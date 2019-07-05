 Зеленский сегодня лично представит нового главу Донецкой ОГА Кириленко, назначенного вместо Куця, - Офис президента

В Краматорске Глава государства примет участие в мероприятиях по случаю освобождения этих городов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.
Также в программе - представление активу области нового председателя Донецкой областной государственной администрации.
При этом президент подписал указы об увольнении Александра Куця с должности председателя Донецкой обладминистрации и назначении на эту должность Павла Кириленко. Соответствующие указы №№481/2019 и №№482/2019 опубликованы на сайте главы государства и датированы 5 июля. Основанием для увольнения Куця указано "завершение срока полномочий президента Украины".
Павел Кириленко
Но предпочтения узеленского в назначениях хорошо оттеняет
на кого работаешь , алень ?
И почему я не удивлен??
- Это 114 статья Уголовного кодекса, - сказал Остап, - дача взятки должностному лицу при исполнении служебных обязанностей. Но деньги взял и, не попрощавшись направился к выходу.(с)
рабочімразвлєкатєльним візітом
будем восстанавливать банбасс?
Владимир Александрович иного мнения...
Сейчас их больше - война будет больше
Но результат они все равно потребуют = будет взрыв возмущения = очень большая война.
Чем больше обман - тем больше война
https://twitter.com/evhen_n/status/1147022121547313152
https://twitter.com/evhen_n/status/1147022121547313152
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Т.е. речь идет не о профессиональной компетенции, а о преданности делу сдачи Украины
Бойко посетил ДружковкуПартия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ), распустит неуправляемую Москвой Украинскую армию, разорвет "коммунальную петлю", которую власть "накинула на шею" каждого украинца. А шо старикам ещё нужно .сегодня банка халявной сгущёнки,а завтра внуки их будут Московию защищать в Сирии и на китайской границе.
ну шо? я нас поздравляю у нас глава Донецкой ОДА - п. кириленко у которого брат-сепар на миротворце: https://www.president.gov.ua/documents/4822019-27905 … пруф: https://inforesist.org/ua/ocholytp-doneczpku-oblastp-bude-brat-terorysta-dnr/ … https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2019/06/26/7219294/ … только мы собрались передохнуть от мародеров во власти как тут опять оказалось что нас ждут возле АП