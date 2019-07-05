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 Происшествия, Общество
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 Полиция после 2 лет поиска задержала банкира, который завладел 129 млн грн одного из столичных банков

Национальная полиция разыскала и задержала сотрудника банка, которого подозревают в завладении 129 млн гривен заведения и который скрывался от правосудия два года.

Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Правоохранители выяснили, что заместитель начальника отдела одного из столичных банков в результате преступной деятельности, в том числе с помощью межбанковских операций, привел банк к убыткам на сумму более 129 миллионов гривен. В отношении фигуранта начато уголовное производство по ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса.

В мае 2017 года 33-летнему мужчине было сообщено о подозрении, а через несколько дней его объявили в розыск. Сегодня стало известно, что сотрудники Департамента уголовного розыска Нацполиции установили место нахождения и задержали разыскиваемого.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет. Следственные действия продолжаются.

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Название банка в полиции не раскрыли. В то же время, как сообщает издание "Левый берег" зимой и весной 2017 года речь шла о растрате такой суммы денег в "ДиВи Банке", подозреваемым по делу проходил председатель правления банка Сергей Горбачевский.

Источник: https://censor.net.ua/n3135852
 
 
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Два года прятался. А парашенко до сих пор )) Учись,зеленый ))
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мелкая рыбёшка. надо гонтареву из лондона вытянуть и накрыть её начальство.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПолиция после 2 лет поиска задержала банкира, который завладел 129 млн грн одного из столичных банков
 
 
 
 
 
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