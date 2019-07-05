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 Политика Украины
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 Гладковский-старший снова возглавил корпорацию "Богдан"

Олег Гладковский, занимавший должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) до марта текущего года, вновь возглавил корпорацию "Богдан", президентом которой он был с момента ее создания в 2005 году до назначения на госслужбу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Интерфакс-Украина" сообщил пресс-секретарь корпорации Сергей Красуля.

"Гладковский после почти пяти лет на госслужбе вновь вернулся к руководству корпорацией, основателем и конечным бенефициаром которой он является, и будет курировать работу импортерских и дилерских предприятий, и отвечать за стратегию автомобильных заводов в Луцке и Черкассах", - сообщил он. 

Как сообщалось, возглавлявший с августа 2014 года по март 2018 года межведомственную комиссию по вопросам ОПК при СНБО, а также с июня того же года по март 2019 года межведомственную комиссию по вопросам ВТС и экспортному контролю первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский был уволен указом президента от 4 марта после выхода расследования программы "Наші гроші" производства Bigus Info.

Напомним, 25 февраля - 11 марта проект "Наші гроші" обнародовал в рамках четырехсерийного проекта информацию о коррупционной схеме закупок в 2015-2017 годах бронетанковыми предприятиями госконцерна "Укроборонпром" в рамках программы импортозамещения контрабандных комплектующих из РФ через фиктивные фирмы-"прокладки", включая ООО "Оптимумспецдеталь".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава НАБУ Сытник заявил, что прокурор Грищук приказывал не упоминать Гладковского в деле о хищениях в Укроборонпроме. Тот отрицает

Корпорация "Богдан" создана в феврале 2005 года с целью реализации масштабных инвестпроектов, направленных на создание в Украине мощностей по производству транспортных средств всех типов. Корпорация в рамках выполнения инвестиционной программы построила автомобильные заводы в Черкассах мощностью 120-150 тыс. легковых автомобилей и Луцке мощностью 6 тыс. автобусов и троллейбусов в год.

В 2014 году завод в Черкассах перепрофилирован на выпуск военной техники.

По состоянию на 2019 год в корпорацию, помимо двух заводов, входит импортерский бизнес по автобрендам Hyundai, Haval, Great Wall, JAC, дилерский бизнес "Богдан-Автохолдинг" с торгово-сервисными предприятиями во всех регионах Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3135828
 
 
 Топ комментарии
 
Петр Алексеевич все понял, сделал выводы об ошибках и кадровых назначениях. Все как и обещал!
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"Зачем мне с моими миллионами нужна залежалая тыква Парася Никаноровна?"
"Какой же я Богдан, если у меня нет бакенбардов?! А когда у меня нет бакенбардов, значит, я не Богдан, а его брат Василий."
"Говорят, деньги не пахнут. Неправда, неправда. Я чувствую запах
золота. Ух, как чувствую запах золота!"

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Мразь , наживающаяся на войне .
Мародеров на Фронте расстреливают !

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Сперва прочитал "Гладковский-старший снова возглавил коррупцию..."

Не рассмотрел, так сказать.
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Напоминаю ВАЗЕфилам - весна опять прошла......
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Гладковский-старший снова возглавил корпорацию "Богдан" - Цензор.НЕТ 2553
Свинарчукiв за грати! Гладковский-старший снова возглавил корпорацию "Богдан" - Цензор.НЕТ 9345
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Ну позязя, ну скажите что-нибудь про ЗЕбилов.
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Петр Алексеевич все понял, сделал выводы об ошибках и кадровых назначениях. Все как и обещал!
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А куди ділись порохоботи? Саме час щось сказати про ЗЄбілів.
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Три питання до порохоботів :
1. Так хто врятував свинарчуків від в*язниці ?
2. Так хто узяв їх до себе під крило ?
3. Так на кого працювали свинарчуки розкрадаючи під час війни ?


Відповідь - ПАрАшенко.




