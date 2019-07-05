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 Спорт, За рубежом
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Все про:Бразилия (174) Бубка (38) взятка (4604) Олимпийские игры-2016 (152)

 Экс-губернатор Рио-де-Жанейро Кабрала обвинил Бубку в возможном получении взятки при выборе столицы Олимпийских игр-2016

По словам экс-губернатора Рио-де-Жанейро Сержиу Кабрала, для признания Рио городом Игр-2016 за $2 млн были подкуплены не менее девяти человек.

Фигурант коррупционных дел, экс-губернатор Рио-де-Жанейро Сержиу Кабрал в бразильском суде заявил, что за поддержку заявки города при выборе столицы Олимпийских игр-2016 почетный член Международного олимпийского комитета Сергей Бубка якобы мог получить от него взятку. О таком заявлении экс-чиновника пишет канадский ресурс GamesBids.com, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Он сказал, что помимо украинского победителя Олимпиады-1988, взятку также "был готов получить в обмен на голос" и четырехкратный чемпион Игр по плаванью Александр Попов из РФ.

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Экс-губернатор Рио заявил, что о таких сомнительных деньгах для подкупа знали бывший президент Бразилии Луис Игнасиу Лула да Силва и экс-мэр города Эдуардо Паэс.

Кабрал рассказал, что 10 лет назад на то время глава НОК Бразилии Карлос Артур Нузман свел его с главой Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Ламином Диаком и дал понять, что этот чиновник может "помочь" Рио получить "пять или шесть голосов" - само собой, не без взяток.

Бубка пока никак не отреагировал на обвинения.

Источник: https://censor.net.ua/n3135825
 
 
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Донбасс он очень крутой и порожняк не гонит.
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Яко бы мог . якобы хотел -- вызывает недоуменние такие вот признания . очень похоже попытка свалить с больной головы на здоровую !!!!
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Однажды этот сепар приехал в Монголию, и монголы сделали ему подарок.
Подарили двух коней.
Одного назвали "Сергей", а второго "Бубка". Это не шутка, если шо.
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ви не помилились.
Бубка-"ватник до мозга костей"...
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Дык это для даунбасятского выродка обычное дело.
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Это рыговское нутро не могло не проявится.
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Міг отримати,а міг і не отримати.Таке. Голослівне звинувачення.
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Фігурант корупційних справ,
ексгубернатор Ріо-де-Жанейро Сержіу Кабрал у бразильському суді

навряд придумав.

1)навіщо зайвий хабар на себе навішувати?
2)у суді свідчив-значить ПІД ПРИСЯГОЮ.
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Цензор.НЕТНовостиСпортЭкс-губернатор Рио-де-Жанейро Кабрала обвинил Бубку в возможном получении взятки при выборе столицы Олимпийских игр-2016
 
 
 
 
 
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