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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (2003) назначение (1431) ОГА (1460) увольнение (1603) Куць (31) Кириленко Павел (1)

 Зеленский сегодня лично представит нового главу Донецкой ОГА Кириленко, назначенного вместо Куця, - Офис президента

5 июля, в пятую годовщину освобождения Славянска и Краматорска, Президент Украины Владимир Зеленский посетит с рабочей поездкой в ​​Донецкую область.

В Краматорске Глава государства примет участие в мероприятиях по случаю освобождения этих городов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

Также в программе - представление активу области нового председателя Донецкой областной государственной администрации.

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При этом президент подписал указы об увольнении Александра Куця с должности председателя Донецкой обладминистрации и назначении на эту должность Павла Кириленко. Соответствующие указы №№481/2019 и №№482/2019 опубликованы на сайте главы государства и датированы 5 июля. Основанием для увольнения Куця указано "завершение срока полномочий президента Украины".

Зеленский сегодня лично представит нового главу Донецкой ОГА Кириленко, назначенного вместо Куця, - Офис президента 01

Павел Кириленко

Источник: https://censor.net.ua/n3135882
 
 
 Топ комментарии
 
У предлагаемого Зеленским на должность главы Донецкой ОГА Павла Кириленко брат воюет за боевиков ОРДО, - СМИ https://ru.espreso.tv/news/2019/06/30/u_predlagaemogo_zelenskym_na_dolzhnost_glavy_doneckoy_oga_pavla_kyrylenko_brat_voyuet_za_boevykov_ordo_smy
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готуйте фонтан і шаурму, призЕдент їде да вас с рабочім развлєкатєльним візітом Зеленский сегодня лично представит нового главу Донецкой ОГА Кириленко, назначенного вместо Куця, - Офис президента - Цензор.НЕТ 392
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Брат за брата ессно не отвечает (ну только если он не порошенко)))
Но предпочтения узеленского в назначениях хорошо оттеняет
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У предлагаемого Зеленским на должность главы Донецкой ОГА Павла Кириленко брат воюет за боевиков ОРДО, - СМИ https://ru.espreso.tv/news/2019/06/30/u_predlagaemogo_zelenskym_na_dolzhnost_glavy_doneckoy_oga_pavla_kyrylenko_brat_voyuet_za_boevykov_ordo_smy
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Брат за брата ессно не отвечает (ну только если он не порошенко)))
Но предпочтения узеленского в назначениях хорошо оттеняет
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Так доказів же ж нема - Порох брата з'їв з кістками, гидотно плямкаючи і запиваючи молдавським вином Зеленський сьогодні особисто представить нового голову Донецької ОДА Кириленка, призначеного замість Куця, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 4027
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Повсле всех последних кадровых решений Зели и списка кандидатов от Слуги - уже ни чему не удивляешься. А еще Богдан рот откроет, вообще будет писец.
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Богдан -породистый западенец!Слава Украине! Зеленський сьогодні особисто представить нового голову Донецької ОДА Кириленка, призначеного замість Куця, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 2232
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Уроды судьи-западенцы-засевальщики.И Там таких уродов везде ,не меньше ,чем на востоке Украины.Дуже гарно мовою володиють.Да и Свинарчуки любому фору дадут!
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западенцы - москальский термин, придуманный для вражды в Украине.
на кого работаешь , алень ? Зеленський сьогодні особисто представить нового голову Донецької ОДА Кириленка, призначеного замість Куця, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 4382
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у вылолюба где братушка воюет? напомни
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"У предлагаемого Зеленским на должность главы Донецкой ОГА Павла Кириленко брат воюет за боевиков ОРДО, - СМИ "


