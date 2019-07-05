 Неизвестный угрожает взорвать Морвокзал и причалы в Одессе, если не выведут корабли НАТО и не зарегистрируют Клюева и Шария, - Омелян

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал министр инфраструктуры Владимир Омелян, опубликовав скрин письма с угрозами.
"Ну что, давно большевичков не было? 100 лет назад все начиналось? Получили "требования" запретить кораблям НАТО заходить в акваторию Одесского порта и восстановить регистрацию товарищей Клюева и Шария на выборах. Иначе, обещают подорвать Морской вокзал и причалы в Одессе", - написал он, отметив, что "это не местные сумасшедшие, а четкая политика Москвы по устрашению, блокаде и террору".
"Переговоры с Кремлем можно вести только тогда, когда украинские танки будут на Красной площади", - резюмировал он.
Согласно опубликованному Омеляном тексту письма, в случае отказа властей освободить акваторию Одесского порта от военных кораблей НАТО и восстановить регистрацию в качестве кандидатов в нардепы Андрея Клюева и Анатолия Шария неизвестные планируют взорвать заминированные объекты в 14:00.
Не для того вы выбирали этого ватного ублюдка, шоб он с НАТОй дружил (даже только на словах).
Если бы Зеля заявил, что он против НАТО - он бы во второй тур не прошел бы даже.
Но оттого, шо это тупое полено молчало бо ему приказали молчать, оно не стало менее ватным.
По крайней мере, вся его нынешняя деятельность направлена против государственности и независимости Украины.
А разговоры - это да. ***** тоже говорит, что в Роисе демократия. 86% верит.
В каком месте?? Визиты во Францию, Германию, Канаду - направлены против государственности Украины?
Или договоренность об облегчении визового режима с Канадой и поставкам канадского вооружения?
Зелебобной Украиной после этих визитов подтерлись и вернули Роисю в ПАСЕ.
Та что да, вы и ваша обЗЕзянка - враги Украины. Кто по тупости, кто сознательно.
Но разбираться в сортах говна у нас уже не будет времени.
Я об этом и говорю. Поэтому с небольшим перерывом на музыкальную ЗЕпаузу важно не повторить ошибок:
- только военная диктатура,
- только полная зачистка ваты,
- никаких свобод для незрелой биомассы на протяжении лет 30.
А уже лет через 30, когда ваши останки вперемешку с негашеной известью полностью истлеют, вырастет пара поколений настоящих украинцев без "сватов", "ментов", "одноклассников" и советских учебников истории в головах, можно будет снова попробовать демократию.
Не секрет, что за вазелина голосовало и продолжает орать всякое "рузькомирное" отребье.
Показательно, ВСЕ "порохоботы" - за НАТО и ЕС, против рашки и скрепоносцев..
А большинство зебилов - любят рузький мир, орут про "печеньки Госдепа" и требуют вернуть клюева и шария..
Меньшенству же зебилов - на всё наплевать, они верят в снижение тарифов и зп по 4000 баксов
где "Здравствуйте уважаемый"?
где "С наилучшими пожеланиями"?
Интересно, Клюев и Шарий-- пособники террористов ?
Или у какого то старого ватника - июльское обострение!
Для воспітанія і уваженія.
Ну оно ж и не удевительно, агент лолита то не дремлет))))
одолжи у гладковского мозги-у него их с излишком-обвел вокруг своего хр-а... всю укр армию и пракаратуру.
Сотни миллионов потратил?? Кто?? Мальдивский??
на что??
на отдыхи мальдивские 500 000 евро за неделю потратил со всем своим кодлом.
ахахаха
Ну ти і галава !
проще тогда выборы отменить
Стефанчук немного умнее.
НАТА - НЕТ! И шарики наколотые...
реальная гражданская война или капитуляция перед путиным
Як упіймають - негайно повну клізьму настоянки глоду (Crataegi tinctura)!
Голубов, одесский сепар?