EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Языковой вопрос Агрессия России против Украины Украинские заложники в РФ Избиение экс-мэра Конотопа Семенихина Убийство Кирилла Тлявова
 Происшествия
  624  2
Все про:Волынь (627) наркотики (1532) СБУ (13575)

 Торговавший амфетамином полицейский задержан в Луцке, - СБУ. ФОТО

Инспектора-дежурного городского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Волынской области разоблачили в незаконном хранении и сбыте психотропных веществ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники установили, что майор полиции реализовывал амфетамин на территории областного центра. Сотрудники СБУ задокументировали два факта сбыта злоумышленником психотропов.

"Правоохранители задержали полицейского согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины на одной из улиц Луцка при реализации очередной партии амфетамина", - говорится в сообщении.

В ходе санкционированных следственных действий правоохранители обнаружили в квартире фигуранта производства психотропные вещества.

Читайте на "Цензор.НЕТ": При попытке сбыта партии наркотиков задержан сотрудник СБУ, - ГБР. ФОТОрепортаж

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. Сейчас продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 307 УК Украины.

Мероприятия по разоблачению и блокировке противоправной деятельности полицейского проводились совместно с ГБР, подразделением внутренней безопасности Национальной полиции под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины.

Торговавший амфетамином полицейский задержан в Луцке, - СБУ 01
Торговавший амфетамином полицейский задержан в Луцке, - СБУ 02
Торговавший амфетамином полицейский задержан в Луцке, - СБУ 03
Торговавший амфетамином полицейский задержан в Луцке, - СБУ 04
Торговавший амфетамином полицейский задержан в Луцке, - СБУ 05

Источник: https://censor.net.ua/n3135873
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А че закладками не модно торговать,21 век вроде ).С торговцами тяжёлых наркотиков надо бороться .Надеюсь в Украине как в Нидерландах будет разделение на легкие и тяжолые наркотики и де-факто легализовано распостранение легких наркотиков.А За тяжолые можно давать и побольше.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТорговавший амфетамином полицейский задержан в Луцке, - СБУ. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх