EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Языковой вопрос Агрессия России против Украины Украинские заложники в РФ Избиение экс-мэра Конотопа Семенихина Убийство Кирилла Тлявова
 Политика Украины
  474  44
Материалы по теме:
Все про:выборы (22646) жеребьевка (36) ЦИК (3173)

 В случае пережеребьевки будет невозможно своевременно напечатать нужное количество бюллетеней и доставить их на участки, - ЦИК

4 июля Шестой апелляционный административный суд по иску Аграрной партии Украины своим решением постановил обязать Центральную избирательную комиссию "провести новую жеребьевку в соответствии с частью 4 статьи 80 Закона Украины "О выборах народных депутатов Украины" для определения номеров политических партий, под которыми они будут размещены в избирательном бюллетене для голосования в общегосударственном многомандатном избирательном округе (ОМИО), и принять соответствующее решение по результатам жеребьевки".

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК, передает Цензор.НЕТ.

ЦИК отмечает, что им в соответствии с частью 4 статьи 80 названного Закона в пределах установленного императивного требования относительно срока проведения жеребьевки (не позднее чем за двадцать четыре дня до дня голосования) 26 июня, то есть в последний день этого срока, была проведена жеребьевка по определению номеров политических партий для размещения их названий в избирательном бюллетене для голосования на выборах народных депутатов Украины в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Суд принял решение о новой жеребьевке номеров партий в избирательном бюллетене. ЦИК будет это обжаловать, - Слипачук

С учетом проведенной жеребьевки, в котором приняли участие все политические партии, кандидаты в народные депутаты от которых в то время были зарегистрированы в общегосударственном многомандатном избирательном округе, постановлением ЦИК от 26 июня 2019 № 1345 была утверждена форма, цвет и текст избирательного бюллетеня для голосования в ОМИО. Указанное постановление в судебном порядке в установленный процессуальным законом срок не было обжаловано и действует.

Во исполнение судебного решения с учетом результатов обсуждения ситуации на совещании членов Комиссии с участием уполномоченных представителей политических партий в ЦИК с правом совещательного голоса - субъектов избирательного процесса, доверенных лиц, кандидатов в народные депутаты Украины Комиссия 30 июня 2019 г. своим постановлением № 1383 "О внесении изменений в постановление Центральной избирательной комиссии от 26 июня 2019 г. № 1345" включила в избирательный бюллетень для голосования в общегосударственном многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 г. позицию относительно политической партии "Рух новых сил Михаила Саакашвили" под № 22. При принятии этого решения Комиссия руководствовалась также положениям Закона Украины "О выборах народных депутатов Украины", который устанавливает конечный срок для проведения жеребьевки, а именно - до утверждения формы и текста избирательного бюллетеня, то есть не позднее 26 июня 2019 г, и не предусматривает возможности его возобновления.

ЦИК не соглашается с указанным решением Шестого апелляционного административного суда.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЦИК с помощью жеребьевки определил порядок размещения партий в бюллетене. СПИСОК

"Обеспечение прав одного субъекта избирательного процесса не может иметь следствием нарушения прав и законных интересов других субъектов избирательного процесса и законного хода избирательного процесса в целом как реализации права избирателей на свободное волеизъявление. Конституционный Суд Украины неоднократно применял принцип пропорциональности, например, в Решении от 25 января 2012 №3-рп / 2012 (дело № 1-11 / 2012), где отметил, что одним из элементов верховенства права является принцип пропорциональности, который, в частности, означает, что меры должны направляться на достижение легитимной цели и должны быть соразмерными с ней. ЦИК учитывая неурегулированность Законом ситуации и исходя из основных принципов настоящего демократического избирательного процесса, взвесил все правовые риски и руководствовался принципом соблюдения "справедливого баланса" и обеспечения права избирателей на свободное и осознанное волеизъявление", - пояснили в ЦМК

Комиссия отмечает, что включение в избирательный бюллетень Политической партии "Рух Новых сил Михаила Саакашвили" под № 22 позволяло обеспечить полноценную реализацию этой политической партией, а также кандидатами в народные депутаты Украины, включенными в избирательный список этой партии, прав и возможностей для участия в избирательном процессе и не нарушало прав и интересов политических партий, кандидаты в народные депутаты Украины от которых зарегистрированы в общегосударственном многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 г., а также других субъектов и участников избирательного процесса.

ЦИК сообщает, что в случае необходимости проведения новой жеребьевки следствием будет невозможность своевременной печати необходимого количества бюллетеней Государственным предприятием "Полиграфический комбинат "Украина" по изготовлению ценных бумаг" и обеспечения их доставки для проведения голосования в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

Источник: https://censor.net.ua/n3135875
 
 
 Топ комментарии
 
А я знаю как Зеленые Сопли Каломоева выкрутятся - они напечатают бюллетени в Москве
 показать весь комментарий
 
Так иначе к осени рейтинг соплей сдуется - совсем засохнут и зашкварятся
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Сива Свиня робить все, щоб зірвати вибори. Дуже в тюрьму не хочеться. А доведеться)
 показать весь комментарий
 
 
цікава думка.... до суду звернулася аграрна партія, а всрався знову петька В случае пережеребьевки будет невозможно своевременно напечатать нужное количество бюллетеней и доставить их на участки, - ЦИК - Цензор.НЕТ 1083
 показать весь комментарий
 
 
зубожылые могут вместо бюлетеня кидать в урну фотографию ваЗЕлина, или какую то зелень, например 100$
 показать весь комментарий
 
 
Будут кидать свои зеленые сопли намотанные на кулак, испустив их на портрет клоуна
 показать весь комментарий
 
 
чья победа? суды барыжный засандалил барыжному цику заяву по указанию барыги и это кто победил?
цепляются за власть НФ=1% и свынярчуки-барыги...
не хотят выборов видно...
но недолго осталось...
дождёмся...
 показать весь комментарий
 
 
Дождемося! 100%.Тільки кошти можна використати було б кращим чином. Соєві клопи ще довго будуть пити кров у своїх людей.
 показать весь комментарий
 
 
сЁмочка, а ты что ждешь от выборов? повышенную пенсию? не скоро. ты не доживешь до 150$ в месяц. зарплату детям? 500$ будет не раньше 2030, ты уже не порадуешься. элементарная экономика. новую квартиру вместо своей зассанной хрущевки? не мечтай. тарифы? так они же пошутили. 15 лет назад Юща внесли на руках, и целовали в #опу. и что? результат будет таким же уже осенью. у вас кретинов память как у мухи дрозофилы-20 секунд.
 показать весь комментарий
 
тебе б водки за счастье. ты же долбишь изопропил из 5л.
 показать весь комментарий
 
Из-за Саака который не пройдет в Раду столько шума. Пусть снимается...
 показать весь комментарий
 
 
Михо еще даст просраться Зеленым соплям Каломоева - он терпеть не может олигархов. особенно каломоева
 показать весь комментарий
 
 
Мне кажется, все мутит Зеленский, на осенних выборах он набрал бы 76%, а не 42%...
 показать весь комментарий
 
отменить регистрацию сракишвилей - делов! В случае пережеребьевки будет невозможно своевременно напечатать нужное количество бюллетеней и доставить их на участки, - ЦИК - Цензор.НЕТ 9991
 показать весь комментарий
 
Оттягивание выборов выгодно только ПЕСикам . Они за пять лет показали что умеют по сему и уходят на свалку истории..
Никаких пережеребьевок не нужно .
 показать весь комментарий
 
 
Тільки ідіоти проводять вибори в літні місяці!
Крім звичайно надзвичайних ситуацій!
 показать весь комментарий
 
 
Так иначе к осени рейтинг соплей сдуется - совсем засохнут и зашкварятся
 показать весь комментарий
 
 
Выростет, народ же на самом деле бедный и униженный, часто сталкивается с произволом разных "органов", поэтому любит обиженных, готовых служить народу, но которым злые барыги вставляют палки ... в колеса.
 показать весь комментарий
 
Злой барыга-олигарх Каломойский конечно вставляет палки президенышу членограю, но не в колеса...
 показать весь комментарий
 
 
Если это правда, то уже булки следует разминать многим; тогда понятно к чему про "внутренний конфликт" было сказано.
 показать весь комментарий
 
Надзвичайна ситуація буде до тих пір поки соя не сяде за грати, другим методом вкрадене у народу не повернути!!
 показать весь комментарий
 
так пускай новые бюллетни печатают. Бюджет же бездонный, так зебобики?
 показать весь комментарий
 
 
а може простіше підрахуєву барижну ЦВК розігнати
 показать весь комментарий
 
Если тот кто виновен в расходовании средств по ошибке или недомыслию выкупит старые бюллетени то печатайте хоть сто раз.Только"веселитесь"за свой счет
 показать весь комментарий
 
 
Мабуть прийшов час вішати чортів у мантіях.
І сивій гниді не забути подякувати за судову реформу.
 показать весь комментарий
 
 
Никто не мешает сдеать пережеребьевку что бы все номера совпали. ЦВК это умеет делать.
 показать весь комментарий
 
Если бы ЦВК не выделывался и сразу зарегистровал Саакашвили то, тепрь не бегли с мокрыми штанами.
 показать весь комментарий
 
пусть хоть всруться, но миха должен зебобу обстричь -чем меньше у зекретинов мест тем лучше для Украины)
 показать весь комментарий
 
Тю, а нащо це аграрній партії, їх ж Вінник підтримав, і так рейтинг має вирости))))
 показать весь комментарий
 
Дибилы не понимают что ставят палки в колеса не зеле а всем украинцам,и вот так почти 30 лет.Не понимая что через 25-30 лет украинцев посчитают на пальцах.
 показать весь комментарий
 
под каким номером Партия ритуальных услуг?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ случае пережеребьевки будет невозможно своевременно напечатать нужное количество бюллетеней и доставить их на участки, - ЦИК
 
 
 
 
 
 вверх