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 Политика Украины
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Все про:вето (291) ВСК (175) Зеленский (2003) импичмент (345) Парубий (1976)

 Зеленский уже не может ветировать закон о ВСК с нормами об импичменте. Он обязан его подписать, - Парубий

Президент Украины Владимир Зеленский обязан подписать принятый парламентом закон о временных следственных комиссиях (ВСК) с нормами о процедуре импичмента главы государства, поскольку срок, позволяющий ветировать документ, истек, заявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

"Господин Зеленский информирую Вас, что Вы больше не имеете право ветировать закон о ВСК. Сейчас Вы можете его только подписать. Если он будет ветирован, это будет нарушением закона", - сказал спикер на пленарном заседании парламента в пятницу утром, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он пояснил, что согласно ст.94 Конституции Украины, у президента есть 15 дней после получения закона, чтобы подписать его или вернуть в Верховную Раду со своими мотивированными предложениями для повторного рассмотрения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мы видим, что там около 10 нарушений, - Стефанчук дал понять, что Зеленский ветирует закон о ВСК, предусматривающий процедуру импичмента

Парубий напомнил, что этот срок для закона о ВСК истек 27 июня.

"Потому закон, согласно Конституции Украины, считается утвержденным президентом Украины и должен быть подписан и официально обнародован", - заявил спикер Рады.

Он также сообщил, что в пятницу направит официальное письмо президенту Украины с требованием немедленно подписать закон Украины о временных следственных комиссиях, специальную временную следственную комиссию и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины.

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Парубий ранее уже несколько раз призывал главу государства проинформировать о судьбе переданного ему на подпись закона.

Напомним, 6 июня Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №1098 о временных следственных комиссиях (ВСК) и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины.

Как сообщалось, новый закон предусматривает, как будет работать ВСК при процедуре импичмента президента.

Источник: https://censor.net.ua/n3135851
 
   
 Топ комментарии
 
а есть картинка как вазелин работает с документами НЕ из сериала?
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не всё сразу: вначале должен поработать сценарист, потом режиссёр... Зеленский уже не может ветировать закон о ВСК с нормами об импичменте. Он обязан его подписать, - Парубий - Цензор.НЕТ 2445
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ему подарили карту, где обозначены столицы. не перегружайте ребёнка Зеленский уже не может ветировать закон о ВСК с нормами об импичменте. Он обязан его подписать, - Парубий - Цензор.НЕТ 6327
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Если хочешь пожить, то умерь свою прыть, лугандонец!
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Отрабатывай реакцию, а не тревожь людей, лугандонец!
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Скоро посмеёмся все вместе. Дно уже пробито

Зеленський уже не може ветувати закон про ТСК з нормами про імпічмент. Він зобов'язаний його підписати, - Парубій - Цензор.НЕТ 4047
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А дочитать статью конституции пагубий не осилил? Сам подпиши и все дела! Но понты погнать - это святое - дебил б.
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Ахахаха)))) зекретин недоразвитый -уже и зебобики это нечаянно признают
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Він вже підписав, коли керував закон на розгляд Зєломойського.
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так, якщо президента імпічнути, то хто ж буде наріду слугувати?
не підпишу!
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А шо там про недоторканість та отзив депутатів? Горлопани прийняли чи як?
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А що Зеленський такий законопроєкт в раду подавав?
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вместе с импичментом.его закон ублюдков не устроил
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тебе менты исчо импичмент не пристроили. Срано, что большие интервалы. Сдарова
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вторая неделя,как не был в подвале.сдарова
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у мну тож рекорд, но тревожный чемоданчик на готове
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шмаркля поздно всралася со своими законами.
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"у Президента есть 15 дней после получения закона, чтобы подписать его или вернуть в Верховную Раду со своими мотивированными предложениями для повторного рассмотрения."

Прикольно, но, по логике Парубия, ведь и подписать теперь тоже нельзя - 15 дней прошло.
ИМХО, логика должна быть одна для подписания и для ветирования. През нарушил закон (пропустил 15 дней), и что теперь? Либо он все равно обязан подписать или ветировать (хоть и с опозданием), либо нужно подавать повторно (это было бы удивительно). Если на этой ветке есть юристы - просьба прояснить.
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Ви Конституцію почитайте: якщо упродовж 15 днів президент не підписав і не ветував закон, то право підписати закон і ввести його в дію з'являється у спікера - тобто у Парубія.
Ну от тепер дивимося - підпише чи ні. Якщо не підпише - значить торгується.
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Не. Это они так хотят сделать только. Просто сейчас есть прокол в том, что если Зеленский ничего не будет делать вообще, т.е. мариновать этот закон, то он как раз и не нарушает закон. Нет там процедур из за таких ситуаций.
Вопрос тогда, что изменится, если внесут изменения, как хочет Парубий и президент и спикер не будут ничего делать каким то законом в будущем? Опять Ж.
Поэтому необходимо принимать изменения, что если нет ничего от президента, ни замечаний, ни предложений, значит закон автоматически подписан и все, хотя самой подписи нет.
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Спікер має право підпису, читайте закони...
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У разі якщо Президент України протягом встановленого строку не повернув закон для повторного розгляду, закон вважається схваленим Президентом України і має бути підписаний та офіційно оприлюднений.

