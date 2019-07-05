 Украина зафиксировала активность подлодок РФ в Босфорском проливе. МИД проинформировал об этом Турцию, - Генштаб ВСУ

Об этом в комментарии Укринформу сообщил представитель Генштаба, помощник командующего ВМС ВСУ по правовой работе - начальник юридической службы Леонид Залюбовский, передает Цензор.НЕТ.
"Мы отмечаем активность подводных лодок Российской Федерации, которые под предлогом прохода в ремонт нарушают фактически конвенцию Монтре относительно прохода Босфорского пролива, за который отвечает Турция. И мы проинформировали МИД Украины о том, что видим определенные проблемы. Фактически это является нарушением. И насколько мне известно, министерство (МИД. - Ред.) дало запросы в Турецкую Республику, они знают об этой ситуации и изучают ее", - сообщил Залюбовский.
Кроме того, в докладе во время международной научной конференции по морскому праву он отметил, что за последние два месяца украинские военные зафиксировали увеличение активности РФ как в Средиземном море, так и в районе Черного моря.
"Согласно этой конвенции (Монтре. - Ред.) государства черноморского региона могут присылать свои подводные лодки за территорию Черного моря только с целью технического обслуживания. Но Российская Федерация под видом осуществления технического обслуживания делает фактически полноценное развертывание подводных лодок в Средиземном регионе. Это очевидное нарушение международного права", - заявил представитель Генштаба ВСУ.
Кроме того, он сообщил, что в течение следующих 3-4 лет Российская Федерация планирует построить еще 14 военных кораблей для их дислокации в Черном море.
Такова суровая правда, свинособака кацапская)
Пердоган мог и был должен перекрыть пуйлу Босфор (по договоренности с Трампом и Порошенко) после захвата моряков возле Крыма, но не стал это делать = пуйло на коне, пердоган получил С400
Значит есть очень веская причина, что даже с угрозой национального позора - Путин всем россиянам сообщил о гибели экипажа лодки. Зачем он это сделал?!
Версий может быть очень много - техническая авария, устранение заговорщиков, вражеская диверсия и пр.
Но мне кажется что истинная причина вот какая!
Военный клан в РФ (начиная с Грузии, Крыма и Сирии) начал усиливаться и угрожать власти Путина. Чтобы "опустить" военных (Шойгу и его "ястребов"), Путин и обнародовал гибель экипажа. Аналогичное "опускание" военных и ГРУ было если вспомните когда сирийцы из С-300 вместо израильтян сбили русский самолет разведчик. Помните как различались заявления Шойгу и Путина? Шойгу говорил что это все подстроили подлые израильтяне (и чуть ли не что они и сбили самолет). А Путин заявил, что это просто случайность.
Аналогично Путин "опустил" ГРУ когда провалились агенты отравившие Скрипалей в Лондоне. Скорее всего по приказу Путина эти двое потом давали интервью по ТВ на всю РФ, чтобы все поняли, что эти двое точно грушники, которые облажались с позором!