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Шо, вузьколобе. заклинило ?
Чи ти не знаєш що зРада є зрада і вона завадила саджати ? Тоді ти тупий.
А гидота парашна сяде, на чолі з головною свинею... не швиди, курченят по осіні рахують .
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Тем что не распустилась и вся парашина гидота осталась у руля...
Що, їм самих себе саджати, а порохобот ?
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садит суд, расследование ведет следствие. при чем тут ВР? вам опять что то мешает танцевать? Порох пол года работал с рыговскими ставленниками и страна выжила. а вы такие нежные не умеете? так нахера было браться?
вы хотите свою раду? так это будет чистая узурпация власти. соскучились по сильной руке в жопе? беня вам скоро память обновит. уроды
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А диполмированный криворогий юрыст, когда он, схватив булаву первым делом заорал о роспуске ВР, об этом и не догадывался? и Узеленские ыксперды тоже? Тогда грош им цена и надо гнать их ссаными тряпками.
А если догадывались, и такими бигбордами дурили избирателей - то тем более их гнать надо.
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Ха-ха-ха. Ще один пєтин птєнєц виклюнувся...
Юрист тільки місяць у керма, не швиди...Не посадив весною, посадить осінню в три рази більше,..це ж аксіома.
Ваші усі там будуть.
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Так я не зрозумів- відрубаних рук не буде??? То Петро Олексійович збрехав? Та ні- маячня!!!
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Свинарчук не мародёр, он бизнес партнёр шоколадно-мальдивского реформатора, а эта мразь непотопляемые.
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Армія ! Мова ! Віра ! ...читати як
Крадіжки в армії !
Мова як ширма патріотизма !
Віра в те, що забреше все що зробив !

Гладковський-старший знову очолив корпорацію "Богдан" - Цензор.НЕТ 1232
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А в сериале про этого кента, за которого большинство роялистов голосовало, про непотопляемых ничего не было. И про бенин мерседес ничего. И про виллу в Италии... И вывод капиталов Привата... Похоже не они "сделали это вместе", а их всех сделали.

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Ахаха)))) так вон оно шо... Теперь зебобики получают мочу разбавленную дермецом-заслужили
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Гладковский-старший снова возглавил корпорацию "Богдан" - и это здорово!
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А было , к а к вчера . Мародеры рвутся к власти . Защитить свои краденные на крови наших Героев Активы в оффшорах . ЗЕ , ведь ВЫ обещали Гражданам Украины на выборах весенние п о с а д к и барыг Гладковский-старший снова возглавил корпорацию "Богдан" - Цензор.НЕТ 748 Гладковский-старший снова возглавил корпорацию "Богдан" - Цензор.НЕТ 748. Где ОНИ ?

https://censor.net.ua/resonance/3116785/perepiska_podozrevaemyh_po_delu_gladkovskih_s_ofitserom_sbu_i_detektivami_nabu_o_chem_dva_goda_molchali15.03.19 13:40 Переписка подозреваемых по делу Гладковских с офицером СБУ и детективами НАБУ: о чем два года молчали НАБУ и ГПУ?
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https://censor.net.ua/resonance/3114979/****************************************************************************************
05.03.19 12:30 Оружейный позор. Восемь выводов по делу Гладковского из просмотра трех серий "Наші гроші" Автор: Юрий Бутусов

Гладковский-старший снова возглавил корпорацию "Богдан" - Цензор.НЕТ 3788
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придурки-порохоботи.
пояснюю ВСОТЕ.
ГЕНПРОКУРОР досі Луценко...
Холодницький і Ситник теж до Зе " ніяким боком...
--------------------------------
на рахунок Сбу.
Зе зняв голову Сбу і 3-х(!) його заступників.
і лише після цього розпочалася операція НА НАЙБІЛЬШІЙ ФАБРИЦІ КОНТРАФАКТУ

17 июля 2015 г. в Мукаческом районе Закарпатской области обнаружена крупная партия нелегальных табачных изделий, которую оценили в 1,5 млн. евро. Ее также изготовили на Львовской табачной фабрике.Гладковський-старший знову очолив корпорацію "Богдан" - Цензор.НЕТ 9231