И почему я не удивлен??
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У Пораженко в Липецке -тесть,теща ,Фабрика ,сынок на москальке из Питера женат. и ничего! Проковтнули?
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В коридоре к уходящему Бендеру подошел застенчивый Альхен и дал ему червонец.
- Это 114 статья Уголовного кодекса, - сказал Остап, - дача взятки должностному лицу при исполнении служебных обязанностей. Но деньги взял и, не попрощавшись направился к выходу.(с)
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готуйте фонтан і шаурму, призЕдент їде да вас с рабочім развлєкатєльним візітом Зеленский сегодня лично представит нового главу Донецкой ОГА Кириленко, назначенного вместо Куця, - Офис президента - Цензор.НЕТ 392
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І роялю про всяк випадок. Може дасть благодійний концерт.
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Ты ещё скажи что после пивные фонтаны всем готовить
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З таким губернатором Донецька область повністю відійде до ДурНР.
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Наверное этот губернатор будет снимать блокаду с ЛДНР и ...
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ну надо ж ему как-то с братом общаться, давно не виделись
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А що у свій час зробив Зеленський для звільнення Краматорська?
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на расее косыв бабло пэтя со своим слепым липецким трастом
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правда? А я не слышал песню Вакарчука про эбонитовые палочки...
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Жабеня поступово готує Україну до зливу, а зебенята рукоплєщут своєму боху.
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Сегодня будет програмная речь ЗЕ для украинцев Донбасса.Зе серьёзно берётся за благоустойство наших территорий Донбасса.
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А со всеми остальными территориями уже все хорошо?
будем восстанавливать банбасс?
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ЗЕ очень сильно переживает смерти наших героев в Донбассе,шахтёров на Львовщине.в отличие от ПО.И спешит сделать так, чтобы матери Украины не оплакивали своих сыновей.., Чтобы Донбасс и Крым мирным,повторяю для очень впертых,мирным путём вернулись в Украину.5 лет войны топтания на месте показали, что пока военного решения нет..Матери Украины не хотят отдавать сыновей на банальный убой от обстрелов,снайперов и мин.Умный в гору не пойдёт,умный гору обойдёт.Зе не стал рвать на себе рубаху,калечить грудь кулаками,топать ногами и вопить, что орду победим Вдовы устали лить слёзы.Он стал ездить столицами Запада и вести активную работу по усилению санкций.Европа из меркантильных интересов стремится поладить с деньгами кремлёвского плешшшивого мосссььки.Однако США,Канада полностью на нашей стороне. Только 45 дней и уже успел купить вдове шахтёра квартиру и заставил впервые раскошелиться алчного до опупения ПО. на то же.Сегодня будем слушать его програмную речь думающим донбассцам,воинам.Там будет много интересного.И не смотря на вопли и сопли обанкротившейся вчистую соевой ОПГ,Украина будет двигаться к объединению на основе Успеха,лучшей жизни,чем в Орде.
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хоть поесть себе купи за єтот каммент. Небось голодный)
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Оккупированные территории обязан содержать оккупант
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Это так считает враг Украины Порошенко.
Владимир Александрович иного мнения...
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И здесь Вы ошибаетесь. Игорь Валерьевич - большой патриот Украины. Он тырил кредиты из Привата, чтобы заправлять технику ВСУ топливом по завышенным ценам.
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Да, но я напомню, как считали 56% в 2010 году и к чему это привело - к войне.
Сейчас их больше - война будет больше
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Согласен. 56% стройными рядами влились в 73%. Арифметику не обманешь
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56% помноженные на сериал "слуга народу" = мозгопромывка = на выходе 73%.
Но результат они все равно потребуют = будет взрыв возмущения = очень большая война.
Чем больше обман - тем больше война
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Война скоро прекратится. Вы что, Владимира Александровича на стадионе не слушали?
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"програмная"? Так ведь по словам Владимира Александровича, он несистемник. А программа подразумевает определенную систему... Ей Богу, сплошные противоречия у офисных работников....
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Эпоха фантазий еще толком не наступила, как ей пришел конец....
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Верха не хотят, а низы не могут (лямку тянуть).
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Зеленский снял Александра Куця с должности председателя Донецкой облгосадминистрации. Решение принято "в связи с окончанием срока полномочий президента Украины Петра Порошенко".
.....
Т.е. речь идет не о профессиональной компетенции, а о преданности делу сдачи Украины
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Зеленський сьогодні особисто представить нового голову Донецької ОДА Кириленка, призначеного замість Куця, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 9138
Бойко посетил ДружковкуПартия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ), распустит неуправляемую Москвой Украинскую армию, разорвет "коммунальную петлю", которую власть "накинула на шею" каждого украинца. А шо старикам ещё нужно .сегодня банка халявной сгущёнки,а завтра внуки их будут Московию защищать в Сирии и на китайской границе.
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Антиукраинская банда ЗЕбилов свора эксклоуна ...резидента украинофоба: это сепаратист на сепаратисте и сепаратистом погоняет..... Добьют Украину как суверенное государство, преступно сдадут её кремлю твари продажные. Выходит что они слуги кремлёвских фашистов и кровавых нелюдей террористов - коллаборационистов оккупированной "лугандонии ", А ****** продажные янычары )(уйла , что даже якобы слуги украинского народа.
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Це вписується в рамки політики "Просто перестати стріляти"
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Тсе Нічний Бандера‏ @Tse_Nichny_bndr 57 мин.57 минут назад

ну шо? я нас поздравляю у нас глава Донецкой ОДА - п. кириленко у которого брат-сепар на миротворце: https://www.president.gov.ua/documents/4822019-27905 … пруф: https://inforesist.org/ua/ocholytp-doneczpku-oblastp-bude-brat-terorysta-dnr/ … https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2019/06/26/7219294/ … только мы собрались передохнуть от мародеров во власти как тут опять оказалось что нас ждут возле АП
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский сегодня лично представит нового главу Донецкой ОГА Кириленко, назначенного вместо Куця, - Офис президента
 
 
 
 
 
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