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 Политика Украины
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Все про:люстрация (724) Разумков Дмитрий (85)

 Разумков об инициативе по отмене закона о люстрации: Это удобный для кого-то "хайп"

Политические силы, у которых есть проблемы с рейтингом, прибегли к инициативе по отмене закона о люстрации.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина", об этом заявил лидер партии "Слуга народа" в эфире телеканала "1+1".

Разумков считает, что попытки соратников Януковича вернуться опять к власти могут привести к политической дестабилизации в стране. Инициативу отмены закона о люстрации политики, которые имеют проблемы с рейтингом, использовали как "черную технологию и манипуляцию, которую пытаются внедрить в рамках избирательной кампании".

"Потому что у кого-то есть проблемы с рейтингом. Очень удобно устраивать такой, извините за сленг, хайп. Я не думаю, что это сильно кому-то поможет, но тем не менее", - комментирует Разумков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 900 люстрированных чиновников могут вернуться на должности, если КС отменит закон об очищении власти, - Минюст

Лидер "Слуги народа" также добавил, что не считает отмену закона революционным событием, но проблемы у президента и представителей его команды появятся, ведь будут и судебные иски, и попытки вернуться на свои рабочие места.

Напомним, что Конституционный суд Украины начал рассмотрение дела 4 июля по двум конституционным представлениям Верховного суда Украины и конституционному представлению 47 народных депутатов от "Оппозиционного блока" относительно соответствия Конституции Украины отдельных положений Закона Украины "Об очищении власти".

Напомним, что в Украине Закон о люстрации (запрет отдельным физическим лицам занимать должности в органах государственной власти сроком до 10 лет) был принят 16 сентября 2014 года. Толчком для его принятия стали события 2014 года и отстранение от власти Виктора Януковича.

Источник: https://censor.net.ua/n3135820
 
 
 Топ комментарии
 
Богдан це є порушення закону про люстрацію.
Ви і почали недолюстрованих у владу повертати.
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ні. він не призначена фігура, а обрана.
читайте закони.
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Нельзя отменять Закон о люстрации!
Нужно изменить одно словосочетание.
Поставить "попередня влада".
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"...будут и судебные иски, и попытки вернуться на свои рабочие места."
Переименовать органы и должности, чтобы не было куда возвращаться. Бочковский - пример.
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Люстрация во все времена делалась различными способвми, но суть от этого не меняла- то ли это пуля в лоб из кольта, толи это веревка или гильотина! Собственно говоря, как бы этот момент не оттягивался, но через него прейдется пройти! Причем ,как я понимаю, сейчас шансы уравнялись! Но если ты ходишь по грязной дороге, ты не можешь не выпачкать ног! К сожалению это неизбежно! Гражданская война, причем реальная , просто неизбежна! Уж слишком большие разница интересов, я бы даже сказал, мировозренческих интересов! Прав Арестович на все 100- этот конфликт из разряда нерешаемых, он будет всегда, и здесь вопрос стоит до банальности просто- либо ты, либо тебя!
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Бггг))) может ты, кретин, все таки поможешь трусу зебобе обьявить, что оно ветировало закон про импичмент, а то такого гребанного цирка свет не видел... Позорище
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Так ветировал что Парубий плачется что никакой реакции пока не получил от президента? 😁
Может он вам лично ветировал? Так то не он, да и не ветирование это
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если не ветировал, значит Закон автоматически вступает в силу после даты последнего срока рассмотрения Президентом.
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Именно так
Но срок ещё не истёк а ветировать этот закон надо обязательно
Ветировать кстати не значит запретить
Ветировать- вернуть на доработку с предметными замечаниями
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тупишь сново?

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий настоятельно просит Офис президента Украины предоставить информацию о судьбе переданного на подпись главе государства Владимиру Зеленскому закона о временных следственных комиссиях (ВСК) с нормами о процедуре импичмента президента, срок на подписание которого истек 27 июня.
Об этом спикер заявил на пленарном заседании парламента в среду, 3 июля.
"В СМИ прошла информация, что наложено вето. К сожалению, документ до сих пор не пришел в Верховную Раду. Поэтому я публично обращаюсь, как и на согласительном совете, немедленно передать любые документы, чтобы, если действительно наложено вето, мы смогли после принятия избирательного кодекса мобилизоваться и преодолеть вето или проголосовать за предложения (президента)", - отметил Парубий.
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Зеботи почнуть ліпити відмазки, а звичайний електорат зе буде в ступорі...
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а активний песик Стрелок тут верещав на мене що то фейк
але ж воно ніколи не вибачиться за брехню і буде брехати далі
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Гігант мислення та наближена до імператора особа виправилась і вибачилась. Виявляється то була просто опєчатка

Разумков про ініціативу щодо скасування закону про люстрацію: Це зручний для когось "хайп" - Цензор.НЕТ 8052
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надо наоборот усилить люстрацию и направить её в верха.
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А вообще, зебоба не назвал столицу Канады -Дели, не заржал при почитании жертв Голодомору, не рассказал о планах продолжать продавать свою киношку в раху, как мог прочитал по бумажке, не лез в фонтан -малядэц. Ленка была не босиком, страшная, но хоть без стакана, как обычно она любит фоткаться -тоже малядэць
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Стрєлок Не дождьотєся‏ @Gorsha81 2 июл.

Лице першої лєді при посєщєнії Holodomor Memorial Toronto,під час вшанування жертв Голодомору в Україні.


Разумков про ініціативу щодо скасування закону про люстрацію: Це зручний для когось "хайп" - Цензор.НЕТ 2815

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Під час Поминальної Молитви по Небесній Сотні

Разумков про ініціативу щодо скасування закону про люстрацію: Це зручний для когось "хайп" - Цензор.НЕТ 3649
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Дивився останнє розслідування Бігуса... Що робить Холодов (кум медведчука) у списках партії Слуга народу? 22 номер- прохідний. Прихильники зе, як таке могло статись?
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не п"сди разумков, зєбіл лупоглазий. всі суди контролюються каламойшой і портновим, так шо це ви привели всіх ригів обратно. ви є партія капітулянтів і п"дарасів.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРазумков об инициативе по отмене закона о люстрации: Это удобный для кого-то "хайп"
 
 
 
 
 
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