 Разумков об инициативе по отмене закона о люстрации: Это удобный для кого-то "хайп"

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина", об этом заявил лидер партии "Слуга народа" в эфире телеканала "1+1".
Разумков считает, что попытки соратников Януковича вернуться опять к власти могут привести к политической дестабилизации в стране. Инициативу отмены закона о люстрации политики, которые имеют проблемы с рейтингом, использовали как "черную технологию и манипуляцию, которую пытаются внедрить в рамках избирательной кампании".
"Потому что у кого-то есть проблемы с рейтингом. Очень удобно устраивать такой, извините за сленг, хайп. Я не думаю, что это сильно кому-то поможет, но тем не менее", - комментирует Разумков.
Лидер "Слуги народа" также добавил, что не считает отмену закона революционным событием, но проблемы у президента и представителей его команды появятся, ведь будут и судебные иски, и попытки вернуться на свои рабочие места.
Напомним, что Конституционный суд Украины начал рассмотрение дела 4 июля по двум конституционным представлениям Верховного суда Украины и конституционному представлению 47 народных депутатов от "Оппозиционного блока" относительно соответствия Конституции Украины отдельных положений Закона Украины "Об очищении власти".
Напомним, что в Украине Закон о люстрации (запрет отдельным физическим лицам занимать должности в органах государственной власти сроком до 10 лет) был принят 16 сентября 2014 года. Толчком для его принятия стали события 2014 года и отстранение от власти Виктора Януковича.
Нужно изменить одно словосочетание.
Поставить "попередня влада".
Переименовать органы и должности, чтобы не было куда возвращаться. Бочковский - пример.
ото не дякуй
Может он вам лично ветировал? Так то не он, да и не ветирование это
Но срок ещё не истёк а ветировать этот закон надо обязательно
Ветировать кстати не значит запретить
Ветировать- вернуть на доработку с предметными замечаниями
Председатель Верховной Рады Андрей Парубий настоятельно просит Офис президента Украины предоставить информацию о судьбе переданного на подпись главе государства Владимиру Зеленскому закона о временных следственных комиссиях (ВСК) с нормами о процедуре импичмента президента, срок на подписание которого истек 27 июня.
Об этом спикер заявил на пленарном заседании парламента в среду, 3 июля.
"В СМИ прошла информация, что наложено вето. К сожалению, документ до сих пор не пришел в Верховную Раду. Поэтому я публично обращаюсь, как и на согласительном совете, немедленно передать любые документы, чтобы, если действительно наложено вето, мы смогли после принятия избирательного кодекса мобилизоваться и преодолеть вето или проголосовать за предложения (президента)", - отметил Парубий.
Ну что, как там новый сезон Сватов?
але ж воно ніколи не вибачиться за брехню і буде брехати далі
Лице першої лєді при посєщєнії Holodomor Memorial Toronto,під час вшанування жертв Голодомору в Україні.