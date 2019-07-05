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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Языковой вопрос Агрессия России против Украины Украинские заложники в РФ Избиение экс-мэра Конотопа Семенихина Убийство Кирилла Тлявова
 Политика Украины
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Все про:КС (1354) люстрация (724) Зинкевич (30) Национальный корпус (213) Европейская Солидарность (47)

 "Для меня враг - Россия, а не украинцы. А для вас?" - Зинкевич о "нападении Нацкорпуса на представителей "ЕС"

"Европейская Солидарность" вышла на протест под Конституционным Судом, чтобы защитить декоммунизацию и люстрацию, однако против ее представителей была совершен провокация и нападение силами Национального корпуса.

Об этом на своей странице в Facebook написала доброволец, командир медицинского батальона "Госпитальеры", а также кандидат в народные депутаты от партии "Европейская солидарность" Яна Зинкевич, информирует Цензор.НЕТ.

"Были порваны партийные флаги, и пострадали наши активисты и партийщики. Нападая на проукраинские силы, пользу для кого делают нападающие? Каждый раз, когда украинцы дерутся между собой - враг радуется и потирает потные руки. Каждый мужчина, поднявший руку на физически слабее себя, тем самым опускает себя", - подчеркнула кандидат в депутаты.

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"Проукраинские силы должны придерживаться общего направления ради защиты Украины. Враждующие между собой, мы рискуем потерять все, чего достигли за 5 лет. В следующий раз я также буду возле Конституционного суда – попробуйте побить и меня. Для меня враг - Россия, а не украинцы. А для вас?" - резюмировала Зинкевич.

Для меня враг - Россия, а не украинцы. А для вас? - Зинкевич о нападении Нацкорпуса на представителей ЕС 01

Источник: https://censor.net.ua/n3135826
 
   
 Топ комментарии
 
в тебе знову, з самого ранку, в підїзді хтось насцяв?
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только с обьездной и сразу за комп, похвальное рвение "Для меня враг - Россия, а не украинцы. А для вас?" - Зинкевич о "нападении Нацкорпуса на представителей "ЕС" - Цензор.НЕТ 4621
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ну це якщо виявиться, що є за що судити, тому що судити за фейки і маніпуляції, озвучені по ворожому для України тб - це реально тільки на росії
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Звісно так! Тому треба Раді негайно викинути Югу-Мародерського і призначити нормального, незалежного генпрокуроа.
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Нацкорпус это любители флешмобов и селфи Так же как когда-то Братчики корчинского Я думал после начала войны эти все ребята себя покажут Вплоть до того что какой нибудь военный состав в срашке под откос пустят А в итоге кроме болтовни на телекамеру ничего от них не дождался
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вообще-то большинство(если не все)праворадикальные силы Европы кормятся в основном с кремля-выводы делать надо или сами додумаете
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С чего это вдруг национал- социалисты стали правыми???? Друг мой, вы хотя бы различаете что такое правые течения от левых! Нюрбергский процесс записал их в правых? Они всю жизнь были леваками, такими же как комунисты! Вы смешали фашистов с социал- националистами в одну кучу! Да нет разницы между всей жтой социалистической шелупней! Правые парти всю жизнь стояли на позициях либерализма а не социализма! А война между Германией и СССР - это было столкновение двух социалистических государств за право лидерства!
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ну звичайно, нацкорпус нападає на протестуючих проти скасування люстрації і декомунізації, в той час, як вчора ж абсолютно спокійно на Кирилівській мітингували прихильники ватніка Шарія і ніхто їх і пальцем не чіпав
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Назвать 73% украинцев дебилами, агентами кремля и малоросами
Сеять раскол и агрессию

Это война не против украинцев?
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просто некоторые люди (а их к сожалению в современном обществе не так и много, по последним данным от 10 до 25%) не хотят поступаться принципами и озвучивают правду, какой бы неприятной для других она не была
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А правда простая - главный агент Кремля в Украине - хряк-мародер. Да, он хорошо замаскировался под патриота, но очень тонко разваливает Украину. Ему удалось заставить забыть большинство про идеалы Майдана, про Небесную Сотню, последние 2 года тема Крыма почти не озвучивается. И это все "достижения" Пороха.
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Те которые принимали участие в выборах президента
Не знаете что только украинцы могут голосовать на украинских выборах
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Так это совсем другие цифры и формулировки, а не "75% украинцев".
За Зе проголосовали около 45% пришедших на выборы избирателей.




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А тут пишут не те, кто голосовал на віборах, т.е. украинцы, а в основном лахтоольгинские ху йлотроли из паРаши.
Не так страшні воші в Москві, як їх гниди в Києві.
Саме хряк-мародер і є найбільша кремлівська гнида в Україні.
Усілякі мертвечука, бойко-рабіновичи, вілкули не так страшні бо вони відкрито показують свої проросійські погляди, а Порох дуже підступний, тому, що воно гарно маскується під українського патріота.
СЛАВА УКРАЇНІ!
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Назвать 25 процентов ботами это нормально.
А 73 процента вообще никак нельзя называть,что бы не сеять раскол.
Это логика ваты.
А пошли хохлам морду бить.
А если они нам?
А нам то за что?
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Це собі можуть дозволити, або недоумки, або вороги України, або добре проплачені, хоча це одне й теж....
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Что и сейчас еще не понятно на кого работает нацкорпус и нацжены?
Украинским национализмом там и не пахнет. Тупо работа на основного спонсора - Коломойского. Т.е. та же титушня, только не ахметовская, а коломосковская.

