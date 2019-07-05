 Зеленский уже не может ветировать закон о ВСК с нормами об импичменте. Он обязан его подписать, - Парубий

"Господин Зеленский информирую Вас, что Вы больше не имеете право ветировать закон о ВСК. Сейчас Вы можете его только подписать. Если он будет ветирован, это будет нарушением закона", - сказал спикер на пленарном заседании парламента в пятницу утром, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Он пояснил, что согласно ст.94 Конституции Украины, у президента есть 15 дней после получения закона, чтобы подписать его или вернуть в Верховную Раду со своими мотивированными предложениями для повторного рассмотрения.
Парубий напомнил, что этот срок для закона о ВСК истек 27 июня.
"Потому закон, согласно Конституции Украины, считается утвержденным президентом Украины и должен быть подписан и официально обнародован", - заявил спикер Рады.
Он также сообщил, что в пятницу направит официальное письмо президенту Украины с требованием немедленно подписать закон Украины о временных следственных комиссиях, специальную временную следственную комиссию и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины.
Парубий ранее уже несколько раз призывал главу государства проинформировать о судьбе переданного ему на подпись закона.
Напомним, 6 июня Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №1098 о временных следственных комиссиях (ВСК) и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины.
Как сообщалось, новый закон предусматривает, как будет работать ВСК при процедуре импичмента президента.
не підпишу!
Прикольно, но, по логике Парубия, ведь и подписать теперь тоже нельзя - 15 дней прошло.
ИМХО, логика должна быть одна для подписания и для ветирования. През нарушил закон (пропустил 15 дней), и что теперь? Либо он все равно обязан подписать или ветировать (хоть и с опозданием), либо нужно подавать повторно (это было бы удивительно). Если на этой ветке есть юристы - просьба прояснить.
Ну от тепер дивимося - підпише чи ні. Якщо не підпише - значить торгується.
Вопрос тогда, что изменится, если внесут изменения, как хочет Парубий и президент и спикер не будут ничего делать каким то законом в будущем? Опять Ж.
Поэтому необходимо принимать изменения, что если нет ничего от президента, ни замечаний, ни предложений, значит закон автоматически подписан и все, хотя самой подписи нет.
Ветировать уже низзя - молчание знак согласия
Конституція писалася для людей, які погоджуються жити за законом хоча б з формальної точки зору. Рейдерам закон не писан, коли він не служить меті захоплення та пограбування підприємства.
когда тебя на помойку выбросят ???
достал уже жертва логопеда.
Готуйся до допиту в генпрокуратурі нормального, незалежного генпрокурора, Падубій
Зебилы, мотайте сопли на кулак!
В.Зеленский
что он - НЕ ДЕЕСПОСОБНЫЙ преЗЕдент и НЕ МОЖЕТ выполнять свои обязанности!
Ну, как Янукович в начале 2014-го.... и ВР может опять назначать Турчиного и.о. президента.