улыбались. В группе "Большой двадцатки" с Путиным провели все встречи", - отметил посол.

По его мнению, эпоха, "когда все стояли одним фронтом с Украиной в противостоянии с агрессором", подошла к концу. Международные партнеры, которые поддерживали Киев в одном формате, не учитывают украинских интересов в других форматах.

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На вопрос о возможности непродления антироссийских санкций Евросоюзом после ситуации в ПАСЕ, Кулеба ответил: "Не думаю, что где-то есть такой план: вот мы снимем в ПАСЕ давление, потом – в ЕС. Но однозначно, что теперь во время дискуссий о продолжении санкций в ЕС, будут приводить пример ПАСЕ. Мол, небо на землю от этого не упало".

По словам посла, ситуация в ПАСЕ не является ударом по екс-президенту Петру Порошенко, действующему главе государства Владимиру Зеленскому, МИД Украины или Верховной Раде. Это удар по государству, подчеркнул Кулеба.

Напомним, 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса. Несмотря на ночное голосование, явка депутатов была выше обычной. За резолюцию проголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.

В знак протеста и солидарности с Киевом делегации шести государств: Польши, Эстонии, Литвы, Латвии, Украины, Грузии и часть словацких парламентариев покинули заседание.

2 июля стало в Украину прилетела делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая должна оценить ход предвыборной кампании в Украине.

В этот же день стало известно, что председатель Верховной Рады Андрей Парубий отменил приглашение для Парламентской ассамблеи Совета Европы осуществлять наблюдение за досрочными парламентскими выборами в Украине.

"Среди международных наблюдателей не может быть представителей страны-агрессора - России, которые будут не наблюдателями, а агентами гибридной войны Путина. Влияние России на украинские выборы - любым образом - недопустимо", - отметил Парубий.

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3 июля президент ПАСЕ Лилиан Мари Паскье заявила, что у Украины есть обязательство приглашать Ассамблею для наблюдения за выборами.

После этого делегация ПАСЕ заявила, что досрочно завершает работу в Украине и покидает страну.