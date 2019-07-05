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 Оккупанты категорически отказываются открывать КПВВ в Золотом, хотя там есть вся инфраструктура, - замкомандующего штабом ОС Бондарь

Руководство боевиков на Донбассе категорически отказывается открыть Контрольный пункт въезда-выезда в населенном пункте Золотое, хотя там есть вся необходимая инфраструктура.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире программы "Нині вже" ("Прямо сейчас") на "Громадском" заявил заместитель командующего штаба операции Объединенных сил генерал-майор Богдан Бондарь.

"Там соответственно находится весь обслуживающий персонал, пограничники", - сказал он.

По мнению генерал-майора, причин таких действий со стороны боевиков может быть несколько.

"Во-первых, им это не интересно, возможно. Во-вторых, возможно есть какая-то военная составляющая на том направлении. Они возможно учитывают какие-то свои угрозы, но на начальном этапе было договорено, и опять же мы говорим, что украинская сторона выполняет взятые на себя обязательства, а противоположная, практически игнорирует", - отметил Бондарь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия постепенно увеличивает группировку войск на границе с Украиной, - замкомандующего штабом ООС Бондарь

Напомним, 24 марта вблизи поселка Золотое возобновили работы пункта пропуска через линию соприкосновения.

Накануне боевики отказались гарантировать безопасность для открытия КПВВ "Золотое".

История открытия-неоткрытия контрольно-пропускного пункта "Золотой" продолжается несколько лет. Работу контрольного пункта въезда-выезда "Золотое" в Луганской области пресекли 31 марта 2016 года через несколько часов после открытия. Тогда его открывали с гимном и флагом и со всем луганским отрядом пограничников. Но все это – со стороны подконтрольной правительству территории. Со стороны боевиков дорогу не открыли несмотря на предварительные договоренности в Минске, поэтому работу КППВ прекратили в тот же день.

Источник: https://censor.net.ua/n3135817
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
зачем оно вообще нужно . я б остальные кпп тоже перекрыл
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Там такий бізнес,там все що завгодно,і контрабанда,і незаконні перевезення,і торгівля чергами на проїзд,там золоте дно,це "тарелочка с голубой каемочкой",тому і не закривають,бо кормляться звідти.
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А кто кормиться? Злочинной влады Порошенко уже нет. Получается кормится не злочинная влада Зеленского?
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Работу контрольного пункта въезда-выезда "Золотое" в Луганской области пресекли 31 марта 2016 года через несколько часов после открытия. Тогда его открывали с гимном и флагом и со всем луганским отрядом пограничников. Но все это - со стороны подконтрольной правительству территории. Со стороны боевиков дорогу не открыли несмотря на предварительные договоренности в Минске, поэтому работу КППВ прекратили в тот же день. Источник: https://censor.net.ua/n3135817

Жесть
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А навіщо Україні ця турбота про мешканців ЛохНР?Вони і так вільно їдуть за пенсіями до України через КПВВ у ДурНР.
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за сутки один погибший и шестеро раненных.. а генерала волнует долбанное КПВВ.. Окупанти категорично відмовляються відкривати КПВВ у Золотому, хоча там є вся інфраструктура, - заступник командувача штабу ОС Бондар - Цензор.НЕТ 2323
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І Напольйона це не цікавить. Він їсть шаурму.
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А Украине это надо? Если это надо зепрезерылу-пускай в свой родной кривой рог организует КПВВ и там принимает всю сепаро-террористическую нечисть.
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Нафіг. Нехай їде до них, раз вони йому такі милі.
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А как слова ЗЕбилов что Порошенко наживается на войне? Порошенко уже 2 месяца нет кто сейчас наживается на войне?
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Всеодно нажіваіцца, а буратіна білий та пухнастий.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОккупанты категорически отказываются открывать КПВВ в Золотом, хотя там есть вся инфраструктура, - замкомандующего штабом ОС Бондарь
 
 
 
 
 
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