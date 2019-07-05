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 Экономика
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Все про:Зеленский (2003) энергетика (1099)

 В Украине одни из лучших условий в мире для инвестирования в зеленую энергетику, - Зеленский

На сегодня в Украине существуют лучшие в мире условия для инвестирования в зеленую энергетику.

Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с представителями бизнеса и деловых кругов в канадском Торонто, сообщают Українські новини со ссылкой на "Главком".

"В Украине одни из лучших условий в мире для инвестирования в зеленую энергетику. Мы намерены их улучшать за счет упрощения бюрократических процедур и усиления защиты ваших инвестиций. Мы думаем о будущем, поэтому зеленая энергетика станет одним из ключевых секторов для нашей экономики в ближайшие годы", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, Верховная Рада 25 апреля 2019 приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения конкурентных условий производства электроэнергии из альтернативных источников энергии". Закон предусматривает внедрение "зеленых" аукционов с 2020 года и обязательное участие в них инвесторов солнечных электростанций мощностью более 1 МВт и ветроэлектростанций мощностью более 5 МВт.

За внедрение в Украине зеленых аукционов активно выступали международные партнеры. По их словам, новая система стимулирования возобновляемой энергетики позволит привлечь значительные инвестиции в отрасль.

Напомним, Зеленский провел встречи в рамках поездки в Канаду.

Источник: https://censor.net.ua/n3135844
 
 
 Топ комментарии
 
.. и один из худших в мире зеленый президент!
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Ну да, в Україні багато брендів!
В Украине одни из лучших условий в мире для инвестирования в зеленую энергетику, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9856
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Звичайно будуть інвестувати. Тарифи в три разибільші ніж у німців, зарплата в 10 разів менша ніж у німців. Податки смішні. Заходьте і вичищайте кишені українців. А вона нам нада у такому вигляді зєля енергетіка, як і сам такий Зєля.?
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.. и один из худших в мире зеленый президент!
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Звичайно будуть інвестувати. Тарифи в три разибільші ніж у німців, зарплата в 10 разів менша ніж у німців. Податки смішні. Заходьте і вичищайте кишені українців. А вона нам нада у такому вигляді зєля енергетіка, як і сам такий Зєля.?
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ти шо, не хочеш зеленої електрики по 9,20 грн/кВт.год?
це ж так чудово...


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Зелена енергетика - це повна хрєнь для країни, яка розвивається.... Який зміст платити завищену ціну за електрику, збільшуючи тим самим собівартість товарів і зменшуючи купівельну спроможність населення?
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Та да. Зменшувати викиди вуглекислого газу за шалені гроші - а поряд палає замінований ліс або іде запеклий бій.
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Ось тут ви помиляєтесь. Цей довбень єдиний на весь світ. І, як западло, наш... В Україні одні з найкращих умов у світі для інвестування в зелену енергетику, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2007
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И ещё лучшие условия в инвестирование в идиотов.
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Но как-же... Порох ... Лобби... Пропихивали зелёные тарифы для своих... В Украине одни из лучших условий в мире для инвестирования в зеленую энергетику, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2954
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Он пропихивал для Ахметова,эта гнида гавно привозила из китая без налога,а нашим разработчикам и производителям снимал большой налог.Пороха -потужные реформы
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Будем откровенны, панели может без налогов ввести любой, не обязательно быть Ахметкой и строит не много компаний.
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Два вопроса.
1. Наши производители, например солнечных панелей, и контроллеров?
2. Для кого пропихивает сейчас Клоун с булавой?
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ДЛЯ Особо тупым ОБЪЯСНЮ. ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ УКРАИНЫ,А НЕ ПРИВОЗ ГАВНА С КИТАЯ
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Антисексуальная. Полтинос как минимум - видок. Мда...Я всегда говорил - если сомневаешься в человеке - глянь на того,кого оно выбрал в сексуальные партнеры. - Многое проясняет ))
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Кстати у парашенки не лучше. Единственное - выглядит его моложе,хотя и старше. Это от нихеранеделания.
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главная героиня из сериала "Ходячие мертвецы" В Украине одни из лучших условий в мире для инвестирования в зеленую энергетику, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5566
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В Зеленую,потому шо другие ниши заняты олигархами ? Херня это.
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38 В Украине одни из лучших условий в мире для инвестирования в зеленую энергетику, - Зеленский
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Якщо сам Зеленський буде крутити ручку динамо машини і платити йому мінімальну зарплату😜
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Да тебя хорошо профинансировали... намекаешь что можно еще финансировать в тебя "зеленого" а ты за это вернешь Клюева Шария и прочих дегенератов..., Зебил ты наш президент
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Та тебя уже и от двух букв алфавита колбасит
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Врет. Самые лучшие условия в Пустыне Сахаре!

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Откуда вы знаете о чем он говорил? Может он имел ввиду другое. Например он же Зе-лёный и одновременно энергичный. И инвестировать он предлагает в него, в его так сказать "зелёную энергетику".....
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Зеленая энергетика в понимании клоуна это когда все облэнерго перейдут к коломойскому?
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пока что в Украине одни из самых лучших условий для"зеленой корупци и грабежа народа Украины",
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Ну капець , президент України , радий що українці зі своєї кишені оплачують , -"найкращі у світі умови для інвестування в зелену енергетику". Можливо він не знає що Україна і українці є найбіднішими в Європі ?.
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Так мало того що українці оплачують зелений тариф зі своєї кишені , для то щоб для когось були ,-"найкращі у світі умови для інвестування в зелену енергетику.Ц . Так ще й саме через зелений тариф і збільшуються ціни на все і вся. І знову українці залазять до своїх кишень. Якось пережили " жити- по новому", тепер настає ера , "Вивертай кишені" .
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Лучшие в мире условия.
И самая нестабильная политическая ситуация!
А всё у нас делается через жо*** политику.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаВ Украине одни из лучших условий в мире для инвестирования в зеленую энергетику, - Зеленский
 
 
 
 
 
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