 Украина зафиксировала активность подлодок РФ в Босфорском проливе. МИД проинформировал об этом Турцию, - Генштаб ВСУ

Об этом в комментарии Укринформу сообщил представитель Генштаба, помощник командующего ВМС ВСУ по правовой работе - начальник юридической службы Леонид Залюбовский, передает Цензор.НЕТ.

"Мы отмечаем активность подводных лодок Российской Федерации, которые под предлогом прохода в ремонт нарушают фактически конвенцию Монтре относительно прохода Босфорского пролива, за который отвечает Турция. И мы проинформировали МИД Украины о том, что видим определенные проблемы. Фактически это является нарушением. И насколько мне известно, министерство (МИД. - Ред.) дало запросы в Турецкую Республику, они знают об этой ситуации и изучают ее", - сообщил Залюбовский.

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Кроме того, в докладе во время международной научной конференции по морскому праву он отметил, что за последние два месяца украинские военные зафиксировали увеличение активности РФ как в Средиземном море, так и в районе Черного моря.

"Согласно этой конвенции (Монтре. - Ред.) государства черноморского региона могут присылать свои подводные лодки за территорию Черного моря только с целью технического обслуживания. Но Российская Федерация под видом осуществления технического обслуживания делает фактически полноценное развертывание подводных лодок в Средиземном регионе. Это очевидное нарушение международного права", - заявил представитель Генштаба ВСУ.

Кроме того, он сообщил, что в течение следующих 3-4 лет Российская Федерация планирует построить еще 14 военных кораблей для их дислокации в Черном море.