.Скорумповані "на амінь " львівські міліція,прокуратура та Сбу -не помічники.
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А те, що ніхто з них нікуди не тікає, як 2014 році це про щось говорить? Де рішення суду?
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мародер перед тим як вкрасти останні стільчики із АП - порозставляв своїх вірних мародерчиків по судах і інших подібних канторках для забезпечення собі спокою
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Інфа для слуг урода - Богдан належить Гладковському, і Порох тут ні до чого.
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*****
Порошенко
создавал преференции олигархам ахметову и фирташу Роттердам+ Франкфурт+ облэнерго облгазы...
кроме того из-за халатности высшего руководства взорвались 5 складов с боеприпасами в результате чего Украина потеряла 50% всех боеприпасов страны, и это когда в стране война.
Назначил коррупционера Свинарчука способности которого знал более 25 лет занимаясь с ним бизнесом который занимался воровством в "Укроборнпроме", и это во время войны
Вы не поняли маневр порошенко в декабре 2018 года .

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накрав біля корита і назад в бізнес - панамський мародер не робить ніяких висновків - а ще хоче своїх 7% на виборах?
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ты пробухал выборы президента? с 21 апреля в стране новый мародер. квартальный. он чем занят? где посадки?
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Да ти задолбав своїми посадками в кожному коментарі, чоколядний! Всі суди, СБУ, прокуГоГи барижні!! Дочекайся виборів і посадять! Нє кіпєшуй!
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так клоун вонючий перед выборами борзо так предъявы пороху кидал а вы подвывали. ну? теперь клоун президент (прости господи). где посадки бл!!!! всрался? нема полномочий? а чего ж тогда вонял с зимы? сам урод и слуга уродов
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як має Зе президент саджати коли кругом посіпаки панамського злодія?
Кум-алкаш головний плокулол
Голова антикорупційного суду колєжанка гудка
Продовжувати?
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Я продовжу - слідство веде не прокуратура і суди, а напр. ДБР, яке очолює друг Богдана і Портнова Труба (якого обрали на відкритому конкурсі за участі міжнародних експертів). Не хочете його спитати, де результати розслідування і коли будуть у суді? Пів року вже минуло.
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навіть нехай і припустимо що так!
АЛЕ ЯКИЙ СУД?
У нас суди відміняють рішення народу по законному волевиявленню(перейменування вулиць)
- відпускають сєпарів на волю
- відновлюють себе на посадах після люстрації
- відпускають убивць(простив убивцю велосипедиста)
- суди це головне джерело корупції в Україні
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чем там занят литовский зорро абрамавичус? как проходит аудит? все же карты на руках. флешрояль от бигуса. такая убойная тема которая свалила пороха. а на выходе что? пук? "не прокатило"?
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Порохосвиновский выкормыш.
Хряк за него в ответе, должен разделить с ним ответственность за Укроборонпром.
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возможно. начните с предъявления обвинения самому гладковскому, потом докажите преступный сговор с порошенко. потом приходите.
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Ждем увольнения Югы удмурта и перемен в ГПУ.
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а при чем тут луценко? у каждой прокуратуры (ГПУ, НАБУ) своя подследственность и они не пересекаются никак. "уристы" не в курсе такой маленькой детали?
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НІ..УЯ ніхто особливо доводити не буде.
просто знову"прокотять" Баригу на виборах..Гладковського-у Харкові.(169 округ)
Допоможу як зможу у цьому дистанційно фотошопом:Гладковський-старший знову очолив корпорацію "Богдан" - Цензор.НЕТ 6581
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То це таким реваншем лякає парашенка? Ні- відрубаним рукам!?) Порохоботи, пачєму малчім?
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вам сегодня немецкий прокси выдали?
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)))), я не ти і не ховаюся! йди лісом, навіжене!
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Власник приватної корпорації "Богдан" призначив себе її президентом. До кого маєте претензії?
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А их и отбирают по критерию - затруднён мыслительный процесс.
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МАЄ ПОВНЕ ПРАВО очолити приватну фірму.
Переконаний-сам у себе красти не буде Гладковський-старший знову очолив корпорацію "Богдан" - Цензор.НЕТ 3577
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Свинні не винні))Порося робе реванш,але його дії ми оцінемо на виборах))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГладковский-старший снова возглавил корпорацию "Богдан"
 
 
 
 
 
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