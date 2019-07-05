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 Политика Украины
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Все про:Россия (73233) Яценюк (7772)

 Россия - угроза для нас всех. Мы должны это осознать и иметь единую позицию, - Яценюк в Канаде

"Россия, безусловно, вмешивалась в американские выборы. Россия, безусловно, вмешивалась в Brexit. Россия, безусловно, вмешивалась в ряд европейских выборов. Россия, безусловно, вмешивается в украинские выборы и в украинскую политическую систему. Значит, Россия представляет угрозу для всех. Мы должны это осознать и иметь единую позицию в этом вопросе ".

Об этом сказал Премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии" Народный фронт "Арсений Яценюк в интервью канадскому каналу CBC во время визита в Торонто, сообщили в пресс-службе НФ.

В Торонто Арсений Яценюк принял участие в третьей Конференции по поддержке реформ в Украине.

Он выразил благодарность нынешнему и прошлому правительствам Канады за поддержку Украины - и финансовую, и в вопросах военного сотрудничества: "Но лучший способ поддержать Украину - избавиться от российского военного сапога, который находится на украинской земле. Очень важно консолидировать весь свободный мир. Я до сих пор верю, что свободный мир все еще существует и у нас еще есть лидеры свободного мира ".

Арсений Яценюк напомнил, что недавно России разрешили вернуться в ПАСЕ: "Европейцы поддержали эту идею несмотря на то, что на Россию были наложены санкции. Санкции на основании незаконной аннексии Крыма, оккупации Донецка и Луганска. Россия не выполнила никаких условий. Но в конце концов РФ вернулась в клуб этих так называемых представителей свободного мира".

"По моему убеждению, мы должны громко заявлять свою позицию и соблюдать наши принципы", - подчеркнул он.

"Для нас ключевым приоритетом является восстановление нашей территориальной целостности и введение новых санкций против Российской Федерации, удержание твердой позиции и единства в Северной Америке и единства в ЕС против российской агрессии", - подчеркнул лидер НФ.

Отвечая на вопрос ведущей о совете, который Арсений Яценюк мог бы дать Канаде накануне их выборов для предотвращения вмешательства РФ, он сказал: "Будьте бдительными. Россия будет заинтересована во вмешательстве в ваши выборы. Вы стоите на своих позициях, вы поддерживаете ценности свободного мира, вы поддерживаете украинский народ, вы - член НАТО, и ваши выборы, безусловно, будут интересны для российской ФСБ, российской разведки и Кремля. Поэтому помните об этом и делайте все возможное, чтобы не допустить вмешательства России в ваши выборы и в вашу политическую систему".

Источник: https://censor.net.ua/n3135879
 
   
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Європейці не бачать загрози, їх цікавлять росіскі гроші та ресурси.
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Трюдо - левак, поэтому он будет вместе с евробарыгами по тихому сливать Украину под громкие лозунги о её защите
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ох сєня, сєня... як би від твоїх слів відросли вирубані бурбаком ліси
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Сеня ще й ліси порубав? Прям не сеня а моджахед-лісоруб)
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чукча не чітатєль? де в моєму пості написано про те, що сєня щось рубав?
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