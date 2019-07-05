EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Языковой вопрос Агрессия России против Украины Украинские заложники в РФ Избиение экс-мэра Конотопа Семенихина Убийство Кирилла Тлявова
 Политика Украины, За рубежом
  2598  28
Все про:дипломатия (1190) Зеленский (2003) Канада (1289) Шевченко Андрей посол (170)

 Зеленский в Торонто фактически показал, какой будет его внешняя политика в течение последующих 5 лет, - посол Шевченко

Президент Владимир Зеленский во время визита в Канаду впервые четко представил приоритеты своего правления.

Такое мнение высказал посол Украины в Канаде Андрей Шевченко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Конференцию по реформам невозможно оторвать от визита Зеленского. У нас получилось "два в одном", поэтому большая ценность этой конференции в том, что она стала первым осмысленным случаем для Президента и новой команды заявить свои новые приоритеты в сфере технической помощи, привлечения иностранных инвесторов и т.д.", - сказал Шевченко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": После прихода Зеленского у нас нет внешней политики, - Климкин

По его убеждению, Зеленский в Торонто фактически показал, какой будет его политика в течение последующих 5 лет. "Вряд ли это можно назвать целостной комплексной картиной, но все правильные сигналы были направлены: и к инвесторам, и к нашим друзьям из донорского сообщества, и к партнерам по политической поддержке. Словом, это была презентация видения новой команды в Киеве", - подытожил посол.

Источник: https://censor.net.ua/n3135830
 
   
 Топ комментарии
 
да да. видели мы это направление. "на водопад" па де труа

интересно - а посрать клоуна богдан отпускает самого? везде эта мордовская рожа светится.
 показать весь комментарий
 
Столица Канады это Оттава а не Торонто как думает Администрация Президента Украины🤔
 показать весь комментарий
 
"большая ценность этой конференции в том, что она стала первым осмысленным случаем для Президента..."
Зеленский в Торонто фактически показал, какой будет его внешняя политика в течение последующих 5 лет, - посол Шевченко - Цензор.НЕТ 1741 Зеленский в Торонто фактически показал, какой будет его внешняя политика в течение последующих 5 лет, - посол Шевченко - Цензор.НЕТ 2871
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
"большая ценность этой конференции в том, что она стала первым осмысленным случаем для Президента..."

 показать весь комментарий
 
 
дипломат. )))
опустил через похвалил..))) блеск
ключевое слово
"первым случаем"
)))))))))))))
 показать весь комментарий
 
Столица Канады это Оттава а не Торонто как думает Администрация Президента Украины🤔
 показать весь комментарий
 
 
дурепа шмєндєль показала на весь світ рівень адміністрації призЕдента
 показать весь комментарий
 
 
да да. видели мы это направление. "на водопад" па де труа

интересно - а посрать клоуна богдан отпускает самого? везде эта мордовская рожа светится.
 показать весь комментарий
 
 
У Владимира Александровича, какая-то селфифилия...
 показать весь комментарий
 
 
Он львовянин коренной. Отец Иосиф Игнатьевич -доцент юрфака Львовского университета...
 показать весь комментарий
 
 
А отец Иосиф Игнатьевич в каком году появился во Львове?
 показать весь комментарий
 
 
Отож. А после оккупации советами Западной Украины туда, как и в страны Балтии, навезли "исконно руцких" товарищей для разбавления и перевоспитания местного населения.
Отправляли немало и так называемой советской интеллигенции, загаживать мозги и держать под контролем образование и науку.
 показать весь комментарий
 
 
и что это меняет? его морда сразу становится не мордовской?
 показать весь комментарий
 
 
тема кіноіндустрії була однією з найобговорюваніших
 показать весь комментарий
 
 
Напольйон наговорив там мішок вовни і сам не зрозумів що до чого.
 показать весь комментарий
 
 
канадцям сподобалося.....було весело Зеленский в Торонто фактически показал, какой будет его внешняя политика в течение последующих 5 лет, - посол Шевченко - Цензор.НЕТ 8630 в наступний раз просили приїжджати всім кварталом
 показать весь комментарий
 
 
Вряд ли это можно назвать целостной комплексной картиной
Источник: https://censor.net.ua/n3135830

Это уж точно ...Это школа Соломона Шкляра, Школа бальных танцев, вам говорят. Две шаги налево, две шаги направо, Шаг вперед и две назад.(с) Зеленский в Торонто фактически показал, какой будет его внешняя политика в течение последующих 5 лет, - посол Шевченко - Цензор.НЕТ 5178
 показать весь комментарий
 
 
читай первоисточник
шаг вперед и поворот
 показать весь комментарий
 
 
Зеленский в Торонто фактически показал, какой будет его внешняя политика в течение последующих 5 лет, - посол Шевченко - Цензор.НЕТ 5052Поганка‏ @ivanchenko27457 5 мин.5 минут назад
Как фсе просто ! Вот и разгадали загадку фото нашей первой лэди

Зеленский в Торонто фактически показал, какой будет его внешняя политика в течение последующих 5 лет, - посол Шевченко - Цензор.НЕТ 6680

Зеленский в Торонто фактически показал, какой будет его внешняя политика в течение последующих 5 лет, - посол Шевченко - Цензор.НЕТ 6723

Зеленский в Торонто фактически показал, какой будет его внешняя политика в течение последующих 5 лет, - посол Шевченко - Цензор.НЕТ 5637
 показать весь комментарий
 
 
И отдать его пЭце-пусть и дальше ездит и позорит страну!
 показать весь комментарий
 
 
так где большая стать победном визите рыцаря, а то пишут, пишут, а конкретно чего добился в переговорах и какой путь на 5 лет задал президент, который
 показать весь комментарий
 
не прошло и 100 дней, а команда зебилов во главе с каламойским и его куесосом владимиром уже наостоп"сдила даже тем 73%, что за нее голосовали.
 показать весь комментарий
 
 
Президент РФ Володимир Путін заявив, що Мінські угоди вимагають повного відновлення відносин між Донбасом та Україною. Але для цього, за його словами, необхідно «скасувати указ колишнього президента Порошенка, який організував блокаду регіону».Может пора Московии уйти с украинского Крыма в свой Новороссийск и мост через Керченский пролив демонтировать Зеленский в Торонто фактически показал, какой будет его внешняя политика в течение последующих 5 лет, - посол Шевченко - Цензор.НЕТ 511
 показать весь комментарий
 
 
это правильно и справедливо. но он сам не уйдет, его нужно принудить, как это сделать?
 показать весь комментарий
 
Мину на роже леди можно было бы понять, если бы ее во Франции накормили живыми лягушками. Но такая гримаса в Канаде,- не комильфо. Что там и говорить, херово ехать не в своих санях, хоть шара и привлекательна.
 показать весь комментарий
 
 
Бедные послы , аж жалко их . Зеленський у Торонто фактично показав, якою буде його зовнішня політика протягом наступних 5 років, - посол Шевченко - Цензор.НЕТ 102 . По долгу работы вынуждены сидеть и сочинять эти басни , про какие то - " успехи " абсолютного Зеро во всём ,, начиная от школьного курса географии и заканчивая международными отношениями .
 показать весь комментарий
 
 
прочла слова 3 с офиса Президента. О каких направлениях можно говорить, если там лебедь рак и щука.....разберитесь сначала с советниками, наберитесь ума, а потом и Торонто можна...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский в Торонто фактически показал, какой будет его внешняя политика в течение последующих 5 лет, - посол Шевченко
 
 
 
 
 
 вверх