 ГПУ направила в суд ходатайство об аресте имущества Ющенко, - Горбатюк

Об этом сообщил Укринформу начальник Управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк, передает Цензор.НЕТ.
"Прокурор направил в суд ходатайство об аресте всего имеющегося имущества экс-президента Виктора Ющенко", - сказал он.
Горбатюк добавил, что сейчас судебное заседание по рассмотрению этого дела еще не назначено.
Напомним, Ющенко по делу Межигорья подозревают в завладении имуществом стоимостью 540 млн. грн. Адвокат Ющенко, в свою очередь заявил, что эти подозрения: "Абсурд и ахинея. Готовы доказывать свою полную невиновность".
Очень просто.
Лахтинцам, воспітанним на шютках Пєтросяна ето кажется нєвєроятно обідной і смєщной обзивалкой укров....
Просто згадайте вашу зарплату в баксах в 2007-2008 і зараз. При Ющі 1000 баксів у Києві не вважалися крутою зарплатнею.
І да, із усіх президентів лише Ющ дійсно виконував пункти своєї програми:
- допомога при народженні дітей,
- скорочення сроку служби в армії до року (і план повного переходу на контракт, зарізаний Яником, який вирішив знищити армію)
- ріст мінімальної зарплати в 2,5 раза, середньої - в 3 рази
- український дубляж фільмів у кінотеатрах на 100%
І ще багато можна згадати.
Чим більше ідіотизму генерує зе і його зекома., тим більше зростає рейтинг.
Це звичайно, для деяких громадян, неприємно усвідомлювати, але що поробиш.
Уміння грати на роялі використовуючи своєрідну техніку, дуже мало для президента воюючою країни ...
Источник: https://censor.net.ua/n3135863
Оце і є правда.
Жулька мабуть мститься.