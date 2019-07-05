 Зеленский сегодня лично представит нового главу Донецкой ОГА Кириленко, назначенного вместо Куця, - Офис президента

В Краматорске Глава государства примет участие в мероприятиях по случаю освобождения этих городов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

Также в программе - представление активу области нового председателя Донецкой областной государственной администрации.

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При этом президент подписал указы об увольнении Александра Куця с должности председателя Донецкой обладминистрации и назначении на эту должность Павла Кириленко. Соответствующие указы №№481/2019 и №№482/2019 опубликованы на сайте главы государства и датированы 5 июля. Основанием для увольнения Куця указано "завершение срока полномочий президента Украины".

Павел Кириленко