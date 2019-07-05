 Зеленский уволил из АМКУ Загребельскую, которая боролась с игорной мафией

Соответствующие указы главы государства №№484/2019-486/2019 от 5 июля опубликованы в пятницу на его официальном сайте, передает Цензор.НЕТ.
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Вовка с должности заместителя председателя Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) – государственного уполномоченного.
Также указом президента Валерий Полюхович уволен с должности государственного уполномоченного АМКУ.
Кроме того, Зеленский уволил активно выступавшую против игорной мафии Агию Загребельскую с должности государственного уполномоченного Антимонопольного комитета Украины.
Ранее Цензор.НЕТ публиковал интервью с Загребельской: "Своїми ухвалами суди блокують наші розслідування. А громадяни платять зайві кошти, за рахунок яких монополісти отримують надприбутки".
Народный Президент уволил Загребельскую, потому что она не справлялась с обязанностями.
Что произошло на самом деле:
Авакян, крышующий игроматы приказал шестерке клоуну зеленодауну, через Коломойского, уволить Загребельскую, которая боролась с бизнесом Авакяна.
Два Правила Зеленского:
1. Всех старых уволить, всё старое отменить.
2. Никого до выборов не назначать и ничего нового не подписывать.
03.07.2019 11:36
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Дякуємо Сонцеликому Володимиру, який із доброї волі знизив світові ціни на нафту, що призвело до поступового здешевлення нафтопродуктів.
Окремо хотілося б подякувати за сьогоднішній схід сонця. Певен до цього також доклав свою всемогутню руку наш найвеличніший!
*коли там вже наші космонавти здійснять нічну висадку на Сонце, може хтось знає?
Vitaliy Procyuk
это та же наркота. сколько нужно штук трупов чтоб понять - это зло. нет если ИХ дети не собираются жить в Украине - да тогда похер.
Вы услышьте себя - предлагаете узаконить зло, узаконить ВЫВОД дегег за границу, узаконить разводы в десятках тысяч семей !!!
Зеленский, если он нормальный президент обящан раздавить все это гавно. или ждем уровень сомали???