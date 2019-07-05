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 Дочь экс-начальника ПВО террористов Цемаха рассказала о его "похищении"

Экс-начальника бригады противовоздушной обороны террористической организации "ДНР" из города Снежное Донецкой области Владимира Цемаха похитили из собственной квартиры 27 июня, после чего тайно вывезли на подконтрольную Киеву территорию Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Русской службе ВВС" рассказала его дочь Мария. 

Бывший военнослужащий вооруженных сил самопровозглашенной "ДНР", Цемах был задержан в своей квартире в городе Снежное 27 июня, после чего непонятным до конца способом был переправлен через линию соприкосновения на территорию, контролируемую украинской армией.

"28 июня в День Конституции Украины он был доставлен в Киев, а 29 июня Шевченковский районный суд Киева принял решение о его аресте на два месяца, дата апелляции пока не назначена", - сообщил изданию адвокат задержанного Роман Гонтарев.

Дочь экс-начальника ПВО террористов Цемаха рассказала о его похищении 01

Обсуждать другие детали дела защитник отказался, сославшись на тайну следствия.

Дочь Владимира Цемаха Мария рассказала изданию, что первым пропажу бывшего военного заметила его жена, которая вернулась 27 июня с работы и обнаружила дома следы крови и борьбы. Следующие сутки его родственники пытались организовать поиски пропавшего, а к вечеру 28 июня получили письмо от адвоката из Киева, что на следующий день суд рассмотрит вопрос об аресте Цемаха.

Задержанному было предъявлено обвинение по части 1 статьи 258-3 Уголовного кодекса Украины - "Создание террористической группы или террористической организации". Если вина Цемаха будет доказана, ему грозит от восьми до пятнадцати лет лишения свободы. Пока суд принял решение о его аресте на два месяца - до конца августа.

Дочь экс-начальника ПВО террористов Цемаха рассказала о его похищении 02

Издание пишет, что операцию по задержанию Цемаха украинские спецслужбы провели глубоко в тылу от линии соприкосновения - Снежное находится в 20 км от границы с Россией, ближайшая точка на линии соприкосновения - примерно в 45 км от города, до ближайшего КПП "Майорск", через которую пересекают линию соприкосновения, и вовсе больше 80 км.

"Какой смысл похищать из глубокого тыла? Со слов адвоката мы знаем, что это сделали сотрудники СБУ и что его в обход блокпостов вывезли напрямую через линию разграничения", - сказала дочь задержанного.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ задержала и вывезла из оккупированной территории экс-начальника ПВО террористов, который может стать ценным свидетелем в деле катастрофы рейса МН17

В телеграм-каналах, где через несколько дней после исчезновения, впервые начали обсуждать возможное задержание Цемаха украинскими спецслужбами, выдвигали и другие версии. Так, донецкий политолог Роман Манекин, одним из первых рассказавший о возможном задержании Цемаха в своем блоге, написал со ссылкой на бывшего сослуживца пропавшего, что он "на собственной машине был вывезен через один из пунктов пропусков ("Марьинка") на коляске под видом парализованного отца по подложным документам".

Мария Цемах сказала, что связывает задержание своего отца с тем, что в 2014 году "он был начальником ПВО" в Снежном: ""Боинг" теперь попытаются повесить на него. Но начальником ПВО он значился с октября 2014 года, просто был единственным таким специалистом. Когда был сбит "Боинг", он не был ключевой фигурой - обычный военный, просто стоял на блокпосту. Он вышел воевать, как и все сторонники мирной жизни на нашей земле".

Дочь задержанного предполагает, что украинским спецслужбам было известно о том, что ее отец возглавлял ПВО в Снежном в 2014 году, но они не знали, что он, как говорит Цемах, не имел к ним никакого отношения в июле, когда был сбит рейс MH-17.

На сайте "Миротворец", где собираются личные данные на участников боевых действий со стороны "ДНР", о Цемахе сказано, что он "принимал активное участие в боевых действиях летом-осенью 2014 года, возглавлял подразделение ЗУ-23, сформированное в городе Снежное" (ЗУ-23 - советская зенитная установка, применяемая против пехоты, авиации и легкобронированной бронетехники).

Как следует из записей в военном билете Владимира Цемаха, 23 октября 2014 года "министерством обороны "ДНР"" ему было присвоено звание полковник, в тот момент он уже занимал должность "начальника противовоздушной обороны бригады".

