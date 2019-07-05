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Все про:Краматорск (1848) Славянск (2221) Александр Сырский (15)

 "Мы никогда больше не позволим захватчикам ступать по нашей земле", - Сырский поздравил жителей Славянска и Краматорска с 5-й годовщиной освобождения

Сегодня исполняется 5 лет со дня освобождения от российской оккупации Славянска и Краматорска.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Командующего Объединенными силами генерал-лейтенанта Александра Сырского, опубликованном пресс-центром ОС в Facebook.

"Уважаемые жители Краматорска и Славянска! От имени командования Объединенных сил и от себя лично искренне поздравляю Вас с пятой годовщиной освобождения Краматорска и Славянска от российских оккупационных войск и их пособников!

Хочу выразить искренние соболезнования родным и близким военнослужащих Вооруженных Сил, других военных формирований Украины и жителям города, которые отдали жизнь за освобождение городов от врага", - написал он.

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Сырский напомнил, что пять лет назад, 5 июля, благодаря успешным действиям военнослужащих - участников антитеррористической операции и местного населения были освобождены от российско-террористических вооруженных формирований города Славянск, Краматорск, Дружковка и Константиновка.

"Сегодня вы чувствуете себя свободными гражданами Украинского государства и хозяевами нашей родной земли. Наша армия изменилась, стала боеспособной и мы, военнослужащие Объединенных сил, никогда больше не позволим захватчикам ступать по нашей земле!

Вечная память украинским воинам и гражданским, погибшим во время проведения антитеррористической операции и операции Объединенных сил на Востоке страны. Слава и честь защитникам, патриотам, волонтерам и всем, кто не жалея усилий защищает родную землю", - добавил командующий ОС.

Напомним, 5 июля 2014 в 13:00 бойцы-разведчики 2 батальона Национальной гвардии установили над горсоветом Славянска украинский флаг. В тот же день передовые силы Национальной гвардии вошли в Краматорск.

Мы никогда больше не позволим захватчикам ступать по нашей земле, - Сырский поздравил жителей Славянска и Краматорска с 5-й годовщиной освобождения 01

Источник: https://censor.net.ua/n3135838
 
 
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зараз друзі фуйла кучкуються в Києві і збираються у владу.
тому зарано ще говорити..
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Мусар,а ти що до армії ДурНР приєднався?
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Дякую ЗСУ за звільненя Слов"янська та Краматорська!!!!Слава Україні!!!!
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"освободители" по Славянску с гранатами ходют.....шо б живым к врагу в руки не попасть. а када сильно набухаются - эти гранаты взрывают. а потом приезжают такие же "освободители" и ****** тех кто взрывал
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а возле Спэйса они сунули гранату в мусорный контейнер. эффект от взрыва увеличился в разы
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А ще прибивають руськощелепних младєнців,та прив"язують до танка епелептичок,вчора на Карачуні трьох на біс розп"яти,та вісьмох задули піною.Сам бачив,інфа 100%.
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5 лет им плюю под ноги, а они даже не возмущаются и не спрашивают - за шо?
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а с чем можно поздравить Станцию Л. в серой зоне и местными засекреченными...
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Интересно, за кого голосовали Славянск и Краматорск?
Неужели за петю? "Ми ніколи більше не дозволимо загарбникам ступати по нашій землі", - Сирський привітав жителів Слов'янська і Краматорська з 5-ю річницею визволення - Цензор.НЕТ 4248
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почему-то каждый раз 5 июля забывают, что от этой срани в этот же день были еще освобождены Дружковка и Константиновка.
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"Мы никогда больше не позволим захватчикам ступать по нашей земле", - Сырский поздравил жителей Славянска и Краматорска с 5-й годовщиной освобождения
 
 
 
 
 
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