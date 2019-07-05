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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (2003) увольнение (1603) Антимонопольный комитет (316) Загребельская (37)

 Зеленский уволил из АМКУ Загребельскую, которая боролась с игорной мафией

Президент Украины Владимир Зеленский уволил трех госуполномоченных Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) - Андрея Вовка, Валерия Полюховича и Агию Загребельскую.

Соответствующие указы главы государства №№484/2019-486/2019 от 5 июля опубликованы в пятницу на его официальном сайте, передает Цензор.НЕТ.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Вовка с должности заместителя председателя Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) – государственного уполномоченного.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Порошенко хочет уволить уполномоченных АМКУ Загребельскую и Панаиотиди за голосование против Ахметова, - Герус

Также указом президента Валерий Полюхович уволен с должности государственного уполномоченного АМКУ.

Кроме того, Зеленский уволил активно выступавшую против игорной мафии Агию Загребельскую с должности государственного уполномоченного Антимонопольного комитета Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Счетная палата пришла в АМКУ с допросом из-за борьбы с "игорной мафией", - журналист Николов

Ранее Цензор.НЕТ публиковал интервью с Загребельской: "Своїми ухвалами суди блокують наші розслідування. А громадяни платять зайві кошти, за рахунок яких монополісти отримують надприбутки".

Источник: https://censor.net.ua/n3135869
 
 
 Топ комментарии
 
Ждите! скоро в интернетах и на Гэ+Гэ! Новые методички от "слуг" народа - "Игорная мафия Украине на пользу"
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Зеленский уволил из АМКУ Загребельскую, которая боролась с игорной мафией - Цензор.НЕТ 7760 У буратіни є сваі люді які сядуть не грошові потоки.
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Как видит ситуацию среднестатистический 73 процентный зебил:
Народный Президент уволил Загребельскую, потому что она не справлялась с обязанностями.

Что произошло на самом деле:

Авакян, крышующий игроматы приказал шестерке клоуну зеленодауну, через Коломойского, уволить Загребельскую, которая боролась с бизнесом Авакяна.


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Видимо, игорная мафия Загребельскую победила. Потому что в каждом городке, да каком городке - чуть ли не в каждом селе эта игорная мафия прекрасно себя чуствует
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амфаш

Два Правила Зеленского:
1. Всех старых уволить, всё старое отменить.
2. Никого до выборов не назначать и ничего нового не подписывать.
03.07.2019 11:36
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Кім Чен Зе
Дякуємо Сонцеликому Володимиру, який із доброї волі знизив світові ціни на нафту, що призвело до поступового здешевлення нафтопродуктів.

Зеленський звільнив з АМКУ Загребельську, яка боролася з гральною мафією - Цензор.НЕТ 4830

Окремо хотілося б подякувати за сьогоднішній схід сонця. Певен до цього також доклав свою всемогутню руку наш найвеличніший!

*коли там вже наші космонавти здійснять нічну висадку на Сонце, може хтось знає?

Vitaliy Procyuk
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шаурма, семки и игровые автоматы для зелохтората - святое!
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Читаю коменты и удивляюсь. онаборолась!!! как? сумо,борьба или тупо получала долю. хоть легально хоть нет - это лишь форма зла. в чем состоит сложность майнкамфа? где они видел с полкилометра. там маленький банео 2-3 метра, в помещении которое не может бегать в связи с массой фундамента и крыши.
это та же наркота. сколько нужно штук трупов чтоб понять - это зло. нет если ИХ дети не собираются жить в Украине - да тогда похер.
Вы услышьте себя - предлагаете узаконить зло, узаконить ВЫВОД дегег за границу, узаконить разводы в десятках тысяч семей !!!
Зеленский, если он нормальный президент обящан раздавить все это гавно. или ждем уровень сомали???
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боролась очень "эффективно", судя по количеству игорных заведений.
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Был вчера на Троещене (Киев) на ул. Драйзера возле макдональдса. Получил шок, там просто Лас Вегас построили. Одно игральное заведение на другом. Чем дальше, тем веселее
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Ігорна мафія прийде - підтримка Вовіка виборцями Юлі зникне.
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