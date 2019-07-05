 "Для меня враг - Россия, а не украинцы. А для вас?" - Зинкевич о "нападении Нацкорпуса на представителей "ЕС"

Об этом на своей странице в Facebook написала доброволец, командир медицинского батальона "Госпитальеры", а также кандидат в народные депутаты от партии "Европейская солидарность" Яна Зинкевич, информирует Цензор.НЕТ.
"Были порваны партийные флаги, и пострадали наши активисты и партийщики. Нападая на проукраинские силы, пользу для кого делают нападающие? Каждый раз, когда украинцы дерутся между собой - враг радуется и потирает потные руки. Каждый мужчина, поднявший руку на физически слабее себя, тем самым опускает себя", - подчеркнула кандидат в депутаты.
"Проукраинские силы должны придерживаться общего направления ради защиты Украины. Враждующие между собой, мы рискуем потерять все, чего достигли за 5 лет. В следующий раз я также буду возле Конституционного суда – попробуйте побить и меня. Для меня враг - Россия, а не украинцы. А для вас?" - резюмировала Зинкевич.
А боротися є за що!
Сеять раскол и агрессию
Это война не против украинцев?
Не знаете что только украинцы могут голосовать на украинских выборах
За Зе проголосовали около 45% пришедших на выборы избирателей.
Не так страшні воші в Москві, як їх гниди в Києві.
Саме хряк-мародер і є найбільша кремлівська гнида в Україні.
Усілякі мертвечука, бойко-рабіновичи, вілкули не так страшні бо вони відкрито показують свої проросійські погляди, а Порох дуже підступний, тому, що воно гарно маскується під українського патріота.
СЛАВА УКРАЇНІ!
А 73 процента вообще никак нельзя называть,что бы не сеять раскол.
Это логика ваты.
А пошли хохлам морду бить.
А если они нам?
А нам то за что?
Украинским национализмом там и не пахнет. Тупо работа на основного спонсора - Коломойского. Т.е. та же титушня, только не ахметовская, а коломосковская.
Где был нацкорпус, когда зарегали Клюева на выборы?
Где был нацкорпус, когда приехал Портнов?
Где был нацкорпус, когда ******* решила отменить языковой закон?
Где был нацкорпус, когда ******* стала сливать закон о люстрации?
Щодо Авакяна, тільки засліплені пропаґандой люди не побачили, хто він є, після вбивства Сашка Білого. Яких ще кому треба фактів? На сході диверсанти ГРУ захоплювали адміністративні будинки без жодного опору (а навіть з заохоченням та допомогою) з боку МВС, але цілий автобус ОМОНу у Авакяна знайшовся тільки, щоб убити українського патріота.
Что достигли и что потеряли??? 73% избирателей "прокатив" Порошенко на выборах определили, что потеряли значительно больше.
Эта статья , опубликована на этом ресурсе еще в 2008 году.
Вторжение в Украину или операция "Железный апельсин"
или другими словами-Подробный план операции вторжения и раздела Украины ,разработанный Кремлем еще в начале 90 г.
Пару цитат из статьи-
".. сценарий силового вмешательства может идти тремя основными путями. При наиболее ограниченном варианте российские вооруженные силы могут занять только Крымский полуостров. ..... Россия проводит десантную операцию силами морской пехоты по занятию ключевых элементов инфраструктуры Крыма: аэродромов, портов, дорожных узлов. Украинские части в Крыму прямой атаке не подвергаются, если только не оказывают сопротивления. Вследствие колебаний киевского руководства серьезное сопротивление при данном сценарии исключено. .."
"..референдум о независимости Крымской республики и дальнейшее, вероятно через несколько лет, образование союза Крыма с Россией или даже вхождение в состав России.."
"...При более широком варианте зоной вмешательства становится весь юго-восток Украины, включая Крым, причерноморские территории (Новороссия), Донбасс, Харьков, Днепропетровск. Это так называемые «бело-голубые...»
Если же почитать сам план "Железный апельсин"- там конкретно описано как должна проходить операция, а по просту сказать- ВСЕ ТО , ЧТО ПРОИЗОШЛО НА УКРАИНЕ (КРЫМ И ДОНБАСС) ЭТО ПОЛНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛАНА РОССИИ.
Исходя из выше сказанного-
ТУРЧИНОВ- когда в деталях описан захват Крыма- почему не предприняли мер??
ПОРОШЕНКО- когда , произошел захват Крыма, и далее уже начался захват Донбасса- почему сразу не ввели военное положение ??
Такое БЕЗДЕЙСТВИЕ- ПРИВЕЛО К ПОТЕРЕ НАШИХ ТЕРРИТОРИЙ , СМЕРТИ ГРАЖДАН УКРАИНЫ-ОТСЮДА И ВОПРОС- ЭТО ПРЕДАТЕЛЬСТВО , СОВЕРШЕННОЕ ВАМИ ИЛИ НЕТ?
При военном положении не может быть выборов.
Значит в Киеве хунта,а легитимный в Москве?