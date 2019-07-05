 ЦИК: На парламентских выборах не будут создавать спецучастки для военных на Донбассе

Об этом в интервью "УНИАН" сказал член Центральной избирательной комиссии Леонтий Шипилов, передает Цензор.НЕТ.

"На этих (парламентских. - Ред.) выборах, в отличие от выборов президента Украины, не создавались специальные участки для голосования военных на линии разграничения", - заявил он.

По словам Шипилова, во время президентских выборов эта возможность была предоставлена - по представлению Министерства обороны была создана система специальных участков по линии фронта.

В то же время, по словам члена ЦИК, на парламентских выборах такой возможности законом не предусмотрено.

"Более того, мы подавали законопроект, чтобы этот вопрос урегулировать и предоставить такую возможность, но, к сожалению, он не был рассмотрен. Поэтому военные (если смогут) будут голосовать на обычных избирательных участках в населенных пунктах", - сказал Шипилов.

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