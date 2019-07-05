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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (2003) назначение (1431) СБУ (13575)

 Зеленский назначил Дублика и Карпенко замглавы СБУ, а Тиводара - начальником Главного следственного управления. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Александра Карпенко и Анатолия Дублика на должности заместителей председателя Службы безопасности Украины.

Соответствующие указы №478 / 2019№479 / 2019 опубликованы на сайте главы государства.

Также Зеленский перед назначением замглавы СБУ уволил Карпенко с должности начальника Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Баканов приступил к расстановке кадров в СБУ: кроме Баранецкого на утверждение Зеленскому подал кандидатуры еще 3 своих замов, - Бутусов

Кроме того Зеленский назначил Богдана Тиводара начальником Главного следственного управления Службы безопасности Украины.

Зеленский назначил Дублика и Карпенко замглавы СБУ, а Тиводара - начальником Главного следственного управления 01

Тиводар 1970 года рождения, военную службу в органах СБУ начал в 1996 году. В 2007 году занял должность заместителя начальника управления СБУ в Закарпатской области, а в 2008-2009 годах возглавлял управление. После этого он несколько лет занимал должность офицера действующего резерва управления СБУ во Львовской области в органах государственной власти.

В 2014 году Тиводар занял должность заместителя начальника Главного следственного управления Службы безопасности Украины и пребывал на этой должности до настоящего времени.

Зеленский назначил Дублика и Карпенко замглавы СБУ, а Тиводара - начальником Главного следственного управления 02

Александр Карпенко

Зеленский назначил Дублика и Карпенко замглавы СБУ, а Тиводара - начальником Главного следственного управления 03

Анатолий Дублик

До этого назначения Карпенко занимал должность начальника Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях, а Дублик - должность начальника одного из департаментов СБУ.

Источник: https://censor.net.ua/n3135837
 
 
 Топ комментарии
 
Спасибо жителям Кривбасса за президента п@дараса.
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мародёру дякуйте за 5 лет грабежа страны.
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Дякуємо Сонцеликому Володимиру, який із доброї волі знизив світові ціни на нафту, що призвело до поступового здешевлення нафтопродуктів.

Зеленский назначил Дублика и Карпенко замглавы СБУ, а Тиводара - начальником Главного следственного управления - Цензор.НЕТ 7015

Окремо хотілося б подякувати за сьогоднішній схід сонця. Певен до цього також доклав свою всемогутню руку наш найвеличніший!
*коли там вже наші космонавти здійснять нічну висадку на Сонце, може хтось знає?
Vitaliy Procyuk
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Дякуємо Сонцеликому Володимиру, який із доброї волі знизив світові ціни на нафту, що призвело до поступового здешевлення нафтопродуктів.

Зеленский назначил Дублика и Карпенко замглавы СБУ, а Тиводара - начальником Главного следственного управления - Цензор.НЕТ 7015

Окремо хотілося б подякувати за сьогоднішній схід сонця. Певен до цього також доклав свою всемогутню руку наш найвеличніший!
*коли там вже наші космонавти здійснять нічну висадку на Сонце, може хтось знає?
Vitaliy Procyuk
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мародёру дякуйте за 5 лет грабежа страны.
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Статистика "обнищания"....

GfK Ukraine: Прошедшая «Черная пятница» с суммой 2,5 млрд грн побила все рекорды на рынке электроники Украины.

Исследовательская компания GfK Ukraine сообщила, что прошедшая «черная пятница» (19-25 ноября 2018 года) стала крупнейшей по продажам бытовой техники и электроники в Украине за весь период проведения еженедельного исследования Point of Sales Tracking.В денежном выражении неделя «черной пятницы» в 2018 году составила 2,5 млрд грн и превысила объемы предыдущей недели (12-18 ноября) на 146%. В прошлом году, для сравнения, рост недели «черной пятницы» к предыдущей неделе составил 80%. Неделя «черной пятницы» в 2018 году оказалась почти на 50% успешнее чем в 2017 году. Рынок телевизоров, который в 2017 году на неделе «черной пятницы» показал наибольший рост (171%), в этом году также стал лидером по темпам роста - 261% относительно предыдущей недели, а относительно прошлого года вырос на 60%. На рынке ноутбуков наблюдался рост продаж на 82% в деньгах
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Еще повторю статистики полного "зубожіння" и грабежа.

