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 Политика Украины
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Все про:МИД (5052) Климкин (2252) Божок (29) Зеркаль (192)

 Во время политического отпуска Климкина руководить МИД будет Зеркаль, а во время ее загранкомандировки - Божок

На время пребывания министра иностранных дел Украины Павла Климкина в политическом отпуске руководство МИД будет возложено на заместителя министра по вопросам евроинтеграции Елену Зеркаль, но на время ее заграничной командировки исполняет обязанности министра его заместитель Егор Божок.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ведомства в пятницу утром.

"Планируется, что на время пребывания министра Климкина в отпуске руководство МИД будет возложено на замминистра по вопросам европейской интеграции Зеркаль. Во время заграничной командировки Зеркаль с 3 по 5 июля руководство МИД будет осуществлять заместитель министра Божок", - сказано с сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": После прихода Зеленского у нас нет внешней политики, - Климкин

1 июля министр иностранных дел Украины Климкин заявил, что уходит в политический отпуск с 3 июля.

Источник: https://censor.net.ua/n3135867
 
   
 Топ комментарии
 
Ага,провела лікбез для Зеленського і сама обкакалась.Це як завжди в стилі ПЕСячих
Під час політичної відпустки Клімкіна МЗС керуватиме Зеркаль, а під час її закордонного відрядження - Божок - Цензор.НЕТ 9438
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выборы окончились...
барыги=свынярчуки выборы проиграли ...
разгромно приграли...
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Кацап не наводи умняк... вообще то Нидерланды королевство:

Официальной столицей государства, согласно конституции Нидерландов, является Амстердам, при этом фактической столицей является Гаага, где расположены королевская резиденция, парламент и правительство, а также большинство посольств иностранных государств и международные суды.
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До уваги Геращенко более половины канадцев понятия не имеют что Киев вообще есть на Земле.
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Козломордый, они также не знают о существовании Москвы...)))
Но ихний премьер-министр и его аппарат - прекрасно во всем разбираются, в отличии от подсунутой Коломойшей украинцам труппы 95-го квартала...
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Ихний, евоный, ентошний, тутошний Премьер собственного языка не знает: "Перебив вопрошавшую, Трюдо заметил, что совсем не обязательно это будет это самое 'mankind'. «Мы, - сказал Трюдо, - предпочитаем говорить 'peoplekind', не обязательно 'mankind'».
Кто «мы»? Кого именно имел в виду Джастин Трюдо, вводя в обращение новый в английском языке термин, которого не знал, ступая на Луну Армстронг, пока неизвестно."
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Ага,провела лікбез для Зеленського і сама обкакалась.Це як завжди в стилі ПЕСячих
Під час політичної відпустки Клімкіна МЗС керуватиме Зеркаль, а під час її закордонного відрядження - Божок - Цензор.НЕТ 9438
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Супер! И эти "зубры" запрещают "новым лицам" ковыряться в носу?
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Кацап не наводи умняк... вообще то Нидерланды королевство:

Официальной столицей государства, согласно конституции Нидерландов, является Амстердам, при этом фактической столицей является Гаага, где расположены королевская резиденция, парламент и правительство, а также большинство посольств иностранных государств и международные суды.
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Да ладно, хорош выкручиваться. Вы когда-нибудь видели политическую карту Европы? Вряд ли... Советую набрать в гугле.
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читай )) Официальной столицей государства, согласно конституции Нидерландов, является Амстердам, где монарх приносит присягу на верность Конституции.(вики)
столица - всегда то что офциально закрепелено в документах и конституции! съело?
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там две столицы, де юре Амстердам и де факто Гаага
это слишком сложно для зебилов
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Ну це як у вас ,две сталіци,масква і пітєр,ну а шо
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а теперь расскажи какая из них де ю ре и де факто??
я же пояснил - для зебилов это слишком сложно...
а еще в рф есть газовая - уренгой и нефтяная - нижневартовск
так расскажи про де юре и де факто???
или извинись перед теткой иркой и заткнись навсегда
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Лахтинці,не путайте педалі,тьотка ірка зрозумівши,шо обісрамши знесла свій пост,а ви й надалі тут тужитесь,не паліть кантору
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ты мне про столицу питер расскажи, или ты обосрался и заднюю включил?
не стесняйся, здесь все свои
а тетка ирка действительна должна понимать что ее писанину читают и зебильные идиоты в том числе и учитывать их уровень.
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Який я тобі свій москалику,тьотка ірка тобі звісно своя,але інших до путінських не приплітай
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да не мне, твоим зебилам - они все готовы тебя поддержать
давай про питер...-тебя уже оросили?
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столица всегда то что де-юре. документально. тогда по твоей логике - де-факто столица США Нью-Йорк, да, ПЕСик?
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дурачок. расскажи про президентская резиденция, парламент и правительство, а также большинство посольств иностранных государств расположенные в нью-йорке
а потом расскажешь про де факто ))))))))))))
ДЛЯ ЗЕБИЛОВ ЭТО СЛИШКОМ СЛОЖНО
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что записано в Конституции столицей Нидерладов?
все? съело?
глотай!
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с нидерландами все ясно. их ДВЕ - де юре и де факто
ты про аналогию с сша и нью-йорком ответь?
обосрался??
так ни шагу в сторону от методички, а если нет в методичке - молчи в тряпочку
зедильчик по найму..))
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Климкин - иди на округ..
работай...
будешь в Раде...
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Наче Зеркаль дозволить зелебеникам мутити в державних справах
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выборы окончились...
барыги=свынярчуки выборы проиграли ...
разгромно приграли...
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Политический отпуск Министра иностранных дел, пятый Президент, Почетный патриарх.... сообщество липовых должностей и потом обижаются что от корыта отрывают. А в храм где Пятый сам себя святым как икону нарисовал не? Слабо в ноги броситься, попроситесь он пустит, ему пиар сейчас ой как нужен.
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Кстати. о загранкомандировках! Мог Макрон такое сказать?! А почему бы и нет? Ведь ЭТО же Истина!
Під час політичної відпустки Клімкіна МЗС керуватиме Зеркаль, а під час її закордонного відрядження - Божок - Цензор.НЕТ 9281
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ему ЭТО будут напоминать везде..)))))) и зебенята будут утираться
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шо за политический отпуск???, янки гоу хоум!!!
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Зеркаль - супер профессионалка и патриотка Украины. Лучшей кандидатуры на главу МИД не найти.
Но зеленые сопли Каломоева против
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это ты из фейсбука знаешь? с Мидовскими пообщайся.
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такой шанс проверить реалии этой девочки..+++++
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А т.к. тётя никогда не вылезает из загран командировок по причине некомпетентности в дипслужбе (юрист, однако), да и любит она отсутствовать, чтобы ничего не подписывать, то Божок попал!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВо время политического отпуска Климкина руководить МИД будет Зеркаль, а во время ее загранкомандировки - Божок
 
 
 
 
 
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