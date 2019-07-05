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 Происшествия, Общество
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Все про:Снежное (14) Боинг-777 Malaysia Airlines (969) Гиркин (82) Цемах (1)

 Цемах действительно был начальником службы ПВО в Снежном в июле-августе 2014-го, - российский террорист Гиркин

Полковник ФСБ Игорь Гиркин, который командовал донецкими наемниками в 2014 году, подтвердил, что задержанный СБУ участник войны против Украины подполковник Владимир Цемах в июле 2014-го был командиром службы ПВО в г. Снежное.

Об этом Гиркин написал на своей странице в соцсети, информирует Цензор.НЕТ.

"Да, "Борисыч" был начальником службы ПВО в г. Снежное в июле-августе 2014 года (до этого он был командиром расчетов мобильных установок "ЗУ-23-2" в Семёновке и в данной должности отличился)", - сообщил Гиркин.

Напомним, дочь Цемаха утверждает, что начальником ПВО ее отец "значился с октября 2014 года".

Как сообщалось ранее, Служба безопасности задержала, а и суд арестовал бывшего начальника противовоздушной обороны Славянской бригады террористической организации "Донецкой народной республики" Владимира Цемаха.

Цемах действительно был начальником службы ПВО в Снежном в июле-августе 2014-го, - российский террорист Гиркин 01

