 Гладковский-старший снова возглавил корпорацию "Богдан"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Интерфакс-Украина" сообщил пресс-секретарь корпорации Сергей Красуля.
"Гладковский после почти пяти лет на госслужбе вновь вернулся к руководству корпорацией, основателем и конечным бенефициаром которой он является, и будет курировать работу импортерских и дилерских предприятий, и отвечать за стратегию автомобильных заводов в Луцке и Черкассах", - сообщил он.
Как сообщалось, возглавлявший с августа 2014 года по март 2018 года межведомственную комиссию по вопросам ОПК при СНБО, а также с июня того же года по март 2019 года межведомственную комиссию по вопросам ВТС и экспортному контролю первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский был уволен указом президента от 4 марта после выхода расследования программы "Наші гроші" производства Bigus Info.
Напомним, 25 февраля - 11 марта проект "Наші гроші" обнародовал в рамках четырехсерийного проекта информацию о коррупционной схеме закупок в 2015-2017 годах бронетанковыми предприятиями госконцерна "Укроборонпром" в рамках программы импортозамещения контрабандных комплектующих из РФ через фиктивные фирмы-"прокладки", включая ООО "Оптимумспецдеталь".
Корпорация "Богдан" создана в феврале 2005 года с целью реализации масштабных инвестпроектов, направленных на создание в Украине мощностей по производству транспортных средств всех типов. Корпорация в рамках выполнения инвестиционной программы построила автомобильные заводы в Черкассах мощностью 120-150 тыс. легковых автомобилей и Луцке мощностью 6 тыс. автобусов и троллейбусов в год.
В 2014 году завод в Черкассах перепрофилирован на выпуск военной техники.
По состоянию на 2019 год в корпорацию, помимо двух заводов, входит импортерский бизнес по автобрендам Hyundai, Haval, Great Wall, JAC, дилерский бизнес "Богдан-Автохолдинг" с торгово-сервисными предприятиями во всех регионах Украины.
"Какой же я Богдан, если у меня нет бакенбардов?! А когда у меня нет бакенбардов, значит, я не Богдан, а его брат Василий."
"Говорят, деньги не пахнут. Неправда, неправда. Я чувствую запах
золота. Ух, как чувствую запах золота!"
Мародеров на Фронте расстреливают !
Не рассмотрел, так сказать.
Свинарчукiв за грати!
1. Так хто врятував свинарчуків від в*язниці ?
2. Так хто узяв їх до себе під крило ?
3. Так на кого працювали свинарчуки розкрадаючи під час війни ?
Відповідь - ПАрАшенко.
Чи ти не знаєш що зРада є зрада і вона завадила саджати ? Тоді ти тупий.
А гидота парашна сяде, на чолі з головною свинею... не швиди, курченят по осіні рахують .
Що, їм самих себе саджати, а порохобот ?
вы хотите свою раду? так это будет чистая узурпация власти. соскучились по сильной руке в жопе? беня вам скоро память обновит. уроды
А если догадывались, и такими бигбордами дурили избирателей - то тем более их гнать надо.
Юрист тільки місяць у керма, не швиди...Не посадив весною, посадить осінню в три рази більше,..це ж аксіома.
Ваші усі там будуть.
Крадіжки в армії !
Мова як ширма патріотизма !
Віра в те, що забреше все що зробив !
https://censor.net.ua/resonance/3116785/perepiska_podozrevaemyh_po_delu_gladkovskih_s_ofitserom_sbu_i_detektivami_nabu_o_chem_dva_goda_molchali15.03.19 13:40 Переписка подозреваемых по делу Гладковских с офицером СБУ и детективами НАБУ: о чем два года молчали НАБУ и ГПУ?
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https://censor.net.ua/resonance/3114979/****************************************************************************************
05.03.19 12:30 Оружейный позор. Восемь выводов по делу Гладковского из просмотра трех серий "Наші гроші" Автор: Юрий Бутусов
пояснюю ВСОТЕ.
ГЕНПРОКУРОР досі Луценко...
Холодницький і Ситник теж до Зе " ніяким боком...
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на рахунок Сбу.
Зе зняв голову Сбу і 3-х(!) його заступників.
і лише після цього розпочалася операція НА НАЙБІЛЬШІЙ ФАБРИЦІ КОНТРАФАКТУ
17 июля 2015 г. в Мукаческом районе Закарпатской области обнаружена крупная партия нелегальных табачных изделий, которую оценили в 1,5 млн. евро. Ее также изготовили на Львовской табачной фабрике.
.Скорумповані "на амінь " львівські міліція,прокуратура та Сбу -не помічники.
Порошенко
создавал преференции олигархам ахметову и фирташу Роттердам+ Франкфурт+ облэнерго облгазы...
кроме того из-за халатности высшего руководства взорвались 5 складов с боеприпасами в результате чего Украина потеряла 50% всех боеприпасов страны, и это когда в стране война.
Назначил коррупционера Свинарчука способности которого знал более 25 лет занимаясь с ним бизнесом который занимался воровством в "Укроборнпроме", и это во время войны
Вы не поняли маневр порошенко в декабре 2018 года .
Кум-алкаш головний плокулол
Голова антикорупційного суду колєжанка гудка
Продовжувати?
АЛЕ ЯКИЙ СУД?
У нас суди відміняють рішення народу по законному волевиявленню(перейменування вулиць)
- відпускають сєпарів на волю
- відновлюють себе на посадах після люстрації
- відпускають убивць(простив убивцю велосипедиста)
- суди це головне джерело корупції в Україні
Хряк за него в ответе, должен разделить с ним ответственность за Укроборонпром.
просто знову"прокотять" Баригу на виборах..Гладковського-у Харкові.(169 округ)
Допоможу як зможу у цьому дистанційно фотошопом:
Переконаний-сам у себе красти не буде