В марте 2015 года Цемах был уволен и направлен на учет в военный комиссариат Донецка. В марте 2017 года назначен "заместителем командира батальона войсковой части 08819", но вскоре досрочно уволен в запас по возрасту. 4 июля Цемаху исполнилось 58 лет.

Дочь экс-начальника ПВО террористов Цемаха рассказала о его похищении 03

Дочь Цемаха говорит, что они обсуждали с отцом трагедию МН-17: "Он рассказывал, что очень странно все произошло. Обсуждали, под каким углом он падал, сколько пролетел. Ребята говорили, что ситуация очень сложная".

При этом, по словам Цемах, ее отец никогда не опасался, что к нему может появиться какой-то интерес со стороны спецслужб Украины в связи с гибелью "Боинга". После участия в боевых действиях ее отец, ветеран афганской войны, вернулся к мирной жизни, уверяет она. По ее словам, Цемах работал преподавателем физкультуры в городском техникуме.

Операция была осуществлена спустя неделю после того, как Международная следственная группа впервые официально назвала имена четырех человек, подозреваемых в причастности к крушению "Боинга".

По мнению расследователей, к крушению "Боинга" могут быть причастны: бывший "министр обороны" ДНР Игорь Стрелков, отставной офицер ГРУ вооруженных сил России Сергей Дубинский, подполковник запаса ВДВ вооруженных сил России Олег Пулатов и гражданин Украины, командир разведподразделения "ГРУ" "ДНР" Леонид Харченко.

Как сообщалось ранее, Служба безопасности задержала, а и суд арестовал бывшего начальника противовоздушной обороны Славянской бригады террористической организации "Донецкой народной республики" Владимира Цемаха.

Источник: https://censor.net.ua/n3135823
 
   
 Топ комментарии
 
какой бред, он вышел воевать как и все сторонники мирной жизни(((((((( это клиника и у отца и у дочери
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"обычный военный, просто стоял на блокпосту" Дочь экс-начальника ПВО террористов Цемаха рассказала о его "похищении" - Цензор.НЕТ 4839 ...будет "обычный заключенный, просто отсидел 10 лет".... Дочь экс-начальника ПВО террористов Цемаха рассказала о его "похищении" - Цензор.НЕТ 9495
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Эта тварь по любому информирован как кацапы сбили самолет !!! Так что СБУ красавцы . так же нужно и остальных (героев) сюда повывозить Дочь экс-начальника ПВО террористов Цемаха рассказала о его "похищении" - Цензор.НЕТ 9773
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"обычный военный, просто стоял на блокпосту" Дочь экс-начальника ПВО террористов Цемаха рассказала о его "похищении" - Цензор.НЕТ 4839 ...будет "обычный заключенный, просто отсидел 10 лет".... Дочь экс-начальника ПВО террористов Цемаха рассказала о его "похищении" - Цензор.НЕТ 9495
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Эта тварь по любому информирован как кацапы сбили самолет !!! Так что СБУ красавцы . так же нужно и остальных (героев) сюда повывозить Дочь экс-начальника ПВО террористов Цемаха рассказала о его "похищении" - Цензор.НЕТ 9773
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Не пиши бред. Если бы он что-то знал, то его бы уже давно устранило ФСБ. Люди такого уровня для них мусор.
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Бред не бред, а паяльник и утюг сделают его поразговорчивее! Козлину!
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Хлопцам проведшим эту операцию - РЕБЯТА, ВЫ ЛУЧШИЕ!!!
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"после чего непонятным до конца способом был переправлен через линию соприкосновения на территорию, контролируемую украинской армией" ...телепортировали наверно... Донька ексначальника ППО терористів Цемаха розповіла про його "викрадення" - Цензор.НЕТ 3514

...а эта фраза ордловки ваще убила..."Он вышел воевать, как и все сторонники мирной жизни на нашей земле". Донька ексначальника ППО терористів Цемаха розповіла про його "викрадення" - Цензор.НЕТ 5885
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И не говори, сколько же у них тех блокпостов? Десятки тысяч? А главное "пошел воевать как сторонник мира"! Это вообще шедевр. Действительно, биомусор.
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Теперь если Зе-команда стянет ко Львову дивизии танков, артиллерии, систем залпого огня, каждый проукраински настроенный гражданин должен быть готов втстать на защиту свободы и демократии.
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какой бред, он вышел воевать как и все сторонники мирной жизни(((((((( это клиника и у отца и у дочери
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Ну чего уж там.В России есть памятный знак на месте где прошла решающая битва за объединение русских земель.То есть убивали друг друга ради объединения.
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Якщо це правда,то знімаю капелюха перед тими хто зробив цю спецоперацію.
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"Он вышел воевать, как и все сторонники мирной жизни" )))))))))))))