Источник: https://censor.net.ua/n3135864
 
   
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А Гіркін стукачок,росія сваїх не бросає,вона їх здає з патрохами))
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А Гіркін стукачок,росія сваїх не бросає,вона їх здає з патрохами))
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нічо.. скоро пад дамашній арєст.. 100 гривень залога і дамой в лугандон
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Щось у лісі здохло, що СБУ НАРЕШТІ дозволило певно вище політичне керівництво зайнятися прямими служдовими обовьязками. Чи партньори попросили допомогти у розлідуванні збитого Боїнга.
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Порошенко убарли.
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Да прям Порошенко убрали, все сразу стало просто и легко: с утра позвонили Зе мол у нас план.., а Порох не давал, разрешите мол реализовать...Тот - да не вопрос, действуйте! Тем же вечером отправились в Дыру повязали того Цемаха.....и слудующим утром он уже в украинском суде!.Слава Зе енд Ко Цемах справді був начальником служби ППО в Сніжному в липні-серпні 2014 року, - російський терорист Гіркін - Цензор.НЕТ 5985
Такие операции тщательно планируются и готовятся месяцами! Про него пробивали информацию, разрабатывали знакомых, связи, места где бывает......Возможно выманили в определенный район....Все это занимает время
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Это я к тому, что к этой операции ваш Зе и его новый глава СБУ не имеют ни малейшего отношения! Но то что они это себе припишут это 100%, как впрочем уже приписали себе к примеру отмену Ротердам+, хотя формула отменена благодаря старту энергорынка, который был принят еще ХЗ когда и просто его старт был перенесен на полгода (до июля 2019).
Короче все что хорошее это мол мы сделали, все плохое - это последствия от правления Попередников....
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Та ты шо! А Баканову за эту операцию очередное звание присвоят! Лейтенанта...СтаршОго! Цемах справді був начальником служби ППО в Сніжному в липні-серпні 2014 року, - російський терорист Гіркін - Цензор.НЕТ 7856
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просто нужно было для пиара, ого то здать. Врят ли сбу так напряглось
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Москва для "пиара" сдала свидетеля по Боингу перед самым окончанием расследования. Цемах справді був начальником служби ППО в Сніжному в липні-серпні 2014 року, - російський терорист Гіркін - Цензор.НЕТ 3548
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Что-то меня єта "спецоперация" не вдохновляет. Похоже на внедрение нужного, для одной заинтересованой стороны, "свидетеля", который еще неизвестно что скажет. Особенно глядя на новые назначения в СБУ и СЗР...
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Может повторюсь, но практически вся информация по теракту с Боингом у следователей есть. Кто производил запуск, от куда установка попала в Украину, какой бригаде Засрахи принадлежала, причем со снимками с американских спутников. От старого ..****** нужно только свидетельства, по типу, да в штате нашей банды Буков не было, да приехали Уззкие, да по снимкам со спутников все верно стреляли от туда... и не более. Если начнет петлять, обман очень бысто вскроют, ибо там прфи, а не зелепутинцы, которые верят в разные чудеса...
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похоже это спецоперация не СБУ, а ФСБ над сбу
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Больше б таких операций ФСБ, могут нам еще Гиркинда преслать... Ждем...
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Та надо было б, пока "свежий", а то в скором времени может и протухунуть, если события так и будут в этом ключе развиваться
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Узеленские упорно обходят все вопросы о вине росии в войне на Донбассе. А тут вдруг по собственной инициативе тащат в Киев свидетеля для подтверждения роли росии в войне и слова которого должны очень ей не понравится? Хотелось бы ошибится...
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Да такое возможно, но это слишком хитро для ФСБ у них более топорные методы.
Такое больше больше похоже на сценарий Коломойского, что бы получить расейскую "печеньку", к тому же в последнее време он еще раз поменял риторику с "их там уже нет - их войска ушли и теперь это гражданский конфликт" на "это чисто гражданский конфликт который никогда не был инспирирован Расеей"
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У тебя лихорадка? Я в шоке какую дичь порохоботы мелят "внедрили свидетеля" чтоб он отмотал срок, наверно тюрьма была его заветная мечта)))
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Скажет все, что нужно кукловоду театра козеломойского - что у нас гражданская война, никем не инспирированная, что не было фсбешника Гиркина, что это не российские регулярные войска окружили Дебальцево в тот момент, когда в Минске Путин орал на Порошенко "Мы вас раздавим". Скажет, что это не российский град с территории росийского поселка Гуково утюжил приграничную территорию Украины, Что не было никаких плененных " заблудившихся российских офицеров. Расскажет про бук из донецкой шахты, управляемый шахтерами. И все это он раскажет в интервью Г+Гебебель ТВ.
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какая недоработка гиркина.
а почему его, пвошника, не грохнули????
такой свидетель..))))))))))
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А почему Гиркина не грохнули? Он то точно знает больше, чем остальные "ополченцы".
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Тут Гиркин прав. Боинг сбили хорошо обученные кадровые российские военные, оснащенные соответствующим образом. Всякие впопучленцы сбить его не могли. И если бы Цемах что-то знал, то его бы давно уже ликвидировали. Я думаю, что и сам Гиркин по Боингу не все знает.
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Никто ведь не утверждает, что сбивал Цемах - но он должен что-то знать об этом, тк кацапское ПВО стреляло из его зоны ответственности.
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Что-то знать, догадываться и т.д. это не аргументы в суде. Многие люди то же что-то знают, догадываются и т.д. но они никому со всем этим не интересны. Нужны четкие факты и доказательства. Я не думаю, что Цемах знает даже конкретные фамилии, т.к. врядли таким предателям доверяют. Предавший однажды предаст и еще много раз. Это хорошо знают и в ФСБ.
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Причем тут "догадываться"?
К знаниям относятся только факты, а не догадки.
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Ага ваши доказательства - не доказательства.
Канает только личный приказ Путина на бумаге с его подписью и гербовой печатью, заверенный Расейской экспертизой, что это его подпись....
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По этой логике и сам гиркин давно не жилец...
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Тут что раньше: или чекисты грохнут или СБУ под суд отдаст. Может еще и кужугедовича прихватит...
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Нет, у них логика другая = "нам все дозволено!"
По этой ДЕМОНСТРАТИВНОЙ распальцованной логике отравитель луговой не убит, а сделан депутатом
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Ну, какая "страна", такой и депутат, такая и логика - преступные и нелегитимные насквозь.
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гиркин с еврейским паспортом и где то был использован в разведке земли обетованной, поэтому по стопам чуркина пойдет не скоро.
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Сам придумал про "был использован в разведке земли обетованной" ? Цемах справді був начальником служби ППО в Сніжному в липні-серпні 2014 року, - російський терорист Гіркін - Цензор.НЕТ 650
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ну я никогда не пишу конкретные организации, где раньше подрабатывал гиркинд и так все знают, и документы соответствующие есть, поэтому доси не здох.
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если они такие хорошо обученные что ж они медленный Ан на высоте 5000 м перепутали с быстрым Боингом на высоте 10 000м
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Слышь тролятина - ПНХ. Не надо нам вешать на уши, что кто-то что-то перепутал. Они ничего не перепутали, просто неграмотно сделанная провокация. ***** нужен был повод официально ввести войска в Украину, но ... обосрался.
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Теперь главное что бы любители шпилей у нас его не выкрали.
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Дело не в его причастности к сбитию Боинга (судить его и без Боинга есть за что), а в показаниях, которые он может дать
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Андрей Илларионов
Похоже, Путин привлечен к переговорам о государственной ответственности России за сбитый рейс МН17 и убийство 298 человек на его борту.

