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 Политика Украины
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 "С 5 июля слагаю с себя полномочия председателя Совета судей", - Ткачук собирается на конкурс судьи КСУ

Олег Ткачук сложил полномочия председателя Совета судей и собирается на конкурс судьи Конституционного Суда.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Судебно-юридическую газету".

"После прошедшего заседания я принял решение баллотироваться на должность судьи Конституционного Суда Украины. И часть коллег стала думать, как быть, ведь Совет судей рассматривает вопрос о кандидатах в КСУ. Действительно, я думаю, что вопрос в этом есть. И было бы странно, если бы я здесь сидел главой и думал о том, как допустить себя в КСУ. Кроме того, в судебном сообществе появилась заблуждение, что Совета судей - это не цельный орган, а я больше занимаюсь решением проблем с Вадимом Алексеевичем (Ред. с заместителем председателя Совета судей Вадимом Бутенко). Это неправда", - сказал он.

"Итак, с 5 июля до завершения конкурса на должность судьи КСУ, воздерживаюсь от выполнения задач ССУ, участия в заседаниях ССУ, слагаю с себя полномочия председателя ССУ. После того, как конкурс в КСУ завершится, я с удовольствием буду участвовать в заседаниях Совета судей", - добавил Ткачук.

Напомним, что ранее Глава Совета судей Олег Ткачук пожаловался на попытки давления со стороны должностных лиц администрации Владимира Зеленского на судей. Из Администрации президента главам судов поступали телефонные звонки с требованием дать распоряжение делегированным от этих судов в Совет судей членам сорвать заседание Совета судей.

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Источник: https://censor.net.ua/n3135868
 
 
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барыга денег перестал подгонять?
забздел?
или?
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Если зебилы на него кидались возможно и неплохой человек.
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Наконец в КСУ попадет не купленный каломоем судья
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Сейчас очень просто узнать берет судья взятки или нет. Посмотреть на чем ездит и где живет и все станет ясно.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"С 5 июля слагаю с себя полномочия председателя Совета судей", - Ткачук собирается на конкурс судьи КСУ
 
 
 
 
 
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