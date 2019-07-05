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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (2003) награда (1176) Нацполиция (9648)

 Зеленский наградил 10 полицейских

Президент Владимир Зеленский наградил полицейских государственными наградами по случаю Дня Национальной полиции.

Соответствующий указ №476/2019 опубликован на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что награды присвоены "за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при исполнении служебного долга, высокий профессионализм и по случаю Дня Национальной полиции Украины".

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Правоохранителей, в частности, награждены орденом за "За мужество" III степени и медалями "За безупречную службу", "За труд и доблесть" и "За спасенную жизнь".

Далее приводим полный список награжденных на языке оригинила:

Нагородити орденом "За мужність" III ступеня

НАГОРНЯКА Ростислава Михайловича - старшого лейтенанта поліції

Нагородити медаллю "За бездоганну службу" III ступеня

БЕРЕЖНОГО Євгена Петровича - майора поліції

ОЛЕКСЮКА Дмитра Васильовича - майора поліції

СТРОГУША Романа Івановича - підполковника поліції

Нагородити медаллю "За працю і звитягу"

БЕРВЕНА В’ячеслава Леонідовича - капітана поліції

БУДІКА Ігоря Миколайовича - капітана поліції

КУЧЕРЕНКА Сергія Володимировича - старшого лейтенанта поліції

МАРЧУКА Максима Миколайовича - старшого лейтенанта поліції

Нагородити медаллю "За врятоване життя"

КУРАКА Тимура Івановича - сержанта поліції

НЕДОШОВЕНКА Олександра Вікторовича - капітана поліції.

Источник: https://censor.net.ua/n3135840
 
 
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пам'ятаю, як зрада вирувала в коментах під кожною темою про нагороди..
а зараз мабуть єлєй пол'ється. Зеленский наградил 10 полицейских - Цензор.НЕТ 4218
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Не вгадала))Мусарів треба розігнати,а не нагороджувати,бо це мусарня Петра Поросєнко,з Отброськинами та Голубанами,які стріляють по дітям.
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Нагородив-добре.Якщо заслуговують.А що зробили з поліцейськими- вбивцями дітей,хабарниками та наркоторговцями? Теж хотілося б знати...
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И этого тоже

Знакомьтесь - кандидат на пост премьер-министра Украины от партии Зеленского
https://timeze2019.blogspot.com/2019/07/blog-post_4.html
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Заспокойтесь, Зебілам хоч у очі сци, і так "божа роса". Те що Собакова- рюкзаккрада =мародера, Беня буде пхати на Прем'єра було зрозуміло усім, в кого є мізки. Але ці будуть до останнього казати, що це не правда, а потім почнуть співати про Свинарчуків...
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Бред сивой кобылы Ясно и тупому, что кандидатом будет Разумков
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Оказывается, после свержения пети ЖИЗНЬ продолжается!
Чудеса, да и только!
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Якщо ти кацапський дурню не знаєш різниці між "поваленням" і "виборами" - то ти точно дурень
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За обеспечение пока бескровного прокацапского переворота в Украине.
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Награждение- это безусловно ОЧЕНЬ важное и нужное мероприятие- вот только необходимо менять сам процесс избрания кандидатов на вознаграждения- списки подает руководство на свое усмотрение, куда попадают как герои так и нужные кандидаты
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский наградил 10 полицейских
 
 
 
 
 
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