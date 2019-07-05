 Спикер МИД РФ Захарова не исключает возвращения в Украину пленных моряков до решения "суда"

Об этом заявила официальный спикер МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос "УНИАН", передает Цензор.НЕТ.

"В ней (в ноте МИД России. - Ред.) четко говорилось о том, что в российском законодательстве существуют соответствующие механизмы, которые украинская сторона может задействовать для освобождения не от ответственности, а из-под стражи под письменные гарантии украинской стороны для каждого из двадцати четырёх моряков участия в досудебных заседаниях и судебном процессе", - сказала Захарова.

"Ни о каком ограничении нахождения их только на территории России в ноте речи не было. Материалы на эту тему украинских блогеров или, как они себя называют, обозревателей, которые я видела, считаю просто спекулятивными", - подчеркнула она.

По её словам, в ноте чётко сказано о наличии соответствующих инструментов в российском законодательстве. "Хотела бы подчеркнуть, что мы получили от Украины официальный отказ от обсуждения этой темы в принципе", - сказала Захарова.

Отвечая на вопрос, была ли корректировка позиции Украины после заявлений президента Украины Владимира Зеленского, Захарова подчеркнула, что с 26 июня после получения от Украины официального отказа, который также сопровождался публичным заявлением по линии министерства иностранных дел Украины, от обсуждения российской дипломатической ноты, никаких иных нот, предложений, заявлений от Киева не поступало, равно как и не предпринимались попытки обсуждения этой темы.

"Я хочу, чтобы все это чётко зафиксировали. Сегодня мы имеем только официальный отказ украинской стороны от обсуждений в принципе той самой ноты, тех положений, которые в ней содержались и были направлены по дипломатическим каналам в Киев", - сказала она.

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Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

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В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

Срок досудебного следствия по делу был продлен до августа 2019 года.

25 мая, Международный Трибунал ООН по морскому праву принял решение, согласно которому Россия должна немедленно освободить захваченных в плен в Керченском проливе украинских моряков. РФ также обязали вернуть Украине захваченные корабли.

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