Где был нацкорпус, когда зарегали Клюева на выборы?
Где был нацкорпус, когда приехал Портнов?
Где был нацкорпус, когда ******* решила отменить языковой закон?
Где был нацкорпус, когда ******* стала сливать закон о люстрации?
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Нацкорпуси - типова кгбешна псевдоорґанізація. Вона має 1) заміняти правдивих націоналістів та дякуючи фальшивим гаслам залучати дезорієнтовану молодь, яка за інших обставин вибрала б націоналістичний рух; 2) дискредитувати націоналістичний керунок як такий.
Щодо Авакяна, тільки засліплені пропаґандой люди не побачили, хто він є, після вбивства Сашка Білого. Яких ще кому треба фактів? На сході диверсанти ГРУ захоплювали адміністративні будинки без жодного опору (а навіть з заохоченням та допомогою) з боку МВС, але цілий автобус ОМОНу у Авакяна знайшовся тільки, щоб убити українського патріота.
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Авакян гнида , утихомирь своё нацбыдло . Для мене ворог - Росія, а не українці. А для вас?"- Зінкевич про "напад Нацкорпусу на представників "ЄС" - Цензор.НЕТ 1474 .
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"....мы рискуем потерять всё, чего достигли за 5 лет..."
Что достигли и что потеряли??? 73% избирателей "прокатив" Порошенко на выборах определили, что потеряли значительно больше.
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Нет, 73% на выборах определили что три четверти населения Украины опущенные дол@@@бы.
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Все вірно,Яна-"Нацкорпус" і є Росія! Всі деструктивні,спроможні лише на руйнування сили оплачуються й скеровуються саме з Кремля!
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ПОРОШЕНКО И ТУРЧИНОВ- ЭТО ПРЕДАТЕЛЬСТВО ИЛИ НЕТ?
Эта статья , опубликована на этом ресурсе еще в 2008 году.
Вторжение в Украину или операция "Железный апельсин"
или другими словами-Подробный план операции вторжения и раздела Украины ,разработанный Кремлем еще в начале 90 г.
Пару цитат из статьи-
".. сценарий силового вмешательства может идти тремя основными путями. При наиболее ограниченном варианте российские вооруженные силы могут занять только Крымский полуостров. ..... Россия проводит десантную операцию силами морской пехоты по занятию ключевых элементов инфраструктуры Крыма: аэродромов, портов, дорожных узлов. Украинские части в Крыму прямой атаке не подвергаются, если только не оказывают сопротивления. Вследствие колебаний киевского руководства серьезное сопротивление при данном сценарии исключено. .."
"..референдум о независимости Крымской республики и дальнейшее, вероятно через несколько лет, образование союза Крыма с Россией или даже вхождение в состав России.."
"...При более широком варианте зоной вмешательства становится весь юго-восток Украины, включая Крым, причерноморские территории (Новороссия), Донбасс, Харьков, Днепропетровск. Это так называемые «бело-голубые...»
Если же почитать сам план "Железный апельсин"- там конкретно описано как должна проходить операция, а по просту сказать- ВСЕ ТО , ЧТО ПРОИЗОШЛО НА УКРАИНЕ (КРЫМ И ДОНБАСС) ЭТО ПОЛНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛАНА РОССИИ.
Исходя из выше сказанного-
ТУРЧИНОВ- когда в деталях описан захват Крыма- почему не предприняли мер??
ПОРОШЕНКО- когда , произошел захват Крыма, и далее уже начался захват Донбасса- почему сразу не ввели военное положение ??
Такое БЕЗДЕЙСТВИЕ- ПРИВЕЛО К ПОТЕРЕ НАШИХ ТЕРРИТОРИЙ , СМЕРТИ ГРАЖДАН УКРАИНЫ-ОТСЮДА И ВОПРОС- ЭТО ПРЕДАТЕЛЬСТВО , СОВЕРШЕННОЕ ВАМИ ИЛИ НЕТ?
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На какого лоха рассчитана эта галиматья .?? Порох стал у руля страны аж через три месяца после захвата Крыма ,,какое нафиг , военное положение ,он мог ввести , не будучи президентом ! . . !! Ну хоть немного , вникайте же в хронологию событий .!!
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Какое еще военное положение?
При военном положении не может быть выборов.
Значит в Киеве хунта,а легитимный в Москве?
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П. Порошенко:".... щоб захистити люстрацію, декомунізацію і головне офшори, корупцію, фінансові потоки, місце біля корита...... "
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А зебобики в одиночестве не могут очередную порцию земочи выпить? Обязательно на показ))))
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На будь -яку акцію де очукується поява нацжон достатньо просто викликати воєнкома.
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нацжоны вчера из за гимна Украины колонки сломали, и флаг Украины топтали... Но атошники обьявили, что теперь будут выходить они -звиздец нацтитушне)
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А Свинарчуки тоже КС штурмовали?Свинарчуки иПЕС -синонимы.Куча подсвинков верещат,как резаные
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Для меня враг - Россия, а не украинцы. А для вас?" - Зинкевич о "нападении Нацкорпуса на представителей "ЕС"
 
 
 
 
 
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