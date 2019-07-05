 "Мне всегда грустно из-за продления санкций против РФ", - премьер Италии Конте заверил Путина, что работает над отменой санкций ЕС

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский "Интерфакс".

"Каждый раз, когда мы приближаемся к сроку истечений санкций, мне всегда грустно, потому что продление санкций - это не та цель, которую я желаю себе, Италии и российским друзьям", - сказал Джузеппе Конте в четверг на пресс-конференции по итогам российско-итальянских переговоров.

Как сообщает "Европейская правда", премьер-министр Конте после встречи с Путиным в Риме заявил, что Италия работает над отменой европейских санкций против России. Также он отметил, что РФ может играть ключевую роль в решении региональных конфликтов.

"Мы считаем, что Москва является неизбежным игроком для поиска решения основных региональных кризисов. Мы согласились с президентом Путиным, что эти решения должны быть политическими, чтобы быть устойчивыми", - добавил премьер.

Говоря о войне на Востоке Украины, Путин сказал, что вся ответственность за решение конфликта лежит на Украине. Это заявление Конте мягко оспорил.

"Когда президент Путин, мой друг Владимир, говорит, что не все зависит от России, он слишком скромен. Правда в том, что Россия может сыграть важную роль в решении этого спора", - сказал он.

Напомним, Президент России в четверг прибыл в Рим. Представители украинской диаспоры устроили протест против визита Путина в Италию. Манифестация состоялась на площади Бокка делла Верити в историческом центре Рима.

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