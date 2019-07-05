 Возле патруля СММ ОБСЕ на участке отвода сил в районе Золотого произошла стрельба

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ, передает Цензор.НЕТ.

В частности, 4 июля патруль СММ в составе четырех сотрудников миссии на двух бронированных автомобилях находился на блокпосту "вооруженных формирований", размещенном на южном крае участка разведения в районе Золотого (60 км западнее Луганска), где наблюдатели готовились к запуску беспилотного летательного аппарата малого радиуса действия.

"В 11:55 члены патруля, двое из которых находились снаружи, а другие двое сидели внутри автомобилей (дверь была открыта), услышали 30-40 очередей из крупнокалиберного пулемета и 20-30 выстрелов из стрелкового оружия - все на расстоянии ориентировочно 1-2 км на север, северо-запад от их местоположения. Они слышали, как пули пролетели на высоте 10-15 м над ними, а также слышали и видели, как пули попали в опоры линии электропередачи примерно в 10-15 м к юго-западу от них", - говорится в отчете.

"Через несколько секунд команда СММ услышала от 20 до 30 очередей из пулемета (исходный огонь) и 20-30 выстрелов из стрелкового оружия ориентировочно 5 м на север, северо-запад (на территории блокпоста). Один из сотрудников миссии, который в тот момент разговаривал с членом вооруженных формирований на блокпосту, сразу укрылся за фортификационным сооружением на территории блокпоста, тогда водитель одного из автомобилей СММ сдал назад, чтобы забрать другого члена патруля", - заявили наблюдатели. "Об 11:57 все члены патруля сели в автомобили и начали уезжать. Именно тогда они снова услышали перестрелку (очереди и выстрелы из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия). Команда СММ благополучно добралась до своей базы в Кадиевке (быв. Стаханов; неподконтрольный правительству Украины, 50 км западнее Луганска)", - говорится в отчете.

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