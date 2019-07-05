 В Офисе Президента отреагировали на просьбу о защите иностранных инвесторов

Об этом пишут Українські новини со ссылкой на портал interfax.com.ua.

В свою очередь, генеральный директор дочернего предприятия Китайской Национальной Корпорации по строительным материалам - ООО "Восход Солар", которая владеет десятью солнечными электростанциями в Одесской и Николаевской областях, поблагодарил президента и заместителя председателя ОП за оперативный ответ, и выразил надежду, что прямой и тесный диалог президента с представителями иностранных инвесторов, станет залогом будущего роста украинской экономики и роста ее инвестиционной привлекательности.

Напомним, ранее представители дочерней компании Китайской Национальной Корпорации обратились к президенту Владимиру Зеленскому с официальным письмом с просьбой о помощи и защите от попыток частных лиц захватить предприятие, используя влияние на судебные и силовые структуры.