EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Языковой вопрос Агрессия России против Украины Украинские заложники в РФ Избиение экс-мэра Конотопа Семенихина Убийство Кирилла Тлявова
 Политика Украины
  5242  116
Материалы по теме:
Все про:ГПУ (9199) Межигорье (785) Ющенко (11747) арест имущества (197) Горбатюк (349)

 ГПУ направила в суд ходатайство об аресте имущества Ющенко, - Горбатюк

Прокурор Генеральной прокуратуры Украины направил в суд ходатайство об аресте имущества, принадлежащего экс-президенту Украины Виктору Ющенко.

Об этом сообщил Укринформу начальник Управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк, передает Цензор.НЕТ.

"Прокурор направил в суд ходатайство об аресте всего имеющегося имущества экс-президента Виктора Ющенко", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Следователь Смитюх, объявивший мне о подозрении в деле "Межигорья", имеет конфликт интересов на почти $1 млн, - Ющенко. ДОКУМЕНТ

Горбатюк добавил, что сейчас судебное заседание по рассмотрению этого дела еще не назначено.

Напомним, Ющенко по делу Межигорья подозревают в завладении имуществом стоимостью 540 млн. грн. Адвокат Ющенко, в свою очередь заявил, что эти подозрения: "Абсурд и ахинея. Готовы доказывать свою полную невиновность".

Источник: https://censor.net.ua/n3135863
 
   
 Топ комментарии
 
Вот это правильно Всех сепаратистов на волю и поснимать с них обвинения по Майдану А всех помаранчевых и проевропейских политиков на нары Что бы в следующий раз не сопли жевали и мямлили когда к власти придут а врагов Украины сажали и давили
 показать весь комментарий
 
вот и Московию он бесит...
Оранжевая чума, свидомые, майданутые, разговоры о Голодоморе...- все от Ющенко пошло...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
не могу понять, почему соевые? лично конфет не кушаю, и никакие сладости тоже, сравнить не с чем, но тот кто употребляет, говорят что великолепная продукция, чистый шоколад, намного вкусней других, включая импорт. ты топишь за холуя зеленого, тебя же не обзывают сопливый.
 показать весь комментарий
 
 
Почему соєвиє?
Очень просто.
Лахтинцам, воспітанним на шютках Пєтросяна ето кажется нєвєроятно обідной і смєщной обзивалкой укров....

 показать весь комментарий
 
 
я не в теме, не системный, просто задрачиваю зебилов, весело с них тупых. просвети-кто такие лахтинцы? может лохтинцы, от слова лох?
 показать весь комментарий
 
пєрдовський ТА ВДАВИСЬ ТИ ВЖЕ !! і не страждай так
 показать весь комментарий
 
Соєві - це мабуть ті, що вважають Петю кращитм президентом. Я за Петю не голосував, а Юща захищаю, бо він, на мою думку, був кращим президентом.
Просто згадайте вашу зарплату в баксах в 2007-2008 і зараз. При Ющі 1000 баксів у Києві не вважалися крутою зарплатнею.

І да, із усіх президентів лише Ющ дійсно виконував пункти своєї програми:

- допомога при народженні дітей,

- скорочення сроку служби в армії до року (і план повного переходу на контракт, зарізаний Яником, який вирішив знищити армію)
- ріст мінімальної зарплати в 2,5 раза, середньої - в 3 рази
- український дубляж фільмів у кінотеатрах на 100%
І ще багато можна згадати.
 показать весь комментарий
 
Зараз бухий Пєтя дає гастролі Україною.. Протверезішає і як дізнається ще більше посивішає бо то його майбутнє ГПУ направила до суду клопотання про арешт майна Ющенка, - Горбатюк - Цензор.НЕТ 6051
 показать весь комментарий
 
А рейтинги то у "бухого Пєті" ростуть з кожним днем.
Чим більше ідіотизму генерує зе і його зекома., тим більше зростає рейтинг.
Це звичайно, для деяких громадян, неприємно усвідомлювати, але що поробиш.
Уміння грати на роялі використовуючи своєрідну техніку, дуже мало для президента воюючою країни ...
 показать весь комментарий
 
 
если выборы в октябре, Слуги Урода набрали от силы 5%. наступает прозрение.
 показать весь комментарий
 
 
Соплежуя давно пора бутылизировать
 показать весь комментарий
 
Адвокат Ющенко, в свою очередь заявил, что эти подозрения: "Абсурд и ахинея. Готовы доказывать свою полную невиновность".
Источник: https://censor.net.ua/n3135863

Оце і є правда.
Жулька мабуть мститься.
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГПУ направила в суд ходатайство об аресте имущества Ющенко, - Горбатюк
 
 
 
 
 
 вверх