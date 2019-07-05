 "Я полностью отрицаю все ложные заявления, сделанные бывшим губернатором Рио", - Бубка отреагировал на обвинение в коррупции

Об этом он написал в своем Twitter, сообщает Цензор.НЕТ.
"Я полностью отрицаю все ложные заявления, сделанные бывшим губернатором Рио, которого сейчас ждет длительное заключение из-за коррупции. Мои адвокаты используют все правовые инструменты, чтобы опровергнуть обвинения и защитить мои права", - комментирует ситуацию Бубка.
"Господин Диак никогда не связывался со мной по поводу выборов столицы Олимпийских игр 2016 года. Мои адвокаты написали господину Диаку и попросили его объяснить обвинения господина Кабрала, который в своих заявлениях ошибочно утверждает, что господин Диак мог получить мой голос", - написал Бубка.
Напомним, что ранее экс-губернатор Рио-де-Жанейро Сержиу Кабрал в бразильском суде заявил, что за поддержку заявки города при выборе столицы Олимпийских игр-2016 почетный член Международного олимпийского комитета Сергей Бубка якобы мог получить от него взятку.
Бибка это типа Шевченка - еле сдерживает ненависть к Украине(Шевченка - Андрея конечно, гонителя мяча по полю)))
Ему просто нельзя гнать на кацапов, шоб Абрамович не обиделся, с которым у него в рашке полезные гешефты
Крал Мракс был прав, насчет того что если кто-то живет и не знает местного языка. Кривляние Азирова - не в счет.
-- А что, разве придут? -- спросила Генриетта Кислярская.
-- Могут прийти. Раз в стране нет свободы торговли, то должен же я когда-нибудь сесть?
-- Может быть, возьмешь с собой примус?-- Так тебе и разрешат держать в камере примус! Дай мне мою корзинку.
- Только в камере, переменив белье и растянувшись на допровской корзинке, председатель биржевого комитета почувствовал себя легко и спокойно.(с)
Але так, дочекаємося доказів.
"якобы мог". тут явно лишние)
Тебя проверит ФБР...)))
А данное преступление будет расследовать полиция Швейцарской Конфедерации.
Которую в принципе тоже довольно сложно купить или послать на хер.
а губернатор на 128 лет загремел...красота!
ексгубернатор Ріо-де-Жанейро Сержіу Кабрал у бразильському суді
навряд придумав.
1)навіщо зайвий хабар на себе навішувати?
2)у суді свідчив-значить ПІД ПРИСЯГОЮ.
Бубка завжди і у всіх починаннях росію підтримував беззаперечно і безкоштовно!