Это как: "он пошел жрать мясо, как сторонник вегетарианства" или "он вышел покрить, как сторонник здорового образа жизни"
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Это все что надо знать о "русском сознании". "Война-это мир".
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" Он вышел воевать, как и все сторонники мирной жизни на нашей земле".
Источник: https://censor.net.ua/n3135823"
суперлогика зебенят
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Идиот, ты же сам указал источник - "sensor". Это ж не офис Президента, не путай.
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из-за бояры путаешь буквы? Sensor
а зебенята только у зели в офисе?
а тут рассказывают про 73 прОцента?
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это и есть квинтэссенция логики зебилов
во всей красе...)))
вы сравните с любым вашим лозунгом - та же схема ))))))))))
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ССО красавцы. Думаю про такое кацапы врать не будет.
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Есть еще порох в пороховницах у сотрудников СБУ! Отлично сработали!
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просто стоял на блокпосту

Ну конеееечно. Начальник ПВО просто стоял на блокпосту. И то его заставили наверное.
Невинное дитя.
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И за это ему подарили полкана! На день рождения...
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Та то він сам трохи балдою об стіну стукнувся. Випадково.
Треба ж було вивезти членистоногого колорада під виглядом паралізованого Дочь экс-начальника ПВО террористов Цемаха рассказала о его "похищении" - Цензор.НЕТ 1872
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Он уже всё рассказал а при необходимости расскажет ,что сам видел,как это лично ***** самолёт сбивал , сто впрочем недалеко от истины..
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Что значит похищен? Арестован СБУ, на территории страны. Какие вопросы?
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Vot i otlycno srabotali.Teper vsio skazet kak ruskije sbyli samoliot.
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***** скаже настамнєт і не було. Хдє ваші доказатєльстфа? Як завжди.
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Nevazno sto skazet.Oni i Skripalej toze netravili,no okazalos sto ix rabota.Im uze nikto i neveryt.A vot etot kak raz vsio znajet i budet glavny svidel komu mozno veryt,nado tolko snim xoroso parabotat stob vsio vspomnil Дочь экс-начальника ПВО террористов Цемаха рассказала о его "похищении" - Цензор.НЕТ 2403
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Вангую, що у деяких вископоставленних орків в лухандоні трапляться інсульти, у фсб пердак підгорає
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Від нього може потягнутись ниточка і до наших зрадників хто сприяв цьому.
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дочка донбаського пропукінського фашиста="вышел воевать, как и все сторонники мирной жизни на нашей земле". Источник: https://censor.net.ua/n3135823 Дочь экс-начальника ПВО террористов Цемаха рассказала о его "похищении" - Цензор.НЕТ 3265 а навіщо ж воно=падло- узяло зброю що дав пукін і пішло ЛЮДЕЙ ВБИВАТИ? Дивний миролюбець...
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"Он вышел воевать, как и все сторонники мирной жизни на нашей земле"

Русский мир именно такой и никакой больше.
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Он вышел воевать, как и все сторонники мирной жизни на нашей земле

умом конечно забыли обзавистись

Источник: https://censor.net.ua/n3135823
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Все, кто причастен, с какой бы стороны они не были, уже давно парят землю, нема дурных осталять свидетелей по такой резонансной делюге.
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Дочь Цемаха говорит, что они обсуждали с отцом трагедию МН-17: "Он рассказывал, что очень странно все произошло. Обсуждали, под каким углом он падал, сколько пролетел. Ребята говорили, что ситуация очень сложная". Источник: https://censor.net.ua/n3135823 клиническая дура, что можно было обсуждать? твой папаша наверняка знал кто сбил, и что странно было только то, что иностранный гражданский самолет над территорией Украины сбили российские военные из боевого оружия массового поражения...
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Ханка, средства ПВО не являютя оружием массового поражения. ОМП это ЯО, БО, ХО. Не путай.
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Шоп землю луганды раиссе аддать! Дочь экс-начальника ПВО террористов Цемаха рассказала о его "похищении" - Цензор.НЕТ 6514
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Он вышел воевать, как и все сторонники мирной жизни на нашей земле". Источник: https://censor.net.ua/n3135823

