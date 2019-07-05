EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Языковой вопрос Агрессия России против Украины Украинские заложники в РФ Избиение экс-мэра Конотопа Семенихина Убийство Кирилла Тлявова
 Происшествия
  3999  95
Материалы по теме:
Все про:минирование (810) Одесса (5514) Си-Бриз (87) Омелян (646)

 Неизвестный угрожает взорвать Морвокзал и причалы в Одессе, если не выведут корабли НАТО и не зарегистрируют Клюева и Шария, - Омелян

Неизвестный прислал в одесский филиал Администрации морских портов Украины сообщение о намерениях подорвать морвокзал и несколько причалов в Одессе, выдвинув при этом ряд требований.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал министр инфраструктуры Владимир Омелян, опубликовав скрин письма с угрозами.

"Ну что, давно большевичков не было? 100 лет назад все начиналось? Получили "требования" запретить кораблям НАТО заходить в акваторию Одесского порта и восстановить регистрацию товарищей Клюева и Шария на выборах. Иначе, обещают подорвать Морской вокзал и причалы в Одессе", - написал он, отметив, что "это не местные сумасшедшие, а четкая политика Москвы по устрашению, блокаде и террору".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Террористы наращивают плотность минно-взрывных заграждений на Донбассе. Работы осуществляют кадровые военные РФ, - ГУР

"Переговоры с Кремлем можно вести только тогда, когда украинские танки будут на Красной площади", - резюмировал он.

Неизвестный угрожает взорвать Морвокзал и причалы в Одессе, если не выведут корабли НАТО и не зарегистрируют Клюева и Шария, - Омелян 01

Согласно опубликованному Омеляном тексту письма, в случае отказа властей освободить акваторию Одесского порта от военных кораблей НАТО и восстановить регистрацию в качестве кандидатов в нардепы Андрея Клюева и Анатолия Шария неизвестные планируют взорвать заминированные объекты в 14:00.

Неизвестный угрожает взорвать Морвокзал и причалы в Одессе, если не выведут корабли НАТО и не зарегистрируют Клюева и Шария, - Омелян 02

Источник: https://censor.net.ua/n3135862
 
   
 Топ комментарии
 
Нарид нэгодуэ. Не для того он ЗЕ выбирал, шоб проклятая НАТА порочила память о дедовоевалах.
 показать весь комментарий
 
спасибо за очередное подтверждение, что сторонники зе - полные дебилы
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Нарид нэгодуэ. Не для того он ЗЕ выбирал, шоб проклятая НАТА порочила память о дедовоевалах.
 показать весь комментарий
 
 
спасибо за очередное подтверждение, что сторонники зе - полные дебилы
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ну высрался, молодец. Других обгадил и сам утвердился,!!! Настоящий кацап
 показать весь комментарий
 
 
Хотелось бы внести небольшое уточнение ,, - полные дебилы ( тоесть - высшая стадия олигофрении ) теперь называются - зебилами . .
 показать весь комментарий
 
 
Приношу извинения за эту академическую неточность
 показать весь комментарий
 
 
ЗЕбилы - новый мем? Вроде "титушка".
 показать весь комментарий
 
Ну, да, Зєля ж дав їм понюхати свій рояль, і оні єго зауважалі...
 показать весь комментарий
 
 
ПреЗЕбздента не хватает возле такого шикарного пианино.
 показать весь комментарий
 
 
И снова ватный мудак "злой крот" откровенно лепит горбатого о том, о чем в его ****** нифига не знают.
 показать весь комментарий
 
 
Дурик, Зеля по поводу НАТО декларирует позицию, абсолютно аналогичную позиции Порошка.
 показать весь комментарий
 
 
Так потому и нэгодуэ.
Не для того вы выбирали этого ватного ублюдка, шоб он с НАТОй дружил (даже только на словах).
 показать весь комментарий
 
 
У тебя вавка в голове.
Если бы Зеля заявил, что он против НАТО - он бы во второй тур не прошел бы даже.
 показать весь комментарий
 
Потому и не заявил. И вобще на людях его на показывали.
Но оттого, шо это тупое полено молчало бо ему приказали молчать, оно не стало менее ватным.

По крайней мере, вся его нынешняя деятельность направлена против государственности и независимости Украины.

А разговоры - это да. ***** тоже говорит, что в Роисе демократия. 86% верит.
 показать весь комментарий
 
 
" вся его нынешняя деятельность направлена против государственности и независимости Украины."

В каком месте?? Визиты во Францию, Германию, Канаду - направлены против государственности Украины?
Или договоренность об облегчении визового режима с Канадой и поставкам канадского вооружения?
 показать весь комментарий
 
И чем его "визиты" закончились?
Зелебобной Украиной после этих визитов подтерлись и вернули Роисю в ПАСЕ.

