 Зеленский наградил 10 полицейских

Соответствующий указ №476/2019 опубликован на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что награды присвоены "за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при исполнении служебного долга, высокий профессионализм и по случаю Дня Национальной полиции Украины".
Правоохранителей, в частности, награждены орденом за "За мужество" III степени и медалями "За безупречную службу", "За труд и доблесть" и "За спасенную жизнь".
Далее приводим полный список награжденных на языке оригинила:
Нагородити орденом "За мужність" III ступеня
НАГОРНЯКА Ростислава Михайловича - старшого лейтенанта поліції
Нагородити медаллю "За бездоганну службу" III ступеня
БЕРЕЖНОГО Євгена Петровича - майора поліції
ОЛЕКСЮКА Дмитра Васильовича - майора поліції
СТРОГУША Романа Івановича - підполковника поліції
Нагородити медаллю "За працю і звитягу"
БЕРВЕНА В’ячеслава Леонідовича - капітана поліції
БУДІКА Ігоря Миколайовича - капітана поліції
КУЧЕРЕНКА Сергія Володимировича - старшого лейтенанта поліції
МАРЧУКА Максима Миколайовича - старшого лейтенанта поліції
Нагородити медаллю "За врятоване життя"
КУРАКА Тимура Івановича - сержанта поліції
НЕДОШОВЕНКА Олександра Вікторовича - капітана поліції.
а зараз мабуть єлєй пол'ється.
Знакомьтесь - кандидат на пост премьер-министра Украины от партии Зеленского
https://timeze2019.blogspot.com/2019/07/blog-post_4.html
Чудеса, да и только!
Не смеши.