цитата просто жесть
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Он вышел родом из народа...Но вышел и упал на снег...))
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У дамбасита член начал расти на пустой голове?
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Дочь - дура дурой )) Афганец ! - Да это только ухудшает его положение. Как международного преступника.
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Сравнить две фотки "ДО" и "ПОСЛЕ"... и куда та бравада дыровского впопучленца подевалась)))))))))
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"Он вышел воевать, как и все сторонники мирной жизни на нашей земле"

Читая, плакалЪ Дочь экс-начальника ПВО террористов Цемаха рассказала о его "похищении" - Цензор.НЕТ 9117
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"..он вышел воевать, как и все сторонники мирной жизни на нашей земле.." Какая же жидкая каша в голове у этих новороссов.
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У лугандонцев в голове не каша, а российская пропаганда.
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Что дочка, что папа - ************** семейка. Ну ничего, сейчас старому дурню на зоне мозги вправят
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Он вышел воевать, как и все сторонники мирной жизни на нашей земле". Источник: https://censor.net.ua/n3135823
это как трахаться ради девственности.
пипец, что им в корм добавляют?
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"Он вышел ВОЕВАТЬ, как и все сторонники мирной жизни на нашей земле" - ****************: https://censor.net.ua/n3135823
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Он ні в чьом нє вінават-Боінг сам врєзался в мірна літящую ракєту, каторую папа запустіл даби рассєять тучі.
Судячи по фото, баран брикатися почав, в наслідок чого відбулася ампутація рогу.
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Порохоботы, гавкающие на Коломойского, покажите в этой статье хоть одного россиянина.
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В любой международной войне есть масса коллаборационистов (предателей). Но в гражданской нп должны быть иностранные БУКи, Грады, танки, не говоря уже о почти 100% офицерского состава, спецназе и т.д. Автоматы-гранатомёты - могут быть со стороны. А БУКи и офицеры + отжатие территории (Крым, Севастополь) - это уже не лукавьте, война между государствами.

Во время Великой отечественной только на территории РСФСР было около 2 миллионов человек (гражлан СССР), переметнувшихся на сторону Гитлера. Кстати, более всего (и в абсолютном, и в процентном соотношении) среди всех бывших республик СССР. А сейчас русские белые и пушистые, а остальные типа нацисты. Хотя на самом-то деле . . .

Так и в зоне конфликта в ОРДиЛО сейчас происходит. Там много про-советской публики осталось, которой путинская пропаганда близка - вот и предали свою страну. Плюс уголовники (а там каждый третий мужик - бывший зэк, ибо много колоний, свозили, а те, когда откинулись, оставались) полихачить не прочь. Плюс должники украиснких банков, которые надеялись, что спишут, как в Крыму. И так далее.
То есть, да, предателей много. Очень. Но это не изменяет сути вопроса - основная движущая сила войны - не они, а россия. То есть это не внутренний конфликт, с международный, с участием коллаборационистов.
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Он вышел воевать, как и все сторонники мирной жизни на нашей земле Источник: https://censor.net.ua/n3135823

Это типа как "секс за девственность" ?
Что за каша в голове у этих людей ??? Точно, "донбасяне" . . .
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Треба працювати я Массад. Всих причасних до Боїнга катапультіровати до нас в Україну.
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вышел воевать, как и все сторонники мирной жизни на нашей земле"....
Шедевральная идиотка...верх зебилизма...
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Як би це не була "мнагахадовачька". Будуть через цього відбувайла клеїти потрібну версію?
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ЗУ 2х23, блокпости = казочка про сірого бичка. Без місцевого спеціаліста кацапи не знали де правильно розмістити комплекси ПВО ( "де і яка кривизна землі", місцеві перешкоди для РЛС і т.д. і т.п.). Буде все ясно де і ким цей сепаратюга "строитель мирной жизни" служив в останні роки.
В гібридній війні дешевше купити пару десятків суддів різних рівнів, кілька телеканалів, десяток *********** і ти виграв. Не треба дивізій, танків самольотів та годувати десятки тисяч вояків. А ЗЕбанда активно цьому сприяє.
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