Та что да, вы и ваша обЗЕзянка - враги Украины. Кто по тупости, кто сознательно.
Но разбираться в сортах говна у нас уже не будет времени.
 показать весь комментарий
 
 
Враги Украины - это такие как ты боты, которые синхронно с лахтинскими переключились на мочилово следующего украинского президента и работают на главный интерес кремля - хаос в Украине.
 показать весь комментарий
 
 
Конечно. Все, кто за Украину - ваши враги.

Я об этом и говорю. Поэтому с небольшим перерывом на музыкальную ЗЕпаузу важно не повторить ошибок:
- только военная диктатура,
- только полная зачистка ваты,
- никаких свобод для незрелой биомассы на протяжении лет 30.

А уже лет через 30, когда ваши останки вперемешку с негашеной известью полностью истлеют, вырастет пара поколений настоящих украинцев без "сватов", "ментов", "одноклассников" и советских учебников истории в головах, можно будет снова попробовать демократию.
 показать весь комментарий
 
 
зебилы негодуют и угрожают взорвать морвокзал и причалы в Одессе, если не выведут корабли НАТО и не зарегистрируют Клюева и Шария...
Не секрет, что за вазелина голосовало и продолжает орать всякое "рузькомирное" отребье.
Показательно, ВСЕ "порохоботы" - за НАТО и ЕС, против рашки и скрепоносцев..
А большинство зебилов - любят рузький мир, орут про "печеньки Госдепа" и требуют вернуть клюева и шария..
Меньшенству же зебилов - на всё наплевать, они верят в снижение тарифов и зп по 4000 баксов Невідомий погрожує підірвати Морвокзал і причали в Одесі, якщо не виведуть кораблі НАТО і не зареєструють Клюєва та Шарія, - Омелян - Цензор.НЕТ 7622
 показать весь комментарий
 
письмо составленно неверно!
где "Здравствуйте уважаемый"?
где "С наилучшими пожеланиями"?
 показать весь комментарий
 
 
Чётко прослеживается почерк алко-треш дивы Натальи Витренко
 показать весь комментарий
 
 
это терроризм....
Интересно, Клюев и Шарий-- пособники террористов ?
 показать весь комментарий
 
 
Ха. Интересно, чем он причалы взрывать собрался. Баночку со своими анализами подложил туда заранее ?
 показать весь комментарий
 
 
теоретически для российских диверсантов это не сложная задача.
 показать весь комментарий
 
 
Взорвать боевой корабль не так уж просто даже прикрепив взрывчатку к днищу. Да и взрывчатки нужно дохрена и больше. Это только в кино показывают, что прикрепил бомбочку размером с кирпич и все дело в шляпе. А вы видели размеры морских мин?!
 показать весь комментарий
 
 
А при нынешних технологиях так тишело вычислить торпеду ? Да ? **** вы прикалываетесь ? Зачем фуфло печатать ? Пусть кремль и печатает в свих СМИ эту страшилку . Логичней будет .
 показать весь комментарий
 
 
Это 100% люди пропагандона Питушария минируют.
 показать весь комментарий
 
 
а вам не подобається ? ви ж самі пропонували об'єднатись з рашистами і виступити проти Європи.
 показать весь комментарий
 
Подозреваю что из дурки этого и выпустили, в связи с сокращением койко мест и бюджета!
Или у какого то старого ватника - июльское обострение!
 показать весь комментарий
 
Гiперлуп почав фейки плодити. "Мели Омеля, твоя неделя."(с)
 показать весь комментарий
 
 
Нужно несколько рыгов показательно утопить в море. Чтобы другим неповадно было шутить. Пусть это молодежь сделает,незаметно.
 показать весь комментарий
 
Сралін би так і зробив.
Для воспітанія і уваженія.
 показать весь комментарий
 
Зробити це дійсно слід! Єдине питання, показово, чи непомітно?
 показать весь комментарий
 
 
Если на утро вынесет пять трупов с табличками - " За НАТО". Это будет показово, чи непомітно?
 показать весь комментарий
 
Маргулиса срочно вызвать в Одессу!!! настоящих буйных мало, вот и нету вожаков и нам осталось уколоться и упасть на дно колодца.
 показать весь комментарий
 
Это всё, что нужно знать о про-российских избирателях....
 показать весь комментарий
 
Вы порохоботы видать совсем башней поехали. Уже такую хрень нести. Как кацапы уже точно.
Ну оно ж и не удевительно, агент лолита то не дремлет))))
 показать весь комментарий
 
 
знатно у зебилов пердаки подорвало от правды) беги уж, лечись, терпило-мученег кацапский Невідомий погрожує підірвати Морвокзал і причали в Одесі, якщо не виведуть кораблі НАТО і не зареєструють Клюєва та Шарія, - Омелян - Цензор.НЕТ 7213
Невідомий погрожує підірвати Морвокзал і причали в Одесі, якщо не виведуть кораблі НАТО і не зареєструють Клюєва та Шарія, - Омелян - Цензор.НЕТ 4937
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
територия Вольных? от чего ты вольный? от мозгов?
одолжи у гладковского мозги-у него их с излишком-обвел вокруг своего хр-а... всю укр армию и пракаратуру.

