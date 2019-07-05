 Зеленский наградил 10 полицейских

Соответствующий указ №476/2019 опубликован на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что награды присвоены "за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при исполнении служебного долга, высокий профессионализм и по случаю Дня Национальной полиции Украины".

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Правоохранителей, в частности, награждены орденом за "За мужество" III степени и медалями "За безупречную службу", "За труд и доблесть" и "За спасенную жизнь".

Далее приводим полный список награжденных на языке оригинила:

Нагородити орденом "За мужність" III ступеня

НАГОРНЯКА Ростислава Михайловича - старшого лейтенанта поліції

Нагородити медаллю "За бездоганну службу" III ступеня

БЕРЕЖНОГО Євгена Петровича - майора поліції

ОЛЕКСЮКА Дмитра Васильовича - майора поліції

СТРОГУША Романа Івановича - підполковника поліції

Нагородити медаллю "За працю і звитягу"

БЕРВЕНА В’ячеслава Леонідовича - капітана поліції

БУДІКА Ігоря Миколайовича - капітана поліції

КУЧЕРЕНКА Сергія Володимировича - старшого лейтенанта поліції

МАРЧУКА Максима Миколайовича - старшого лейтенанта поліції

Нагородити медаллю "За врятоване життя"

КУРАКА Тимура Івановича - сержанта поліції

НЕДОШОВЕНКА Олександра Вікторовича - капітана поліції.