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 "Мне всегда грустно из-за продления санкций против РФ", - премьер Италии Конте заверил Путина, что работает над отменой санкций ЕС

Премьер-министр Италии в четверг рассказал, что всякий раз расстраивается из-за очередного продления санкций ЕС против России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на  российский "Интерфакс".

"Каждый раз, когда мы приближаемся к сроку истечений санкций, мне всегда грустно, потому что продление санкций - это не та цель, которую я желаю себе, Италии и российским друзьям", - сказал Джузеппе Конте в четверг на пресс-конференции по итогам российско-итальянских переговоров.

Как сообщает "Европейская правда", премьер-министр Конте после встречи с Путиным в Риме заявил, что Италия работает над отменой европейских санкций против России. Также он отметил, что РФ может играть ключевую роль в решении региональных конфликтов.

"Мы считаем, что Москва является неизбежным игроком для поиска решения основных региональных кризисов. Мы согласились с президентом Путиным, что эти решения должны быть политическими, чтобы быть устойчивыми", - добавил премьер.

Говоря о войне на Востоке Украины, Путин сказал, что вся ответственность за решение конфликта лежит на Украине. Это заявление Конте мягко оспорил.

"Когда президент Путин, мой друг Владимир, говорит, что не все зависит от России, он слишком скромен. Правда в том, что Россия может сыграть важную роль в решении этого спора", - сказал он.

Напомним, Президент России в четверг прибыл в Рим. Представители украинской диаспоры устроили протест против визита Путина в Италию. Манифестация состоялась на площади Бокка делла Верити в историческом центре Рима.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Санкции против РФ "должны быть временными", - премьер-министр Италии

Источник: https://censor.net.ua/n3135834
 
 
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А в сраку йухла он поцеловал? Хотя что я спрашиваю? Канэшна!
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Красавчик ). Завуалированно назвал х..ла брехуном ). Политика. По другому никак.
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*****-скромняга. Да ви батєнька Конте ,юморіст. "Мне всегда грустно из-за продления санкций против РФ", - премьер Конте заверил Путина, что работает над отменой санкций ЕС - Цензор.НЕТ 8352
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Угу..Итальянский Петросян.Такой же ***** как и российский,тока чутка моложе.По уму можно ставить знак равенства.
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Макаронники традиционно поддерживают пуйла. Сказывается, видимо, историческая духовная близость с Дуче - скрепы у них явно одни и те же.
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можна новий серіал знімати "циган і *****" "Мне всегда грустно из-за продления санкций против РФ", - премьер Конте заверил Путина, что работает над отменой санкций ЕС - Цензор.НЕТ 4165
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Да уж !!!! Бабло побеждает все ! И нам нужно запомнить что в современном мире друзей нет есть те с кем пересекаются интересы .
Зато Европа много знаний о своих «ценностях» дала в последнее время
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Когда приходит время вас пи..дить, мне грустно.
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Потомок фашистов сливается в экстазе с фсбшником, потомком нквдшников.
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грустно ? да не вопрос . Путин может развеселить . высадить войска где нибудь на Сицилии и под дулами автоматов провести референдум о присоединении к России

всегда поражала тупорылость европейцев живущий далеко от Московии . меня не трогают и ладно "Мне всегда грустно из-за продления санкций против РФ", - премьер Конте заверил Путина, что работает над отменой санкций ЕС - Цензор.НЕТ 9652
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что б там не говорили, а Пуйло хорошо научился вербовать.... в том числе первых лиц государств... Вербовка это ведь не обязательно угрозы или шантаж... Иногда достаточно ласкового слова
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Ему за это оценки ставили, конечно умеет
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а в чем вербовка? макаронник славно протроллил орка и все....дипломатический троллинг.
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Премьер Конте, а тебе не грустно от того, что Крым остается в окупации россией?
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Путін вимагає від Києва зняття блокади з Донбасу ,так как бланки паспортов закончились на халявное население оккупированного Донбасс., И ещё помнится
Линкор "Новороссийск" в 1955 году взорвали боевые пловцы ВМФ ...итальянского спецподразделения может пора флагман "Мацква" пощекотать?
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Отвезите его в окопы в ООС на месяцок. Глядишь, и грусть пройдет.
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европейцы так ничего и не поняли.... Пуйло спокойно разьезжает по странам, третий раз встречается с Папой Римским.... Они не ассоциируют Пуйло с террористом. А зря...
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Контику, віддай йому грошима і заткнись, не переймайся так!
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Итальянцы в ЕС пасут задних.Нужно активно работать с ЕС и США.Кто стучится,тому открывают.Самое лучшее оружие -контрпропаганда,упреждение ордынского пропагадистского поноса.Нужно создавать украинское Ольгино на всех языках,компактное ,но арессивное в пропаганде.Лучше поздно,чем никогда.С картинками,видео и тд.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Мне всегда грустно из-за продления санкций против РФ", - премьер Италии Конте заверил Путина, что работает над отменой санкций ЕС
 
 
 
 
 
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