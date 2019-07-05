 Экономика Украины растет 14 кварталов подряд, - Маркарова

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой УНИАН, об этом сообщила глава Минфина Оксана Маркарова, выступая на Третьей международной конференции по вопросам реформ в Украине, которая проходила в Торонто (Канада) 2-4 июля.

"Нельзя достичь реальных результатов без желания меняться. С 2014 года мы не просто механично двигаемся по пути реформ, мы системно преобразовываем Украину. Наша экономика растет уже 14 кварталов подряд, а взвешенная фискальная политика позволила в 2018 году снизить показатель соотношения госдолга к ВВП до 52,3%", - сказала она.

В сообщении также отмечается, что правительству удалось снизить показатель уклонения от уплаты налогов благодаря успешной реформе Государственной фискальной службы, а среднесрочное планирование позволило вести взвешенную фискальную, бюджетную и долговую политику.

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Эти факторы, по словам Маркаровой, создают благоприятные условия для привлечения инвестиций в нашу страну.

"Украина - это стабильный, безопасный и предсказуемый рынок, который развивается и в который следует вкладывать средства. Мы делаем все, чтобы обеспечить равные права для всех игроков рынка…Все это на фоне улучшения макроэкономических показателей создает благоприятные условия для привлечения инвестиций в страну", - отметила глава Минфина.

По данным Государственной службы статистики, рост реального ВВП Украины в 2018 году ускорился до 3,3% с 2,5% в 2017 году и стал максимальным за последние 7 лет. Государственный бюджет Украины на 2019 год основан на макроэкономическом прогнозе правительства с ростом реального ВВП на 3%.