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 Политика Украины
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Все про:Канада (1289) визовый режим (422)

 Украинцам могут разрешить посещать Канаду по электронным визам

Канада может позволить украинцам путешествовать в страну с использованием электронной авторизации.

Об этом сообщила депутат парламента Канады от Либеральной партии Марьяна Мигайчук, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Мы провели очень продуктивную встречу с Президентом Владимиром Зеленским. Я оставила ее с большой победой для моих избирателей: премьер-министр Трюдо взял обязательство позволить украинцам посещать Канаду с предварительной электронной авторизацией", - сказала Мигайчук.

Она отметила, что в течение своей каденции внесла в парламент несколько петиций о необходимости упрощения визового режима для украинцев, "и наконец это приближается".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский рассказал о договоренности с Канадой об упрощении поездок для украинцев

Конгресс украинцев Канады пока лоббирует в канадском правительстве вопрос о введении для украинцев правил путешествий, подобных тем, которые действуют для граждан Бразилии. С 2017 года бразильцы, которым в течение прошлых 10 лет была предоставлена канадская туристическую визу, имеют возможность для следующих путешествий в Канаду получать только электронную авторизацию, которая за несколько минут оформляется онлайн и стоит 7 долларов.

Президент Украины Владимир Зеленский находился с официальным визитом в Канаде с 1 по 3 июля. За это время он провел более десятка двух- и многосторонних встреч и принял участие в конференции по реформам в Украине, которая проходила в Торонто.

Источник: https://censor.net.ua/n3135832
 
 
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При мародёре такой муйни не было... Эх, развалил страну..
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Галка, в Канаду поедут не зебилы, а украинцы-работяги. Польша не резиновая. Кстати, уже едут. Беда еще и в том, что, устроившись там, они назад не возвращаются. Такими темпами в Украине украинцев скоро и не останется. Я начинаю подозревать, что это так и задумано.
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коли cьогоднi останнiй гиперлуп до Канади вiдходить?
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