Как стало известно в России вчера (3 июля), премьер-министр Нидерландов Марк Рютте провел 28 июня секретные переговоры с Путиным.
Рютте отказался сообщить подробности этих переговоров: «Я ничего не могу сказать по этому поводу. Обсуждение должно быть конфиденциальным, в том числе из-за чрезвычайно высокой деликатности темы. Очень важно использовать любую возможность говорить с российским руководством о MH17». Он также не сказал, как отреагировал Путин. «Я могу только сказать, что я говорю в таком разговоре. Я никогда не могу сказать, что ответил мой собеседник из-за конфиденциальности, а также потому, что было бы неправильно, если бы я говорил от имени своего собеседника».

Комментарий премьер-министра Нидерландов Марка Рютте появился на голландском языке еще утром 29 июня, на английском языке - 1 июля, в России о нем узнали только 3 июля.

Сайт российского президента ничего не сообщил о встрече Путина с премьер-министром Нидерландов во время саммита двадцатки в Осаке, хотя предоставил информацию о множестве его других, произошедших там же, встреч. Тем самым поведение кремлевской администрации радикально разошлось с ее же собственными действиями в июле 2014 года, когда в течение 10 дней, последовавших за гибелью МН17, она подробно проинформировала о 6 телефонных переговорах Путина с тем же Рютте, причем дважды (беспрецедентный случай в истории дипломатии!) в течение одних суток - 22 июля 2014 года.

Главный вопрос, возникающий в этой связи, - что именно обсуждали на своих таинственных переговорах Рютте и Путин?
Общая тема разговора была обозначена самим Рютте - теракт, приведший к гибели МН17.
Но какие именно вопросы затрагивались в рамках этой темы?

Пресс-конференция Объединенной следственной группы?
Однако ее содержание стало известно в тот же самый момент, как она произошла, - для этого голландскому премьеру не надо было лететь на другой конец света.

Выдача трех подозреваемых российских граждан на уголовный суд в Гаагу?
Однако требовать/просить этого довольно бессмысленно - известны и официальная позиция российской стороны и формальная позиция ОСГ, не настаивающая на такой выдаче.

Тогда что?

Не исключено, что предметом, по выражению Рютте, «конфиденциальных, деликатных, чувствительных» переговоров стал вопрос о государственной ответственности России за сбитый самолет и гибель его пассажиров и членов экипажа.

Процесс привлечения виновных к ответственности за катастрофу МН17 разделяется на две части - уголовную и государственную.

Что касается уголовного процесса, то он начнется, как известно, 9 марта 2020 года в Гааге. Имена первых (обращаю внимание на это слово) - первых четверых подозреваемых были названы 19 июня 2019 г. Очевидно, что будут названы имена и других.

Что же касается государственной ответственности за теракт, то она устанавливается не в уголовном суде.

Еще 25 мая 2018 г. Нидерланды и Австралия назвали Россию государством, ответственным за этот теракт: «Привлечение государства к ответственности - это сложный юридический процесс, и есть несколько способов сделать это. Нидерланды и Австралия сегодня попросили Россию вступить в переговорный процесс, чтобы найти решение, которое восстановит справедливость после ужасающих страданий и ущерба, причиненных крушением MH17», - пояснил министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок. По его словам, один из возможных шагов после этого - передача дела в международный суд или организацию для вынесения приговора. Позже Блок добавил: «Мы просим у России предложить компенсацию жертвам катастрофы».

8 февраля 2019 г. МИД Нидерландов сообщил о скором начале переговоров между дипломатами Нидерландов и Австралии, с одной стороны, и России, с другой, по вопросу о государственной ответственности России за гибель малайзийского Боинга:
«Мы поддерживаем контакты с Россией по дипломатическим каналам о государственной ответственности. Мы все больше уверены в том, что скоро встретимся с русскими», - сказал спикер МИДа. МИД не сообщит ничего о дате и месте проведения консультации.
«We are in contact with Russia through diplomatic channels about state accountability. We are increasingly confident that we will soon be meeting with the Russians», the spokesperson said. The Ministry would not say anything about the date and location of the consultation.

В начале марта 2019 года состоялся первый тур переговоров между дипломатами трех стран по вопросу о государственной ответственности России.

Министр иностранных дел Австралии Мэрис Пейн:
Хочу отметить, что в начале этого месяца мы провели первую итерацию переговоров о государственной ответственности между Австралией, Нидерландами и Россией.
I want to note that we have held the first iteration of state responsibility talks between Australia, the Netherlands and Russia earlier this month.

Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок:
В мае прошлого года наши две страны приняли решение возложить на Россию ответственность по международному праву за ее роль в сбивании рейса MH17. После этого шага мы вступили в контакт с Россией. Начались переговоры между Нидерландами, Австралией и Россией. Первая трехсторонняя встреча недавно состоялась. Мы не можем вдаваться в содержание этого процесса, потому что конфиденциальность здесь жизненно важна. Но я могу сказать следующее: мы по-прежнему привержены достижению правды, справедливости и ответственности.
In May last year, our two countries took the decision to hold Russia responsible under international law for its role in the downing of the Flight MH17. Following this step, we entered into contract with Russia. Talks have started between the Netherlands, Australia and Russia. The first trilateral meeting has recently taken place. We cannot go into the content of this process because confidentiality is vital here. But I can say this: we remain committed to achieving truth, justice and accountability.
https://foreignminister.gov.au/transcripts/Pages/2019/mp_tr_270319.aspx

В своем комментарии от 29 июня о переговорах с Путиным голландский премьер использовал ту же самую формулу, что и его коллеги из МИДов обеих стран, - «невозможность вдаваться в содержание переговоров из-за их чувствительности и конфиденциальности».

Что же является предметом чувствительных, деликатных, конфиденциальных переговоров о государственной ответственности?

Очевидно, размеры компенсаций жертвам террористического акта.
А также признание государства, ответственного за теракт, спонсором международного терроризма.

Судя по тому, как проводится работа Международной следственной группой и соответствующей дипломатической командой, в целом, кажется, повторяется опыт с расследованием террористического акта над шотландским Локерби 21 декабря 1988 года, когда бомбой, заложенной сотрудниками ливийских спецслужб, был взорван самолет компании PanAm 103, приведший к гибели 270 человек.

В ходе уголовного процесса, начавшегося через 11 с лишним лет после теракта, 3 мая 2000 года, один из подозреваемых, переданных суду Каддафи, Абдельбассет Али Махмед Аль-Меграхи, был осужден на пожизненное заключение. В результате принятия государственной ответственности за теракт режим Каддафи выплатил 2,7 млрд.дол. в качестве компенсаций родственникам его жертв - по 10 млн.дол. за погибшего. А также был публично назван спонсором международного терроризма.

Судя по тому, что переговоры с российской стороной уже идут, то принципиальный вопрос о самом факте государственной ответственности России за осуществленный теракт более уже не обсуждается. Он уже решен. Сам факт участия российской делегации в таких переговорах однозначно свидетельствует о том, что эта ответственность российской стороной уже де-факто признана. Обсуждаются лишь остающиеся «детали».
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........Кремлевские тролли и ольгинские боты могут продолжать замусоривать публичные площадки байками про украинские БУКи, летчиков Волошиных, испанских диспетчеров и т.п. Но их старшие товарищи из Кремля и МИДа уже давно ведут содержательные переговоры о размерах, способах, формах несения Россией государственной ответственности за сбитый МН17.

Как можно понять, размер финансовых компенсаций является предметом прежде всего технических расчетов экспертов. Хотя окончательное решение все равно остается за первым лицом. Что же касается перспектив объявления России и/или кремлевского режима спонсором международного терроризма, то, возможно, именно этот «конфиденциальный, чувствительный, деликатный» вопрос (наряду с размером компенсаций жертвам) и был предметом обсуждения на недавней встрече премьер-министра Нидерландов с Путиным в Осаке.
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Чуток добавлю. Вся деликатность вопроса сводится к максимальному сокрытию для граждан россии, для внутрироссийского обывателя факта признания кремлем государственной ответственности. Именно для внутреннего потребления, дабы не рухнул рейтинг *****. Всему миру все давно ясно и понятно.
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***** побарабану, ему терять нечего кроме собаки, которую он пам-парам-тарарам)) ну вы поняли.
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добавить в этого цемента песка и залатать им дырку в тротуаре.
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Оказывается СБУ умеет не только контрабанду крышевать и поток нелегалов из Африки и Азии через границу переправлять. Иногда они и дело делают.
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Слово похищен здесь неуместно: арестован на территории Украины властями. Мы же не расися - мы не похищаем заложников, а судим преступников.
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Значить правильного взяли. Если ******** говорит что его обколят и признается в чем угодно.
Это уже говорит о том что чувак готовит план отхода, когда пойдет информация. Мол я же говорил, его обкололи.
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Добре було б його після усіх потрібних зізнань вдягти в трусєля - і на дошку оголошень Цемах справді був начальником служби ППО в Сніжному в липні-серпні 2014 року, - російський терорист Гіркін - Цензор.НЕТ 4082
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пис-ят не складно как то, дочка говорит на блок посту был, а дырявый что был начальником службы ПВО
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Чот е*ало этого манкурта в СБУ не такое бравое.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЦемах действительно был начальником службы ПВО в Снежном в июле-августе 2014-го, - российский террорист Гиркин
 
 
 
 
 
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