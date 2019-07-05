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 Спорт, За рубежом
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Все про:Бразилия (174) Бубка (38) взятка (4604) Олимпийские игры-2016 (154)

 "Я полностью отрицаю все ложные заявления, сделанные бывшим губернатором Рио", - Бубка отреагировал на обвинение в коррупции

Член Международного олимпийского комитета, олимпийский чемпион Сергей Бубка отверг обвинения в получении взятки при выборе места проведения летних Олимпийских игр 2016 года.

Об этом он написал в своем Twitter, сообщает Цензор.НЕТ.

Я полностью отрицаю все ложные заявления, сделанные бывшим губернатором Рио, - Бубка отреагировал на обвинение в коррупции 01

"Я полностью отрицаю все ложные заявления, сделанные бывшим губернатором Рио, которого сейчас ждет длительное заключение из-за коррупции. Мои адвокаты используют все правовые инструменты, чтобы опровергнуть обвинения и защитить мои права", - комментирует ситуацию Бубка.

Я полностью отрицаю все ложные заявления, сделанные бывшим губернатором Рио, - Бубка отреагировал на обвинение в коррупции 02

"Господин Диак никогда не связывался со мной по поводу выборов столицы Олимпийских игр 2016 года. Мои адвокаты написали господину Диаку и попросили его объяснить обвинения господина Кабрала, который в своих заявлениях ошибочно утверждает, что господин Диак мог получить мой голос", - написал Бубка.

Напомним, что ранее экс-губернатор Рио-де-Жанейро Сержиу Кабрал в бразильском суде заявил, что за поддержку заявки города при выборе столицы Олимпийских игр-2016 почетный член Международного олимпийского комитета Сергей Бубка якобы мог получить от него взятку.

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Источник: https://censor.net.ua/n3135880
 
 
 Топ комментарии
 
Поверю ли я этому совку?
"Я полностью отрицаю все ложные заявления, сделанные бывшим губернатором Рио", - Бубка отреагировал на обвинение в коррупции - Цензор.НЕТ 5393
Бибка это типа Шевченка - еле сдерживает ненависть к Украине(Шевченка - Андрея конечно, гонителя мяча по полю)))
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Поверю ли я этому совку?

Бибка это типа Шевченка - еле сдерживает ненависть к Украине(Шевченка - Андрея конечно, гонителя мяча по полю)))
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Ну, Шева не то шоб прям Украину ненавидит.
Ему просто нельзя гнать на кацапов, шоб Абрамович не обиделся, с которым у него в рашке полезные гешефты
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А Зеля любит?
Крал Мракс был прав, насчет того что если кто-то живет и не знает местного языка. Кривляние Азирова - не в счет.
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Правильно, Серёга, деньги не пахнут, главное не в чём не нуждаться.
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-- Слушай, Генриетта, -- сказал он жене, -- пора уже переносить мануфактуру к шурину.
-- А что, разве придут? -- спросила Генриетта Кислярская.
-- Могут прийти. Раз в стране нет свободы торговли, то должен же я когда-нибудь сесть?
-- Может быть, возьмешь с собой примус?-- Так тебе и разрешат держать в камере примус! Дай мне мою корзинку.
- Только в камере, переменив белье и растянувшись на допровской корзинке, председатель биржевого комитета почувствовал себя легко и спокойно.(с)
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Тобто практика хибних звинувачень у корупції не тільки від зеленої команди, а також від країни, де багато диких мавп.
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А ви згадайте, від якої партії був депутатом Бубка... Тому я більше повірю бразильцям і плювати, що там каже зелена ко-*****... Тим паче, зараз у Бразилії до влади нарешті прийшли не популісти, а праві і почали розгрібати корупцію ліваків.
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Так, треба, але навряд чи в суді бразилець свідчив би просто так проти якогось чиновника з далекої України (90% бразильців мабуть і не чули про Бубку-спортсмена). Тим паче він признається у хабарі - навіщо йому оббріхувати самого себе?
Але так, дочекаємося доказів.
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что за поддержку заявки города при выборе столицы Олимпийских игр-2016 почетный член Международного олимпийского комитета Сергей Бубка якобы мог получить от него взятку.

"якобы мог". тут явно лишние)
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Бибка ты не беспокойся...и адвокатов не гоняй зря.
Тебя проверит ФБР...)))
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Ніт, ФБР занимается токо преступлениями на территории Штатов, либо совершёнными с участием граждан или юрлиц США.
А данное преступление будет расследовать полиция Швейцарской Конфедерации.
Которую в принципе тоже довольно сложно купить или послать на хер.
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А я думал что бублик подтвердит и сдаст ключи от квартиры где деньги лежат

а губернатор на 128 лет загремел...красота!
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Фігурант корупційних справ,
ексгубернатор Ріо-де-Жанейро Сержіу Кабрал у бразильському суді

навряд придумав.

1)навіщо зайвий хабар на себе навішувати?
2)у суді свідчив-значить ПІД ПРИСЯГОЮ.
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талана...шо вы пристали к человеку- скоко там той взятки было...он через неделю и забыл
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росія підтвердить,що Бубці ніколи хабарів не давала..Лише інколи певні суми"із вдячності...

Бубка завжди і у всіх починаннях росію підтримував беззаперечно і безкоштовно!
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А то при голосовании за город для омлимпиадки не берут денюшки,да все берут,хапают кто сколько может,дружок ахметки из донецка тем более.
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Цензор.НЕТНовостиСпорт"Я полностью отрицаю все ложные заявления, сделанные бывшим губернатором Рио", - Бубка отреагировал на обвинение в коррупции
 
 
 
 
 
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