Сотни миллионов потратил?? Кто?? Мальдивский??
на что??
на отдыхи мальдивские 500 000 евро за неделю потратил со всем своим кодлом.

ахахаха
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Шабаш дебилов в Украине!.Шарий и Клюев отобрали бы голоса у Рабиновича,Медедчука.которые являются партнерами Пораженко.Теперь не отберут.И Мертвечук с Пораженко сообразят нехилую коалицию в Раде против ЗЕ.
 показать весь комментарий
 
 
А Януковічь скіко? Га?
Ну ти і галава !
 показать весь комментарий
 
 
Не переживай - Партию Шария ведь зарегистрировали, так что свои 2-3% ватных голосов они похоронят
 показать весь комментарий
 
От чего такой " приход" , расскажите таварищ . ? Это марихуана ,, или аргентинская мука .?? Невідомий погрожує підірвати Морвокзал і причали в Одесі, якщо не виведуть кораблі НАТО і не зареєструють Клюєва та Шарія, - Омелян - Цензор.НЕТ 6612 .
 показать весь комментарий
 
А вообще, пусть действует. Особенно это чудо архитектурной мысли - совковый морвокзал давно пора обновить, ну и уродливый псевдомонумент перед входом пусть прихватит.
 показать весь комментарий
 
Чем вам "Золотое дитя" Э. Неизвестного не угодило?
 показать весь комментарий
 
"восстановить регистрацию товарищей Клюева и Шария на выборах."

проще тогда выборы отменить
 показать весь комментарий
 
Расейским пуканом оно взорвет! Главное этим взрывателям не обкакаться...
 показать весь комментарий
 
 
Немедленно выполняйте требования А потом перед телекамерами пожалуйтесь Что у вас не было другого выбора Могли пострадать мирные граждане
 показать весь комментарий
 
 
Либо Богдан, либо разумков.
Стефанчук немного умнее.
 показать весь комментарий
 
 
По почерку - Натаха Ветренко!
НАТА - НЕТ! И шарики наколотые...
 показать весь комментарий
 
Очередного зебила освободили из дурдома...
 показать весь комментарий
 
 
это не дебилы. это как раз зачем двигали зелю -
реальная гражданская война или капитуляция перед путиным
 показать весь комментарий
 
прямо какой то рузький чилавек. видать пропустил тогда 2 мая в Одессе. Нужно бы его отловить и устранить этот недостаток.
 показать весь комментарий
 
 
Рашка бросает в бой свои лучшие психиатрические силы
 показать весь комментарий
 
 
Заминировал зелеными соплями, которые долго копил и испускал на портрет клоуна
 показать весь комментарий
 
Оце його трісьот... Ой матінко, як же ж трісьот... Бачив я, коли "аштрісло" - але щоб ОТАК...
Як упіймають - негайно повну клізьму настоянки глоду (Crataegi tinctura)!
 показать весь комментарий
 
 
пока не закопаем весь лишнехромасомно-скрепный и законтаченно-апущенный биоматериал ничего хорошего не будет.
 показать весь комментарий
 
Вата вже видала діжурне "етасдєлалізєбіли!!"?
 показать весь комментарий
 
Психбольные люди допущенные к интернету представляют угрозу,прежде всего себе ибо написанное ими в чатах ,с точки зрения банальной эрудиции,могут вызвать парадоксальные иллюзии ,приводящие к маниакально депрессивному психозу
 показать весь комментарий
 
Дешевая провокация порохнявой компашки. Они уже так обосрались , шо в ход пошли самые дешевые и мерзкие методы
 показать весь комментарий
 
Поки народ буде мовчати,доки жидо-кацапска мерзота буде пакостити Україні.
 показать весь комментарий
 
Мабуть якийсь п'яний кацап на стакан заробляє...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНеизвестный угрожает взорвать Морвокзал и причалы в Одессе, если не выведут корабли НАТО и не зарегистрируют Клюева и Шария, - Омелян
 
 
 
 
 
 вверх