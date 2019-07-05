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 Политика Украины
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Все про:инвестиции (878) Офис Президента (11)

 В Офисе Президента отреагировали на просьбу о защите иностранных инвесторов

Заместитель руководителя Офиса Президента Руслан Рябошапка отправил запрос в НАБУ, СБУ и Государственное Бюро Расследований относительно влияния частных лиц на решения судов и использования собственных связей в силовых органах для получения контроля над активами предприятия ООО "Восход Солар" и пообещал сообщить о результатах.

Об этом пишут Українські новини со ссылкой на портал interfax.com.ua.

В свою очередь, генеральный директор дочернего предприятия Китайской Национальной Корпорации по строительным материалам - ООО "Восход Солар", которая владеет десятью солнечными электростанциями в Одесской и Николаевской областях, поблагодарил президента и заместителя председателя ОП за оперативный ответ, и выразил надежду, что прямой и тесный диалог президента с представителями иностранных инвесторов, станет залогом будущего роста украинской экономики и роста ее инвестиционной привлекательности.

Напомним, ранее представители дочерней компании Китайской Национальной Корпорации обратились к президенту Владимиру Зеленскому с официальным письмом с просьбой о помощи и защите от попыток частных лиц захватить предприятие, используя влияние на судебные и силовые структуры.

Источник: https://censor.net.ua/n3135861
 
 
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Зеленский превратил Администрацию Президента Украины АПУ в ОПУ
73% лохов с улыбкой дауна верят президенту и надеются на скорое увеличение своего благосостояния, не понимая, что в его планах превратить всю страну в жопу
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А расскажи еще что небудь про инсад который тебе дружки из Альфа-центавра слили.
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Буквенные аббревиатуры и номерные знаки имени автора это высера поражают.
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Это демократичный твитор добавляет к выбранному юзверем логину, если таких логинов у него уже есть.
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сначала полная ревизия, что оные ынвесторы делают в укрземле.

спекулируют на облигациях,
качают газ,
какие зарплаты на ихних заводах,
почем зерно вывозят,.....??
может их гнать нада??
бо енти ынвесторы зарубежные - енто те же яйца ахметовы-мальдивские, только в профиль.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Офисе Президента отреагировали на просьбу о защите иностранных инвесторов
 
 
 
 
 
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