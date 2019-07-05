 Один украинский воин погиб, шестеро получили ранения и боевые травмы на Донбассе. За сутки - 30 вражеских обстрелов, - штаб ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 16 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

- два раза вблизи Опытного - из минометов калибра 82 мм, подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- трижды вблизи Лебединского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- два раза неподалеку от Березового - из автоматических гранатометов, зенитных установок и стрелкового оружия;

- окраины н.п. Пески - из миномета калибра 82 мм и противотанкового гранатомета;

- в районе населенного пункта Авдеевка - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

- трижды вблизи Водяного - из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- два раза окраины Марьинки - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- вблизи Красногоровки - из крупнокалиберного пулемета;

- неподалеку от Широкино - из противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны 14 раз:

- вблизи Новгородского - из миномета калибра 120;

- дважды вблизи Крымского - из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 82 мм;

- два раза окраины Новотошковского - из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и противотанковых гранатометов;

- трижды возле Луганского - из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- в районе населенного пункта Попасная - из минометов калибра 120 и 82 мм;

- окраине Южного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

- два раза вблизи Новолуганского - из минометов калибра 82 мм и автоматических гранатометов;

- неподалеку от Хутора Вильный - из снайперской винтовки;

- вблизи Золотого-4 - из миномета калибра 82 мм и гранатометов различных систем.

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"В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий погиб, трое - получили ранения и еще трое - боевые травмы. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ по вооружению, не противоречащего Минским договоренностям", - сказано в сообщении.

По данным разведки 4 июля двое оккупантов были уничтожены и один ранен.

С начала текущих суток враг 6 раз обстрелял позиции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг осуществил четыре обстрела позиций украинских защитников:

- вблизи населенного пункта Водяное - из стрелкового оружия;

- окраины Богдановки - из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

- неподалеку от Новотроицкого - из противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;

- в районе населенного пункта Николаевка - из крупнокалиберного пулемета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны два раза:

- недалеко от населенного пункта Крымское - из минометов калибра 82 мм;

- вблизи Новотошковского - из противотанкового ракетного комплекса и противотанкового гранатомета.

"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - добавили в пресс-центре ОС.





