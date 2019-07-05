 В случае пережеребьевки будет невозможно своевременно напечатать нужное количество бюллетеней и доставить их на участки, - ЦИК

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК, передает Цензор.НЕТ.

ЦИК отмечает, что им в соответствии с частью 4 статьи 80 названного Закона в пределах установленного императивного требования относительно срока проведения жеребьевки (не позднее чем за двадцать четыре дня до дня голосования) 26 июня, то есть в последний день этого срока, была проведена жеребьевка по определению номеров политических партий для размещения их названий в избирательном бюллетене для голосования на выборах народных депутатов Украины в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Суд принял решение о новой жеребьевке номеров партий в избирательном бюллетене. ЦИК будет это обжаловать, - Слипачук

С учетом проведенной жеребьевки, в котором приняли участие все политические партии, кандидаты в народные депутаты от которых в то время были зарегистрированы в общегосударственном многомандатном избирательном округе, постановлением ЦИК от 26 июня 2019 № 1345 была утверждена форма, цвет и текст избирательного бюллетеня для голосования в ОМИО. Указанное постановление в судебном порядке в установленный процессуальным законом срок не было обжаловано и действует.

Во исполнение судебного решения с учетом результатов обсуждения ситуации на совещании членов Комиссии с участием уполномоченных представителей политических партий в ЦИК с правом совещательного голоса - субъектов избирательного процесса, доверенных лиц, кандидатов в народные депутаты Украины Комиссия 30 июня 2019 г. своим постановлением № 1383 "О внесении изменений в постановление Центральной избирательной комиссии от 26 июня 2019 г. № 1345" включила в избирательный бюллетень для голосования в общегосударственном многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 г. позицию относительно политической партии "Рух новых сил Михаила Саакашвили" под № 22. При принятии этого решения Комиссия руководствовалась также положениям Закона Украины "О выборах народных депутатов Украины", который устанавливает конечный срок для проведения жеребьевки, а именно - до утверждения формы и текста избирательного бюллетеня, то есть не позднее 26 июня 2019 г, и не предусматривает возможности его возобновления.

ЦИК не соглашается с указанным решением Шестого апелляционного административного суда.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЦИК с помощью жеребьевки определил порядок размещения партий в бюллетене. СПИСОК

"Обеспечение прав одного субъекта избирательного процесса не может иметь следствием нарушения прав и законных интересов других субъектов избирательного процесса и законного хода избирательного процесса в целом как реализации права избирателей на свободное волеизъявление. Конституционный Суд Украины неоднократно применял принцип пропорциональности, например, в Решении от 25 января 2012 №3-рп / 2012 (дело № 1-11 / 2012), где отметил, что одним из элементов верховенства права является принцип пропорциональности, который, в частности, означает, что меры должны направляться на достижение легитимной цели и должны быть соразмерными с ней. ЦИК учитывая неурегулированность Законом ситуации и исходя из основных принципов настоящего демократического избирательного процесса, взвесил все правовые риски и руководствовался принципом соблюдения "справедливого баланса" и обеспечения права избирателей на свободное и осознанное волеизъявление", - пояснили в ЦМК

Комиссия отмечает, что включение в избирательный бюллетень Политической партии "Рух Новых сил Михаила Саакашвили" под № 22 позволяло обеспечить полноценную реализацию этой политической партией, а также кандидатами в народные депутаты Украины, включенными в избирательный список этой партии, прав и возможностей для участия в избирательном процессе и не нарушало прав и интересов политических партий, кандидаты в народные депутаты Украины от которых зарегистрированы в общегосударственном многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 г., а также других субъектов и участников избирательного процесса.

ЦИК сообщает, что в случае необходимости проведения новой жеребьевки следствием будет невозможность своевременной печати необходимого количества бюллетеней Государственным предприятием "Полиграфический комбинат "Украина" по изготовлению ценных бумаг" и обеспечения их доставки для проведения голосования в общегосударственном многомандатном избирательном округе.