 Гладковский-старший снова возглавил корпорацию "Богдан"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Интерфакс-Украина" сообщил пресс-секретарь корпорации Сергей Красуля.

"Гладковский после почти пяти лет на госслужбе вновь вернулся к руководству корпорацией, основателем и конечным бенефициаром которой он является, и будет курировать работу импортерских и дилерских предприятий, и отвечать за стратегию автомобильных заводов в Луцке и Черкассах", - сообщил он.

Как сообщалось, возглавлявший с августа 2014 года по март 2018 года межведомственную комиссию по вопросам ОПК при СНБО, а также с июня того же года по март 2019 года межведомственную комиссию по вопросам ВТС и экспортному контролю первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский был уволен указом президента от 4 марта после выхода расследования программы "Наші гроші" производства Bigus Info.

Напомним, 25 февраля - 11 марта проект "Наші гроші" обнародовал в рамках четырехсерийного проекта информацию о коррупционной схеме закупок в 2015-2017 годах бронетанковыми предприятиями госконцерна "Укроборонпром" в рамках программы импортозамещения контрабандных комплектующих из РФ через фиктивные фирмы-"прокладки", включая ООО "Оптимумспецдеталь".

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Корпорация "Богдан" создана в феврале 2005 года с целью реализации масштабных инвестпроектов, направленных на создание в Украине мощностей по производству транспортных средств всех типов. Корпорация в рамках выполнения инвестиционной программы построила автомобильные заводы в Черкассах мощностью 120-150 тыс. легковых автомобилей и Луцке мощностью 6 тыс. автобусов и троллейбусов в год.

В 2014 году завод в Черкассах перепрофилирован на выпуск военной техники.

По состоянию на 2019 год в корпорацию, помимо двух заводов, входит импортерский бизнес по автобрендам Hyundai, Haval, Great Wall, JAC, дилерский бизнес "Богдан-Автохолдинг" с торгово-сервисными предприятиями во всех регионах Украины.