EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Языковой вопрос Агрессия России против Украины Украинские заложники в РФ Избиение экс-мэра Конотопа Семенихина Убийство Кирилла Тлявова
 Экономика
  944  28
Все про:Минфин (1281) Маркарова (43)

 Экономика Украины растет 14 кварталов подряд, - Маркарова

Экономика Украины демонстрирует рост уже четырнадцать кварталов подряд, что создает благоприятные условия для привлечения инвестиций в нашу страну.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой УНИАН, об этом сообщила глава Минфина Оксана Маркарова, выступая на Третьей международной конференции по вопросам реформ в Украине, которая проходила в Торонто (Канада) 2-4 июля.

"Нельзя достичь реальных результатов без желания меняться. С 2014 года мы не просто механично двигаемся по пути реформ, мы системно преобразовываем Украину. Наша экономика растет уже 14 кварталов подряд, а взвешенная фискальная политика позволила в 2018 году снизить показатель соотношения госдолга к ВВП до 52,3%", - сказала она.

В сообщении также отмечается, что правительству удалось снизить показатель уклонения от уплаты налогов благодаря успешной реформе Государственной фискальной службы, а среднесрочное планирование позволило вести взвешенную фискальную, бюджетную и долговую политику.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина ведет активные переговоры с МВФ о новой программе финансирования, - Маркарова

Эти факторы, по словам Маркаровой, создают благоприятные условия для привлечения инвестиций в нашу страну.

"Украина - это стабильный, безопасный и предсказуемый рынок, который развивается и в который следует вкладывать средства. Мы делаем все, чтобы обеспечить равные права для всех игроков рынка…Все это на фоне улучшения макроэкономических показателей создает благоприятные условия для привлечения инвестиций в страну", - отметила глава Минфина. 

По данным Государственной службы статистики, рост реального ВВП Украины в 2018 году ускорился до 3,3% с 2,5% в 2017 году и стал максимальным за последние 7 лет. Государственный бюджет Украины на 2019 год основан на макроэкономическом прогнозе правительства с ростом реального ВВП на 3%.

Источник: https://censor.net.ua/n3135850
 
   
 Топ комментарии
 
економіка ще не знає, хто в нас приЗедент Экономика Украины растет 14 кварталов подряд, - Маркарова - Цензор.НЕТ 4142
 показать весь комментарий
 
Для особливо упоротих зебілів !!! "Экономика Украины растет 14 кварталов подряд, - Маркарова". "Квартал (частина року) ... перший квартал (перша чверть року): січень, лютий, березень. другий квартал (друга чверть року): квітень, травень, червень. третій квартал (третя чверть року): липень, серпень, вересень.". Візьми калькулятьр, порахуй. Відніми. Заридай
 показать весь комментарий
 
з чого ти, бурят, робиш висновки, що я підтримую Пороха? мені, як українцю, не подобається ця нова шидокацапська команда....і голосувати я буду за Вакарчука
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
економіка ще не знає, хто в нас приЗедент Экономика Украины растет 14 кварталов подряд, - Маркарова - Цензор.НЕТ 4142
 показать весь комментарий
 
 
Как остановить Зрадофильство? Может чемодан-вокзал-канадийська дияспора? Экономика Украины растет 14 кварталов подряд, - Маркарова - Цензор.НЕТ 9942
 показать весь комментарий
 
 
кацапе, до чого тут канадійська діаспора? тобі в мацкву
 показать весь комментарий
 
 
Сейчас разговор о тебе, порохосрань.
 показать весь комментарий
 
 
з чого ти, бурят, робиш висновки, що я підтримую Пороха? мені, як українцю, не подобається ця нова шидокацапська команда....і голосувати я буду за Вакарчука
 показать весь комментарий
 
 
Вакарчук - молодежное отделение петькиной партии. И тебе об этом известно.
 показать весь комментарий
 
 
Ты не в курсе, что счета госказначейства и рост экономики - это как теплое и мягкое - сильно разные вещи?
 показать весь комментарий
 
 
Граждане воруют, страна богатеет.. (с)
 показать весь комментарий
 
 
Сеня Чеченский, в который раз приехал на грузовиках к нацбанку и вывез 2 лярда баблосиков -это 10 тонн денег. Видать у него под кроватью ещё много места. Счетов в банках у него нет, поместий тоже приходится спать на бабках.
 показать весь комментарий
 
Как? А порохоскот утверждает, чт - усё, все предприятия закрылись и инвесторы массово свалили. Кто-то ******.
 показать весь комментарий
 
 
Для особливо упоротих зебілів !!! "Экономика Украины растет 14 кварталов подряд, - Маркарова". "Квартал (частина року) ... перший квартал (перша чверть року): січень, лютий, березень. другий квартал (друга чверть року): квітень, травень, червень. третій квартал (третя чверть року): липень, серпень, вересень.". Візьми калькулятьр, порахуй. Відніми. Заридай
 показать весь комментарий
 
 
Да у зелебобиков квартал - сакральное слово и бывает только 95-м.
 показать весь комментарий
 
 
економіка "росте" синхронно с іплом і дуплом мордкарової...
 показать весь комментарий
 
Свиноботы и тут зраду найдут, как всегда.
 показать весь комментарий
 
чет перед выборами про это молчали...
И простой, мудрый нарид поверил что он последний кусок хлеба доедает... Економіка України зростає 14 кварталів поспіль, - Маркарова - Цензор.НЕТ 318
 показать весь комментарий
 
Хороший пиар от исторической власти Порошенко. Только вот одна незадача- "экономика растет"- уровень жизни народа Украины падает..
 показать весь комментарий
 
 
Бред, есть статистика по зарплатам и инфляции.
 показать весь комментарий
 
 
Не врите, уже полтора месяца, как завершилась эпоха бедности
 показать весь комментарий
 
 
14 квартал растут.. цены в магазине и ряхи в депутатов.
 показать весь комментарий
 
 
Все так, залишилось просте питання - "Як це зростання позначилося на 90% мешканців України?". Економіка України зростає 14 кварталів поспіль, - Маркарова - Цензор.НЕТ 7290
 показать весь комментарий
 
 
вот как мародер Петр Алексеевич поиздевался над Украиной

ну ничего...новая ЗЕ команда быстро исправит ситуацию...и экономика Украины вернется в свое нормальное состояние рецесии и падения
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиЭкономикаЭкономика Украины растет 14 кварталов подряд, - Маркарова
 
 
 
 
 
 вверх