Ветировать уже низзя - молчание знак согласия
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А ким він має бути підписаний? Тим самим президентом, який його вперто іґнорує? Чи Головою Ради?
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А я хз. Наверно президентом. Спикер уже раз подписывал кагбе.
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В тому і проблема, що хз. Конституцію писали тим, чим Зєйло грало на роялі.
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Головою Ради замість президента, після 15 днів надається таке право. Прецеденти раніше вже були...
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То чого ще чекає пан Парубій? Зєйло не внесло поправок, не заветувало, але й не підписало протягом встановленого строку? Всьо, поїзд від'їхав, Парубій підписує від імені президента та наказує опублікувати закон.
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А наступного дня розпочати процедуру імпічменту за зухвале порушення Конституції.
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Ніхто в банді рейдерів, яка захопила АП, не збирається виконувати Конституцію та закони. І шо з того, що Конституція наказує в цей ситуації підписати закон? Яке покарання передбачено за порушення цей норми? Розстріл? Десять років ув'язнення? Ну, хоча б штраф розміром мільйон офшорних зелених? Ні? Жодної кари не передбачено? То гуляйте лісом.
Конституція писалася для людей, які погоджуються жити за законом хоча б з формальної точки зору. Рейдерам закон не писан, коли він не служить меті захоплення та пограбування підприємства.
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Как там Конституционный суд перетолмачил верх ногами Конституцию ? "Политическая целесообразность"? Вот и Владимир Александрович считает, что нецелесообразно подписывать то, что надо по закону подписать
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Обязан это как? А если не подпишет, то что? Зеленський уже не може ветувати закон про ТСК з нормами про імпічмент. Він зобов'язаний його підписати, - Парубій - Цензор.НЕТ 6633
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"человек дождя"...
когда тебя на помойку выбросят ???
достал уже жертва логопеда. Зеленський уже не може ветувати закон про ТСК з нормами про імпічмент. Він зобов'язаний його підписати, - Парубій - Цензор.НЕТ 309
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Сколько терпеть эту динаму? Я так понимаю это стиль управления! Мы 5 лет будем терпеть этого импотента? А еще хуже будет команда импотентов в Раду, Уряде, в органах Гос управления!!!
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Это вот после регулярного подтирания зада конституцией и законами Украины ЗЕ не может нарушить регламент? Ха-ха-ха!!!
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ФСБшнік Падубій хоче встигнути зробити Вовіку імпічмент ще до парламентських. Нехай фсбшнік Падубій поцілує себе в сраку.
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Чому Падубій не прибрав мажоритарку? Чому охороняв вбивць-снайперів на Майдані? Чому втік з Майдану, коли відправив людей на бійню під Раду? Чому? Чому? Чому?
Готуйся до допиту в генпрокуратурі нормального, незалежного генпрокурора, Падубій
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За мажоритарку я дуже злий на нього, але зустрічне питання - чому Зе не подав відкриті списки? Ну або хоча б почекав, поки Рада прийме у 2 читанні виборчий кодекс з відкритими списками, а потім уже розпускав Раду?
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Про що ти мелеш прикацаплене поліно? Буквар купи, менше запитань будеш задавати, довбень.
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Отмена мажоритарки планировалась на осень к выборам.
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Все он подпишет, только полсе 21-го числа, когда Прабия уже не будет в Раде, пусть его это не волнует..
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Объявление: в столовую офиса преЗЕдента срочно требуются шаурмис и бастурматор!!!
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А реально, у зебобы нормальные фотки, с умным лицом, можно только из случайных кадров фильмица нарезать...
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то порошенко виноват, - не дает зеле подписать закон который у зели был основным обещанием. Так зелебобики?)
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дурень думкою багатіє - нехай згадає скільки часу порох не підписував закони - які вони огидні у своєму бажанні напаскудити наостанок Зеленський уже не може ветувати закон про ТСК з нормами про імпічмент. Він зобов'язаний його підписати, - Парубій - Цензор.НЕТ 8377
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Зеленые сопли коломойского вам ничем не обязаны!
Зебилы, мотайте сопли на кулак!
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"1.Нельзя критиковать главнокомандующего во время войны.2.Кто критикует власть-агент Кремля.3.Коней на переправе не меняют.4.Это план Шатун,Путин нападёт."
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Петики, сколько законов Петя не вернул, а? Или мы только теперь начали жить по Конституции?
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зе-бил не знает, а просто нагло врет как ватник.
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парубий умеет на балалайке играть ?
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"Вот поэтому и надо менять Конституцию!"
В.Зеленский
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Парубий тоже много чего должен был, но чихал на это.
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Почитаєш коменти, ну жах які тільки розумні писаки!
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А если ЗЕ-блаЗЕнь не подпишет, то это будет означать,
что он - НЕ ДЕЕСПОСОБНЫЙ преЗЕдент и НЕ МОЖЕТ выполнять свои обязанности!
Ну, как Янукович в начале 2014-го.... и ВР может опять назначать Турчиного и.о. президента.

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зеля как гарант невыполнения конституции, опять что-то придумает, в крайнем случае через суд...
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решением суда сегодняшняя дата переностится на 15 дней назад
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский уже не может ветировать закон о ВСК с нормами об импичменте. Он обязан его подписать, - Парубий
 
 
 
 
 
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