.. В минувшем году в Украине купили 5,4 млн смартфонов и 1,5 млн кнопочных телефонов, потратив на них свыше 30 млрд гривен. Об этом сообщили в компании MOYO, проанализировав покупки украинцев на основе данных панельного исследования Point of Sales Tracking GfK Ukraine. В сравнении с 2017 годом, спрос на мобильные телефоны вырос на 15%, а затраты на них - на 34%. Так, на протяжении прошлого года украинцы ежедневно приобретали почти 19 тыс. мобильных телефонов, причем 14,8 тыс. из них являлись смартфонами. Средняя цена смартфона, приобретаемого в Украине в 2018 году, составила 5400 грн. Таким образом украинцы ежедневно тратили на мобильные телефоны 82,4 млн грн.
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И последнее из статистики абсолютного "зубожіння"

..... Для сравнения, за минувший год было приобретено 610 тыс. ноутбуков (500 тыс. в 2017 году, т.е. на 110 тыс. больше), на покупку которых было потрачено 8,6 млрд грн (в среднем 14,1 тыс. грн за единицу). Телевизоров в 2018 году украинцы приобрели 810 тыс. штук (на 23% больше показателей прошлого года) на 9 млрд грн, то есть в среднем 11 тыс. грн за единицу......

А про статистику продаж путевок туроператорами я вообще молчу, авиакомпании рейсы не успевают добавлять, самолеты на курорты заполнены под завязку.

Терпеть не могу пустопорожний треп и "речевки". ЭТО вот есть цифры РЕАЛЬНОЙ статистики, а не треп политиков и сливных бачков. И цифры лучше всего прочищают мозги.
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Богдан с Закарпатья - медведчуковский "кум", дружбан Шуфрича
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та що там нафта.....кардинальні зміни, завдяки зеленій шмарклі, відбуваються по всьому світу.... так, вчора, столицю Канади перенесли в Торонто Зеленский назначил Дублика и Карпенко замглавы СБУ, а Тиводара - начальником Главного следственного управления - Цензор.НЕТ 8548
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Казалось бы смешно. Но при Петьки и мировые цены на нефть падали и бензин в цене рос.
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У пэти своя арихметика была.Гонтарева не даст соврать
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Да что ж тут смешного
Петька оказывается повелитель мировых нефтяных цен а мы и не знали 😁
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Не, тогда по другому было: В мире цены падают, а у нас растут, как же так? - потому что этот бензин сделан из дорогой нефти, а то что сейчас цена в мире упала значения не имеет.. Зеленський призначив Дублика і Карпенка заступниками голови СБУ, а Тиводара - начальником Головного слідчого управління - Цензор.НЕТ 9320 Зато когда цена в мире поднималась - у нас в тот же день росли цены на заправках
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Может это потому что Петро не лез в ценообразование ,, сферу ,не свойственную президентской должности . А Зе теперь лично устанавливает цены на всё ,, начиная от цены газа и заканчивая ценой погонного метра резинки для трусов .!!? Зеленський призначив Дублика і Карпенка заступниками голови СБУ, а Тиводара - начальником Головного слідчого управління - Цензор.НЕТ 8289 .
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Как тяжело жить стало в последний месяц (( Ты над эмиграцией не задумывался?
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Спасибо жителям Кривбасса за президента п@дараса.
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Єдиний орган яким реально зайнятий Зе, це СБУ... Це й не дивно. Авакову обіцяно прем'єрство, ще конторських під себе прогнути і можно йти на самі чесні вибори в Україні...
У когось в містах є якась інша політична реклама, окрім як від цих Зелених підарас.тів?
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це був великий політик і президент
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Вот так: в СБУ замы только по указу презтдента, а луценко крутой - сам себе назначает.
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А сколько зрадофильства было от порохоботов после этого: "Випиваєте горівку і ходите тут п'яні. Поліцію потрібно визвати... Чучєло", - претендент на должность замглавы СБУ генерал Кмита в ответ на замечание активистов о неправильной парковке. ВИДЕО
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Что касается Зелемойского, то он не назначает, а подписывает указ о назначении того, кого ему предоставят, он никого не знает ни в политике, ни в каких-либо органах...
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Нафиг что-то гуглить, когда тебе все расскажут со сцены 95 квартала?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский назначил Дублика и Карпенко замглавы СБУ, а Тиводара - начальником Главного следственного управления. ФОТО
 
 
 
 
 
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